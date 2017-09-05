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WOT / Связь со сервером потеряна
Cyrax 05 Сентября 2017 в 00:03:45
Привет всем! У меня проблема века! В World of tanks во время игры пишет: "Связь со сервером потеряна!", что может быть? Винду перебил, клиент чистый, Lan-кабель, брандмауэр на модеме отключил, антивирус "Касперского" отключил, оператор "Idnet". Вечером иногда хочется расслабиться, а не нервничать))).
Всем заранее спс!!!
выходи в реальную жизнь А если по существу то ради интереса поставь VPN и проверь .. а там уже думай или на сервере заблочили диапазон ip или со стороны idnet шутки ) Ну а если и под впн не пустит то в софте искать проблему будешь.
Как вариант Vpn могу посоветовать hidemyname .. Есть сутки пробные - как раз можешь получить демку и проверить . hidemyname.org/ru/demo/
Короче, берешь кабель который от модема к компу и меняешь на нем штекера.
Скорее всего один из проводов имеет плохой контакт, визуально определяется следующим образом:
- разворачиваешь кейс и смотришь на разъём LAN, один светодиод горит постоянно, другой мигает с с одинаковым интервалом, если у тебя не так, то смело ставь новые разъёмы-папы.
Неиграй эту туфту играй в жизнь.