НУЖНА СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ СПОНСОРОВ ДЛЯ 1600 ДЕТЕЙ "99 ШКОЛЫ" КАРАБАСТАУ

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русо 05 Сентября 2017 в 18:48:46
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Пилит
Цитата: русо от 05.09.2017 23:46:05
Зачем тут орать ?? Хорший человек возможно, но свою проф непригодность прикрывать хорошим человеком нельзя. Или он профан или профи. Все лето о чем думал ?? Тут петух в жопу клюнул забегали ??
Работать надо, писать и ножками бегать, ребенка задавят с него тоже спросят.
Цитата: Skype от 05.09.2017 23:48:06
Зачем тут орать ?? Хорший человек возможно, но свою проф непригодность прикрывать хорошим человеком нельзя. Или он профан или профи. Все лето о чем думал ?? Тут петух в жопу клюнул забегали ??
Работать надо, писать и ножками бегать, ребенка задавят с него тоже спросят.
Правильно, писать надо, звонить во все колокола.
Директор не доработал. Безопасность детей прежде всего. Акимам и депутатам всё равно. Их дети и внуки на крутых служебных машинах. К воротам школы подвозят. А о простых смертных заговорят, если кого нибудь не дай Аллах собьют. И во многих местах такая картинах не только в Карабастау.
Цитата: русо от 05.09.2017 23:46:05
Зачем тут орать ?? Хорший человек возможно, но свою проф непригодность прикрывать хорошим человеком нельзя. Или он профан или профи. Все лето о чем думал ?? Тут петух в жопу клюнул забегали ??
Работать надо, писать и ножками бегать, ребенка задавят с него тоже спросят.
Правильно, писать надо, звонить во все колокола.
Директор не доработал. Безопасность детей прежде всего. Акимам и депутатам всё равно. Их дети и внуки на крутых служебных машинах. К воротам школы подвозят. А о простых смертных заговорят, если кого нибудь не дай Аллах собьют. И во многих местах такая картинах не только в Карабастау.