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Дорога около первой школы в Шымкенте
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danilov 07 Сентября 2017 в 13:28:16
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  kkafp 07.09.2017 в 13:31:56   # 629642
Ежедневно!!!
Я не просто сталкиваюсь с «подобным явлением в этом месте», я в нём активно участвую!
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  Лысый 07.09.2017 в 13:36:05   # 629643
Остается только мечтать.

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  TARCUS 07.09.2017 в 13:36:47   # 629644
Цитата: kkafp от 07.09.2017 13:31:56
Ежедневно!!!
И я не сталкиваюсь с «подобным явлением», я в нем участвую!


а я пешком вожу своего и наблюдаю за этим "беспорядком"
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  СССР 07.09.2017 в 13:37:48   # 629645
правильно Назарбаев говорит, нужно повысить налоги, повысить коммуналку, всё повысить, а то слишком много денег у народа стало, слишком богатые, все на машинах ездят, уже места нет на дорогах
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  Tigr2 07.09.2017 в 13:38:15   # 629646
Ходит снимает видео номеров...зачем? Там реально дорога узкая места нет, а школу сделали, а что делать водителям?
Так же можно снимать возле любой школы. Например 38 там тоже самое.
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  MишаМашкевич 07.09.2017 в 13:43:37   # 629648
а где автобусы? говорили че т там про автобусы....
где более менее адекватная школа, там всегда такое.
Родителям не проще ли скинутся допустим по 1000 тн в месяц, и тихо сидеть на работе. ЧЕм рысью бегать по городу
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  Лысый 07.09.2017 в 13:43:59   # 629649
Quote:
Ходит снимает видео номеров...зачем?


Номерофил наверно...
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  Tigr2 07.09.2017 в 13:46:59   # 629650
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  СССР 07.09.2017 в 13:48:35   # 629651
В районе школы куча мест где можно машину оставить и пройтись 5-10 минут, нет блять надо подъехать прямо к школе, короли понимаешь ли
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  Alexy 07.09.2017 в 13:59:25   # 629656
Цитата: СССР от 07.09.2017 13:48:35
В районе школы куча мест где можно машину оставить и пройтись 5-10 минут, нет ... надо подъехать прямо к школе, короли понимаешь ли

Таких королей возле каждой школы пруд пруди...
Буквально вчера один водятел остановил свою машину впритык к пешеходному переходу и высаживает своих питомцев. Я ему в окно: "Ты что делаешь? Твои же дети сейчас идут по переходу и их из-за твоей машины не видно! Мозг есть?"
Водятел что-то буркнул с гневным лицом, руками помахал, а навоз воз так и остался там...
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  Jonnatan 07.09.2017 в 14:00:22   # 629657
Цитата: СССР от 07.09.2017 13:48:35
В районе школы куча мест где можно машину оставить и пройтись 5-10 минут, нет блять надо подъехать прямо к школе, короли понимаешь ли

Вот это прям в точку.
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  Alexy 07.09.2017 в 14:06:27   # 629659
Цитата: Tigr2 от 07.09.2017 13:38:15
Там реально дорога узкая места нет, а школу сделали, а что делать водителям

Когда там сделали школу, на той дороге НИ ОДНОЙ машины не останавливалось! И с 1980 по 1990 год я там не видел никогда машины!
Хорошо было в СССР - машин у советских людей почти не было, дороги казались широкАми, а деревья высокАми!
Сейчас капитализм этот до чего довел нас - ни пройти, ни проехать!
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  КЕДЫ 07.09.2017 в 14:13:14   # 629662
Блин какой же широкой мне казалась именно эта дорога в детстве
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  Alexy 07.09.2017 в 14:16:08   # 629663
Цитата: КЕДЫ от 07.09.2017 14:13:14
Блин какой же широкой мне казалась именно эта дорога в детстве

Точно, КЕДЫ!
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  jumanjiqz 07.09.2017 в 14:16:45   # 629664
Цитата: СССР от 07.09.2017 13:37:48
правильно Назарбаев говорит, нужно повысить налоги, повысить коммуналку, всё повысить, а то слишком много денег у народа стало, слишком богатые, все на машинах ездят, уже места нет на дорогах

Повышение налогов всех коснется, а тут проблема только с потоком автотранспортов, пусть лучше цены на бензин подымут, тенгешек эдак на 500, вот увидите на дорогах количество псевдоблатных поубавятся!(чувствую шпалы полетят в голову от автолюбителей )
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  КЕДЫ 07.09.2017 в 14:21:38   # 629667
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  Alexy 07.09.2017 в 14:36:29   # 629672
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  Tararan 07.09.2017 в 14:54:45   # 629680
Ааа бесят эти терпилы.... Ну продлится это 20 минут, оставят детей в школе и уедут, ну нет места припарковаться... а теперь водилы на бабки попадут! Будьте проще люди!
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  Jokerkz 07.09.2017 в 15:17:16   # 629685
Цитата: jumanjiqz от 07.09.2017 14:16:45
Цитата: СССР от 07.09.2017 13:37:48
правильно Назарбаев говорит, нужно повысить налоги, повысить коммуналку, всё повысить, а то слишком много денег у народа стало, слишком богатые, все на машинах ездят, уже места нет на дорогах

Повышение налогов всех коснется, а тут проблема только с потоком автотранспортов, пусть лучше цены на бензин подымут, тенгешек эдак на 500, вот увидите на дорогах количество псевдоблатных поубавятся!(чувствую шпалы полетят в голову от автолюбителей )

Если топливо будет стоить завтра 500 тенге, догадайтесь с первого раза, сколько будет стоить привозная (читай вся) продовольственная продукция
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  Jokerkz 07.09.2017 в 15:19:41   # 629686
Цитата: Tararan от 07.09.2017 14:54:45
Ааа бесят эти терпилы.... Ну продлится это 20 минут, оставят детей в школе и уедут, ну нет места припарковаться... а теперь водилы на бабки попадут! Будьте проще люди!

Дело в том, что из-за таких "господ" совершенно не видно маленьких детишек, снующих между машинами....
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  Mikado 07.09.2017 в 15:30:12   # 629688
Цитата: Tararan от 07.09.2017 14:54:45
Ааа бесят эти терпилы.... Ну продлится это 20 минут, оставят детей в школе и уедут, ну нет места припарковаться... а теперь водилы на бабки попадут! Будьте проще люди!


Если есть желание, то место для парковки всегда можно найти. Да, не напротив входа в школу может быть, но и не так уж далеко. И пешком ходить полезно тоже для здоровья.
Пробки возле школ - это больной вопрос не только данной школы. А что касается именно этой, то например можно в парке Абая на стоянке теннисного корта оставить машину (она пустая практически целый день) и через аллею Славы прогуляться к школе. Время на преодоление пути медленным шагом не займет больше 5 минут. Возле школы больше теряешь времени в это время.
Возле "Казахстана" с торца стоянка если не забита сотрудниками ДВД, тоже можно поставить и 1-2 минуты до школы пешочком.
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  Texacian 07.09.2017 в 15:34:05   # 629691
Цитата: Tararan от 07.09.2017 14:54:45
Ааа бесят эти терпилы.... Ну продлится это 20 минут, оставят детей в школе и уедут, ну нет места припарковаться... а теперь водилы на бабки попадут! Будьте проще люди!


Нарушения закона это всегда нарушение закона. На 20 минут или на одну минуту. Терпилами будете на зоне сокамерников назыввать, а это человек проявляющий активную гражданскую позицию.

Будет очень здорово если люди нарушающие закон попадут на бабки, может начнут уважать закон.
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