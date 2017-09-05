НУЖНА СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ СПОНСОРОВ ДЛЯ 1600 ДЕТЕЙ "99 ШКОЛЫ" КАРАБАСТАУ

Цитата: русо от

Цитата: Skype от

А директор школы нафуя там сидит ?? А директор школы нафуя там сидит ?? ДИРЕКТОР ХОРОЩИЙ ЧЕЛОВЕК. САМ ЛИЧНО С НИМ ЗНАКОМ. НО НАША БЮРОКРАТИЯ НЕДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ И ВОЗДУХА

Зачем тут орать ?? Хорший человек возможно, но свою проф непригодность прикрывать хорошим человеком нельзя. Или он профан или профи. Все лето о чем думал ?? Тут петух в жопу клюнул забегали ??Работать надо, писать и ножками бегать, ребенка задавят с него тоже спросят.Правильно, писать надо, звонить во все колокола.Директор не доработал. Безопасность детей прежде всего. Акимам и депутатам всё равно. Их дети и внуки на крутых служебных машинах. К воротам школы подвозят. А о простых смертных заговорят, если кого нибудь не дай Аллах собьют. И во многих местах такая картинах не только в Карабастау.