На гаранте?

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net 19 Сентября 2017 в 13:52:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мужчины были задержаны. Никаких комментариев по этому поводу у официальных лиц пока получить не удалось.
https://otyrar.kz/2017/09/specoperaciya-v-shymkente-na-perekrestke-garant-policiya-zaderzhala-i-uvezla-vsex-torgovcev-sotkami/
Антибиотик 19.09.2017 в 15:06:14 # 631894
Надо так же, как и в Таджикистане! добровольно принудительным методом всем этим сбрить бороды под чистую!!! А то смотришь молодой парень идет, а борода как у козла на огороде
alpha_portal 19.09.2017 в 15:17:10 # 631900
Цитата: Samruk от 19.09.2017 15:13:05
Говорят у акима новый айфон украли ....
Говорят у акима новый айфон украли ....
Антибиотик 19.09.2017 в 16:11:48 # 631932
Цитата: SVOY от 19.09.2017 15:34:58
Бородку то я сбрею,а мыслишки куда девать?
Бородку то я сбрею,а мыслишки куда девать?
А че друг они тебе покоя не дают? ну ты к этим ребятам в погонах и обратись!)) они тебе быстро помогут с этим))
Антибиотик 19.09.2017 в 16:13:19 # 631933