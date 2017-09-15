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Ещё про учебники
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kkafp 15 Сентября 2017 в 14:34:46
Собственно говоря о том, что учебники тяжёлые. Взвесил рюкзак ребенка 6 класс, 6.5 кг и там нет ничего лишнего. Для ребенка это реально слишком тяжело. Можно разделить учебники по четвертям и печатать без твердого переплета.
Согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» России:
для учащихся 1-2-х классов - более 1,5 кг
*3-4-х классов - более 2 кг
*5-6-х - более 2,5 кг
*7-8-х - более 3,5 кг
*9-11-х - более 4 кг

ну или так можно:

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  Manitu 15.09.2017 в 14:49:49   # 631140
А ещё они очень большие. Разместить на парте два таких учебника и две такого же размера рабочие тетради, которые прилагаются к учебнику, очень трудно. А если в переполненных классах сидят по трое, то это вообще не разрешимая задача. Так то они красивые, на хорошей бумаге, но нахрена такие огромные?
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  Nafis 15.09.2017 в 15:01:47   # 631147
Уже все учли. Сыну во втором классе выдали все учебники. Русский казахский английский математика... познание разделены на 4 части. Носит только одну часть с собой. Думаю что во второй четверти возмет вторую. И книги целее будут. И таскать легко.
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