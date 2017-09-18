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Где купить б/у запчасти на автомобиль
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V dele 18 Сентября 2017 в 12:47:31
Добрый день титусяне! Ситуация такова:
на машине volkswagen passat b3 2.0 1993 года инжектор умирает волюметр. Хочу купить рабочий, не вскрытый в хорошем состоянии б/у. Был на развале катынкопера, по сайрамской. Не могу найти рабочий.
Можете подсказать где можно посмотреть, купить б/у запчасть на мое авто в рабочем, хорошем состоянии и по адекватной цене.
Заранее спасибо!
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  Sosed 18.09.2017 в 13:43:07   # 631600
Аналог
TOPRAN 109390
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  Pole13 18.09.2017 в 13:45:37   # 631603
Мотор 2Е Дигифант? если он, это его болячка ДМРВ, стираются графитовые дорожки, б.у найти в приличном состоянии большая проблема, а вскрыть посмотреть не дают. Я взял бы новый, пусть Китай, но 50000км отслужит.
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  V dele 18.09.2017 в 14:11:38   # 631609
АБС. На счет нового, под заказ или где-то можно у нас купить?
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  Pole13 18.09.2017 в 14:29:39   # 631614
Цитата: V dele от 18.09.2017 14:11:38
АБС. На счет нового, под заказ или где-то можно у нас купить?
На Хатын копре, есть несколько бутиков где есть все датчики,советую БОШ в желтой коробке. можно совет спросить на форуме или ДРАЙВ2
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