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На гаранте?
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net 19 Сентября 2017 в 13:52:28
Что там случилось? Кого собирают? Оцепили целое здание и перекрыли улицу Байтурсынова. Учения?


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  titus 19.09.2017 в 14:35:00   # 631879
Спецоперация в Шымкенте: на перекрестке «Гарант» полиция задержала и увезла всех торговцев сотовыми телефонами. Полицейские и бойцы спецназа неожиданно перекрыли дороги и тротуары в районе пересечения проспекта Тауке хана и улицы Байтурсынова.
Все мужчины были задержаны. Никаких комментариев по этому поводу у официальных лиц пока получить не удалось.

https://otyrar.kz/2017/09/specoperaciya-v-shymkente-na-perekrestke-garant-policiya-zaderzhala-i-uvezla-vsex-torgovcev-sotkami/
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  Лялька 19.09.2017 в 14:35:07   # 631880
Утром на стадион ехала... столько машин патрульных... всё удивлялась как они так компактно то припарковались...учения наверное..
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  ss720 19.09.2017 в 14:42:12   # 631882
Давайте говорить откровенно, повязали бородачей!, а не продавцов сотовых, почему в меге продавцов не повязали, цеме, Ikon и т.д.
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  sergei55 19.09.2017 в 14:43:10   # 631883
вчера в обед перекрывали возле 5 поликлинике и возле энбекшинского ровд
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  Tigr2 19.09.2017 в 14:58:35   # 631889
Идет спецоперация по задержанию всех нетрадиционных конфесий....
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  Антибиотик 19.09.2017 в 15:06:14   # 631894
Правильно делают!!! наконец опомнились .
Надо так же, как и в Таджикистане! добровольно принудительным методом всем этим сбрить бороды под чистую!!! А то смотришь молодой парень идет, а борода как у козла на огороде
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  Samruk 19.09.2017 в 15:13:05   # 631897
Говорят у акима новый айфон украли ....
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  alpha_portal 19.09.2017 в 15:17:10   # 631900
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  Кино 19.09.2017 в 15:21:52   # 631906
Круто операцию провели. Бородачи меня блядь раздражают. Задержать, отпиздить от души и расстрелять.
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  SVOY 19.09.2017 в 15:34:58   # 631911
Бородку то я сбрею,а мыслишки куда девать?
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  Антибиотик 19.09.2017 в 16:11:48   # 631932
Цитата: SVOY от 19.09.2017 15:34:58
Бородку то я сбрею,а мыслишки куда девать?


А че друг они тебе покоя не дают? ну ты к этим ребятам в погонах и обратись!)) они тебе быстро помогут с этим))
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  Антибиотик 19.09.2017 в 16:13:19   # 631933
Все плохие мысли дубинатором выбьют и все нет проблем
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