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НУЖНА СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ СПОНСОРОВ ДЛЯ 1600 ДЕТЕЙ "99 ШКОЛЫ" КАРАБАСТАУ
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русо 05 Сентября 2017 в 18:48:46
Добрый день всем. Прошу помощи добрых и щедрых спонсоров г Шымкента для детей школы под номером 99. Мкр Карабастау. У нас проложили новую дорогу. И через наш поселок проходит дорога на нефтебазу. По которой ежесуточно ездиют огромные бензовозы и другие авто нефтеперегоного завода. ПРОБЛЕМА НЕТУ ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ!!!! В ШКОЛЕ УЧАТСЯ 1600 ДЕТЕЙ!!!! ПОМОГИТЕ ЕСЛИ КТО СМОЖЕТ УСТАНОВИТЬ ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ И ОСВЕЩЕНИЕ ПЕРЕД ШКОЛОЙ. И ЕСЛИ БУДЕТ СВЕТОФОР ТО БУДЕТ ЕЩЕ ЛУЧШЕ И БЕЗОПАСНЕЙ!!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! НАДЕЮСЬ ЕЩЕ ЕСТЬ ДОБРЫЕ ЛЮДИ!!! ЗОВУТ МЕНЯ РУСЛАН. ОТЕЦ ТРОИХ ШКОЛЬНИКОВ. ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ 8-707-725-96-66
Комментарии, по рейтингу, по дате
  русо 05.09.2017 в 23:32:32   # 629199
ПРОШУ ВСЕХ КОМЕНТАРИЯХ СЕРЬЕЗНО ОТНЕСТИСЬ К ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ. И ПОМОЧЬ ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
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  Skype 05.09.2017 в 23:42:21   # 629203
А директор школы нафуя там сидит ??
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  Saturn 05.09.2017 в 23:44:34   # 629206
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  русо 05.09.2017 в 23:46:05   # 629207
Цитата: Skype от 05.09.2017 23:42:21
А директор школы нафуя там сидит ??
ДИРЕКТОР ХОРОЩИЙ ЧЕЛОВЕК. САМ ЛИЧНО С НИМ ЗНАКОМ. НО НАША БЮРОКРАТИЯ НЕДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ И ВОЗДУХА
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  Skype 05.09.2017 в 23:48:06   # 629208
Цитата: русо от 05.09.2017 23:46:05
Цитата: Skype от 05.09.2017 23:42:21
А директор школы нафуя там сидит ??
ДИРЕКТОР ХОРОЩИЙ ЧЕЛОВЕК. САМ ЛИЧНО С НИМ ЗНАКОМ. НО НАША БЮРОКРАТИЯ НЕДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ И ВОЗДУХА


Зачем тут орать ?? Хорший человек возможно, но свою проф непригодность прикрывать хорошим человеком нельзя. Или он профан или профи. Все лето о чем думал ?? Тут петух в жопу клюнул забегали ??

Работать надо, писать и ножками бегать, ребенка задавят с него тоже спросят.

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  shlenchak 06.09.2017 в 00:09:34   # 629219
Все равно без разрешения властей ни чего установить не дадут (я про светофор) пишите в акимат, в гороно, коллективно соберитесь с родителями, по другому ни как!!!
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  Маке0912 06.09.2017 в 00:19:14   # 629221
Цитата: Skype от 05.09.2017 23:48:06
Цитата: русо от 05.09.2017 23:46:05
Цитата: Skype от 05.09.2017 23:42:21
А директор школы нафуя там сидит ??
ДИРЕКТОР ХОРОЩИЙ ЧЕЛОВЕК. САМ ЛИЧНО С НИМ ЗНАКОМ. НО НАША БЮРОКРАТИЯ НЕДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ И ВОЗДУХА


Зачем тут орать ?? Хорший человек возможно, но свою проф непригодность прикрывать хорошим человеком нельзя. Или он профан или профи. Все лето о чем думал ?? Тут петух в жопу клюнул забегали ??

Работать надо, писать и ножками бегать, ребенка задавят с него тоже спросят.

Правильно, писать надо, звонить во все колокола.
Директор не доработал. Безопасность детей прежде всего. Акимам и депутатам всё равно. Их дети и внуки на крутых служебных машинах. К воротам школы подвозят. А о простых смертных заговорят, если кого нибудь не дай Аллах собьют. И во многих местах такая картинах не только в Карабастау.

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