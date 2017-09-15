Ещё про учебники

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kkafp 15 Сентября 2017 в 14:34:46
Собственно говоря о том, что учебники тяжёлые. Взвесил рюкзак ребенка 6 класс, 6.5 кг и там нет ничего лишнего. Для ребенка это реально слишком тяжело. Можно разделить учебники по четвертям и печатать без твердого переплета.
Согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» России:
для учащихся 1-2-х классов - более 1,5 кг
*3-4-х классов - более 2 кг
*5-6-х - более 2,5 кг
*7-8-х - более 3,5 кг
*9-11-х - более 4 кг
ну или так можно:
А ещё они очень большие. Разместить на парте два таких учебника и две такого же размера рабочие тетради, которые прилагаются к учебнику, очень трудно. А если в переполненных классах сидят по трое, то это вообще не разрешимая задача. Так то они красивые, на хорошей бумаге, но нахрена такие огромные?
Уже все учли. Сыну во втором классе выдали все учебники. Русский казахский английский математика... познание разделены на 4 части. Носит только одну часть с собой. Думаю что во второй четверти возмет вторую. И книги целее будут. И таскать легко.