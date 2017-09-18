Где купить б/у запчасти на автомобиль

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
V dele 18 Сентября 2017 в 12:47:31
на машине volkswagen passat b3 2.0 1993 года инжектор умирает волюметр. Хочу купить рабочий, не вскрытый в хорошем состоянии б/у. Был на развале катынкопера, по сайрамской. Не могу найти рабочий.
Можете подсказать где можно посмотреть, купить б/у запчасть на мое авто в рабочем, хорошем состоянии и по адекватной цене.
Заранее спасибо!
Комментарии, по рейтингу, по дате
TOPRAN 109390
Цитата: V dele от 18.09.2017 14:11:38На Хатын копре, есть несколько бутиков где есть все датчики,советую БОШ в желтой коробке. можно совет спросить на форуме или ДРАЙВ2
АБС. На счет нового, под заказ или где-то можно у нас купить?
АБС. На счет нового, под заказ или где-то можно у нас купить?