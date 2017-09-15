Спасение утопающих. Учения на воде

По приезду Михеич провел с нами пару занятий.Впечатлил он нас,нечего сказать.Запомнился.

Надо сказать что реальные будни спасения на воде кардинально отличаются от тех благостных плакатов ,что украшают любую станцию ОСВОДа.

Запомнилось:

-Рыпается клиент,не рыпается,перво-наперво -глушащий удар в дыню ему! А потом волоки уже.

А то вцепится-хуй ты его от себя оторвешь. Вместе и потонете к ебеням...

Надо сказать,что прислать в воде в бубен,с раушем в итоге-дело далеко не простое. Опоры-то нет. Надо выпрыгивать из воды и бить в висок-сверху. Вот этому то непростому делу Михеич нас и учил...

Еще-из его инструкций.

-Если скорая приедет-жмура забирать,глядите в оба,что б указали в бумажках,что с ним спасательные мероприятия проводили. А то легко патанатомы насильственную смерть поставить могут-сколько раз ребры ломали при искусственном дыхании-не счесть. Замудохаетесь потом бумажки писать...

И,главное:

-Нашли жмура ночного поутряне-тяните его к соседям на участок. И тут же в ментовку звоните.

Тогда они будут отписываться,а не вы. А там бумаг писать-тьма. Еще и премии лишить могут.Ну и следите,что б они вам своих не притаранили.

Впоследствии мы регулярно конфликтовали с соседней станцией по этому поводу. Часто доходило до мордобоя. Картины были эллинистические-группа полуголых мужчин в лучах рассветного солнца бьют друг дружке хари над покойником. Битва троянцев и греков за тело Патрокла в чистом виде.

Точнее не за, а против.

Патрокл доставался побежденным вместе со всем сопутствующим геморроем.