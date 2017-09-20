Граффити, как способ лучше узнать историю,

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Pole13 20 Сентября 2017 в 13:38:43
Доспанова Хиуаз Каировна (1922—2008) — лётчица Великой Отечественной войны, штурман-стрелок. Родилась 15 мая 1922 года в селе Ганюшкино Гурьевской области.
В 1940 году окончила с золотой медалью среднюю школу № 1 города Уральска и вместе с аттестатом получила удостоверение пилота запаса местного аэроклуба.
Круглая отличница, одна из лучших активисток — пионервожатая, секретарь комсомольской организации школы — летом 1940 года она успешно оканчивает и десятый класс, и аэроклуб, после чего едет в Москву и подаёт документы на поступление в Военно-¬воздушную академию им. Жуковского. После отказа подала заявление в Первый московский медицинский институт, приняли её без экзаменов. Менее чем через год началась война.
13 октября 1941 года Хиуаз с однокурсницей Татьяной Сумароковой записались на прием к М. М. Расковой, которая занималась формированием женских авиаполков. Девушек приняли и зачислили в группу штурманов.
26 октября 1941 года будущие лётчицы прибыли к месту формирования полков в приволжский город Энгельс. Там они проходили ускоренный курс обучения в Энгельсской военной авиационной школе пилотов.
Хиуаз Доспанова была зачислена штурманом-стрелком в 588-й ночной бомбардировочный авиаполк. Боевые задания выполняла на Южном фронте, Северном Кавказе, в Закавказье, Украине и Белоруссии.
За храбрость и отвагу в Великой Отечественной войне она награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, Красного Знамени, медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и другими боевыми наградами. Дважды отважная летчица была тяжело ранена, но вновь возвращалась в строй и встретила Победу под Берлином.
7 декабря 2004 года Указом Президента Казахстана Доспановой Хиуаз было присвоено звание «Народный Герой» с вручением знака особого отличия — Золотой звезды и ордена «Отан».
588 авиаполк был больше известен как “Ночные ведьмы”. Летали девченки от 17-22 лет, в их распоряжении был У-2, переделанный под легкий бомбардировщик. Абсолютно гражданский самолет, который использовали в сельскохозяйственной авиации и для обучения пилотов, изготовлен был из дерева и бумаги, тихоход, максимальная скорость до 150км.ч. Но оказался очень эффективен в ночных бомбардировках немецких позиций, был очень прост в ремонте и управлении, прощал грубые ошибки, его почти невозможно было загнать в штопор, поэтому девушек после короткого обучения сажали за штурвал именно У-2. Досаждали они немцам очень сильно, немецким асам за каждый сбитый У-2 вручали высшую награду “железный крест” . Немцы конечно же старались, так за одну ночь было потеряно 4 самолета, 3 самолета подбил немецкий ас, 4 сбили зенитки, все погибли, так как до 1943 года парашюты с собой не брали, а предпочитали взять больше бомб. Полеты были интенсивные, за ночь летом совершали 6-8 вылетов, зимой 10-12, мое мнение это и сыграло свою роль, что три девченки погибли, а Хиуаз осталась инвалидом, вот история:
В апреле 1943 года мы стояли в станице Пашковская, на окраине Краснодара, откуда летали в течение двух месяцев. Там в ночь на 1 апреля произошла трагедия…
Как всегда аэродром был не освещён, самолёты, возвращаясь с боевого задания, подходили в полной темноте и с погашенными огнями АНО (аэронавигационные огни — три лампочки: на правой, левой плоскости и на хвосте: красный, белый и зелёный). На четвёртом развороте самолёт Юли Пашковой и Кати Доспановой столкнулся с самолётом командира эскадрильи Полины Макагон и Лиды Свистуновой. На старте услышали только треск и грохот от падения машин. Они были полностью разбиты. Макагон и Свистунова погибли сразу. Юлю пытались спасти, но 4 апреля она тоже умерла.
У Кати Доспановой были сломаны обе ноги. Она буквально воскресала из мёртвых. Всю закованную в гипс её привезли в Ессентуки. Через некоторое время рентген показал, что сращение костей идет неправильно. Ломали гипс, правили кости… На долю маленькой Катюши выпало столько страданий.
Однако воля к жизни победила. Месяца через три Катя Доспанова вернулась в полк и вскоре стала опять летать на боевые задания, превозмогая сильные боли. Поэтому нам всё же пришлось потом перевести её на штабную работу. Катюша Доспанова (Хиваз — по-казахски) — студентка медицинского института, единственная казашка в нашем полку, и скорее всего — единственная девушка из Казахстана, летавшая в качестве штурмана на боевые задания… Так хорошо, высоким чистым голоском пела она национальные песни.
Кто-то был виноват в этой катастрофе, отвлёкся, не разглядел силуэт идущей впереди машины. И мы заплатили за это тремя жизнями
Столкнулись они на земле, один самолет сел на только что приземлившийся. Очень жаль, девченкам было по 20 лет((.
Ну что же, стоит сказать спасибо тем ребятам, кто помнит. Жаль что, на рисунке был изображен ИЛ-2, тем более странно видеть B-17, а не У-2, каким бы неказистым он не казался.
Ну и подкину этим ребятам идею, кто может стать следующей их работой.
Комментарии, по рейтингу, по дате
И вот из этого же полка, что и Доспанова в Шымкенте жила Пинчук Ася http://tamanskipolk46.narod.ru/p132aa1.html
Цитата: kkafp от 20.09.2017 13:59:24
Жаль на граффити самолет не правильный нарисовали. Вот такой должен быть.
И я лично был с ней знаком!!!Помню как она всё это рассказывала. Как гордо говорила, что немцы их так сильно боялись,так как никто до этого так тихо не скидывал бомбы в полной темноте.Как она говорила о наборе высоты до максимума,как выключали двигатели, и как они скидывали ручным образом снаряды...хрупкие на то время девушки...
И вот из этого же полка, что и Доспанова в Шымкенте жила Пинчук Ася http://tamanskipolk46.narod.ru/p132aa1.html
Жаль на граффити самолет не правильный нарисовали. Вот такой должен быть.
И я лично был с ней знаком!!!Помню как она всё это рассказывала. Как гордо говорила, что немцы их так сильно боялись,так как никто до этого так тихо не скидывал бомбы в полной темноте.Как она говорила о наборе высоты до максимума,как выключали двигатели, и как они скидывали ручным образом снаряды...хрупкие на то время девушки...
И вот из этого же полка, что и Доспанова в Шымкенте жила Пинчук Ася http://tamanskipolk46.narod.ru/p132aa1.html
bozon house 20.09.2017 в 15:30:38 # 632163
Цитата: RedFlag от 20.09.2017 14:31:40и ЭТО ПРАВДА?
Nightwalker 20.09.2017 в 16:50:29 # 632184
Цитата: bozon house от 20.09.2017 15:30:38
Цитата: RedFlag от 20.09.2017 14:31:40и ЭТО ПРАВДА?
Да правда.. борт Эйр Астаны, часто попадается мне