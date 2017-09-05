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А Вашему ребенку/детям выдали учебники в школе?
titus 05 Сентября 2017 в 16:59:54
А Вашему ребенку/детям выдали учебники в школе? Хотел бы спросить пользователей, так как мой сын пошел в 1 класс, 38 школа, и выдали не полный комплект, отговорка на то, что первых классов в этом году набралось слишком много.
это Вы первого ребенка в школу отдали...?
Идите в воскресенье на крытый рынок,там есть книжный магазин.В конце года сможете вернуть книгу примерно за ту же цену или обменять на другую.У меня трое детей и для каждого берем книги которых не хватает.Такой случай через раз у нас встречается сейчас,Да и мои родители постоянно докупали нам книги.
пельмешки получили книги. правда, не уточнял, полный комплект или не очень. но жалоб, вроде, не было.