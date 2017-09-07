Дорога около первой школы в Шымкенте

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danilov 07 Сентября 2017 в 13:28:16
Комментарии, по рейтингу, по дате
Я не просто сталкиваюсь с «подобным явлением в этом месте», я в нём активно участвую!
Цитата: kkafp от 07.09.2017 13:31:56
Ежедневно!!!
И я не сталкиваюсь с «подобным явлением», я в нем участвую!
Ежедневно!!!
И я не сталкиваюсь с «подобным явлением», я в нем участвую!
а я пешком вожу своего и наблюдаю за этим "беспорядком"
Так же можно снимать возле любой школы. Например 38 там тоже самое.
MишаМашкевич 07.09.2017 в 13:43:37 # 629648
где более менее адекватная школа, там всегда такое.
Родителям не проще ли скинутся допустим по 1000 тн в месяц, и тихо сидеть на работе. ЧЕм рысью бегать по городу
Ходит снимает видео номеров...зачем?
Номерофил наверно...
Цитата: Лысый от 07.09.2017 13:43:59
Quote:
Номерофил наверно...
Quote:
Ходит снимает видео номеров...зачем?
Номерофил наверно...
Цитата: СССР от 07.09.2017 13:48:35
В районе школы куча мест где можно машину оставить и пройтись 5-10 минут, нет ... надо подъехать прямо к школе, короли понимаешь ли
В районе школы куча мест где можно машину оставить и пройтись 5-10 минут, нет ... надо подъехать прямо к школе, короли понимаешь ли
Таких королей возле каждой школы пруд пруди...
Буквально вчера один водятел остановил свою машину впритык к пешеходному переходу и высаживает своих питомцев. Я ему в окно: "Ты что делаешь? Твои же дети сейчас идут по переходу и их из-за твоей машины не видно! Мозг есть?"
Водятел что-то буркнул с гневным лицом, руками помахал, а
Цитата: СССР от 07.09.2017 13:48:35
В районе школы куча мест где можно машину оставить и пройтись 5-10 минут, нет блять надо подъехать прямо к школе, короли понимаешь ли
В районе школы куча мест где можно машину оставить и пройтись 5-10 минут, нет блять надо подъехать прямо к школе, короли понимаешь ли
Вот это прям в точку.
Цитата: Tigr2 от 07.09.2017 13:38:15
Там реально дорога узкая места нет, а школу сделали, а что делать водителям
Там реально дорога узкая места нет, а школу сделали, а что делать водителям
Когда там сделали школу, на той дороге НИ ОДНОЙ машины не останавливалось! И с 1980 по 1990 год я там не видел никогда машины!
Хорошо было в СССР - машин у советских людей почти не было, дороги казались широкАми, а деревья высокАми!
Сейчас капитализм этот до чего довел нас - ни пройти, ни проехать!
Точно, КЕДЫ!
Цитата: СССР от 07.09.2017 13:37:48
правильно Назарбаев говорит, нужно повысить налоги, повысить коммуналку, всё повысить, а то слишком много денег у народа стало, слишком богатые, все на машинах ездят, уже места нет на дорогах
правильно Назарбаев говорит, нужно повысить налоги, повысить коммуналку, всё повысить, а то слишком много денег у народа стало, слишком богатые, все на машинах ездят, уже места нет на дорогах
Повышение налогов всех коснется, а тут проблема только с потоком автотранспортов, пусть лучше цены на бензин подымут, тенгешек эдак на 500, вот увидите на дорогах количество псевдоблатных поубавятся!(чувствую шпалы полетят в голову от автолюбителей )
Цитата: Alexy от 07.09.2017 14:16:08
Точно, КЕДЫ!
Точно, КЕДЫ!
Цитата: КЕДЫ от 07.09.2017 14:21:38
Цитата: Alexy от 07.09.2017 14:16:08
Точно, КЕДЫ!
Точно, КЕДЫ!
Уйди, противный!!!
Цитата: jumanjiqz от 07.09.2017 14:16:45
Повышение налогов всех коснется, а тут проблема только с потоком автотранспортов, пусть лучше цены на бензин подымут, тенгешек эдак на 500, вот увидите на дорогах количество псевдоблатных поубавятся!(чувствую шпалы полетят в голову от автолюбителей )
Цитата: СССР от 07.09.2017 13:37:48
правильно Назарбаев говорит, нужно повысить налоги, повысить коммуналку, всё повысить, а то слишком много денег у народа стало, слишком богатые, все на машинах ездят, уже места нет на дорогах
правильно Назарбаев говорит, нужно повысить налоги, повысить коммуналку, всё повысить, а то слишком много денег у народа стало, слишком богатые, все на машинах ездят, уже места нет на дорогах
Повышение налогов всех коснется, а тут проблема только с потоком автотранспортов, пусть лучше цены на бензин подымут, тенгешек эдак на 500, вот увидите на дорогах количество псевдоблатных поубавятся!(чувствую шпалы полетят в голову от автолюбителей )
Если топливо будет стоить завтра 500 тенге, догадайтесь с первого раза, сколько будет стоить привозная (читай вся) продовольственная продукция
Цитата: Tararan от 07.09.2017 14:54:45
Ааа бесят эти терпилы.... Ну продлится это 20 минут, оставят детей в школе и уедут, ну нет места припарковаться... а теперь водилы на бабки попадут! Будьте проще люди!
Ааа бесят эти терпилы.... Ну продлится это 20 минут, оставят детей в школе и уедут, ну нет места припарковаться... а теперь водилы на бабки попадут! Будьте проще люди!
Дело в том, что из-за таких "господ" совершенно не видно маленьких детишек, снующих между машинами....
Цитата: Tararan от 07.09.2017 14:54:45
Ааа бесят эти терпилы.... Ну продлится это 20 минут, оставят детей в школе и уедут, ну нет места припарковаться... а теперь водилы на бабки попадут! Будьте проще люди!
Ааа бесят эти терпилы.... Ну продлится это 20 минут, оставят детей в школе и уедут, ну нет места припарковаться... а теперь водилы на бабки попадут! Будьте проще люди!
Если есть желание, то место для парковки всегда можно найти. Да, не напротив входа в школу может быть, но и не так уж далеко. И пешком ходить полезно тоже для здоровья.
Пробки возле школ - это больной вопрос не только данной школы. А что касается именно этой, то например можно в парке Абая на стоянке теннисного корта оставить машину (она пустая практически целый день) и через аллею Славы прогуляться к школе. Время на преодоление пути медленным шагом не займет больше 5 минут. Возле школы больше теряешь времени в это время.
Возле "Казахстана" с торца стоянка если не забита сотрудниками ДВД, тоже можно поставить и 1-2 минуты до школы пешочком.
Цитата: Tararan от 07.09.2017 14:54:45
Ааа бесят эти терпилы.... Ну продлится это 20 минут, оставят детей в школе и уедут, ну нет места припарковаться... а теперь водилы на бабки попадут! Будьте проще люди!
Ааа бесят эти терпилы.... Ну продлится это 20 минут, оставят детей в школе и уедут, ну нет места припарковаться... а теперь водилы на бабки попадут! Будьте проще люди!
Нарушения закона это всегда нарушение закона. На 20 минут или на одну минуту. Терпилами будете на зоне сокамерников назыввать, а это человек проявляющий активную гражданскую позицию.
Будет очень здорово если люди нарушающие закон попадут на бабки, может начнут уважать закон.