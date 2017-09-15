Транспорт в "городе" Шымкент

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Людмила2302 15 Сентября 2017 в 10:26:23
1. Автобусы всегда грязные, маленькие, и технически не подготовлены.
2. Вечерами маршрут не соблюдается, ездят как им удобно, где побольше можно людей посадить, а на более ранних остановках уже не появляются. Чему удивляться, если бардак на перекрестке Карла Маркса (Гипер Хаус). Как людям ездить с работы домой в забитых автобусах. Где даже окна нельзя открыть. А дышать "почему-то" хочеться, в маленьком автобусе, кислород быстро заканчивается с таким количеством людей, часто случаются обмороки, детей давят (школьников).
3. Я уже не говорю о кондукторах, "не нравиться - езжай на такси", главное собрать за проезд! Все перечислять долго, а спать очень хочется, потому что еле добрались домой сегодня. Про зиму даже писать не буду - экстрим!!! Я думаю меня поддержат все жители Кайнар булака, и дополнят безобразия в транспорте в своих комментах. Всем удачи на дорогах!
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