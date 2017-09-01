Обратная сторана Сайрамсу

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danilov 05 Сентября 2017 в 09:12:24
Маршрут: Сайрам-су, ущелье Диких альпинистов, перевал Семи, перевал Суровый спуск к реке Аютор с права от вершины Маленький Приц, вдоль реки к Майданталу, ночевка, ущелье Корумтор 4км вверх, после свернули на лево, поднялись на плато (название не знаю (я его назвал- плато Гиеза), следом перевал Гиеза, перевал Синигал, Долина предков, спуск с Динозавра в Сазан-ату!
Состав: Юрий Лукъянов, Олег Петухов, Тарас Моисеев.
Время: старт 1.09.2017 7:00 , финиш: 2.09.2017 19:30.
После суммирования дистанции и вычисления среднего арифметического получилось 65 км. Мин. Высота 1700 макс 3860.
Вместо тысячи слов- немного фото!
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