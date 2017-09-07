Дорога около первой школы в Шымкенте

Цитата: СССР от

правильно Назарбаев говорит, нужно повысить налоги, повысить коммуналку, всё повысить, а то слишком много денег у народа стало, слишком богатые, все на машинах ездят, уже места нет на дорогах правильно Назарбаев говорит, нужно повысить налоги, повысить коммуналку, всё повысить, а то слишком много денег у народа стало, слишком богатые, все на машинах ездят, уже места нет на дорогах

Повышение налогов всех коснется, а тут проблема только с потоком автотранспортов, пусть лучше цены на бензин подымут, тенгешек эдак на 500, вот увидите на дорогах количество псевдоблатных поубавятся!(чувствую шпалы полетят в голову от автолюбителей