Язык мой враг мой или куда нас приведет наш язык….

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Асекеш 24 Сентября 2017 в 14:27:56
Евангелие в откровении от Иоанна сказано «… В начале было слово и слово было у Бога….» то есть наш мир был сотворен словом Божьим , а значит слово всесильно, «Слово лечит, Слово калечит» Я не подымаю вопросы лингвистики, того или иного национального языка, речь идет о том как говорит наша молодежь, которая придет к нам на смену. Ведь по тому как говорят молодые можно представить будущее нашей страны. Как то в один из осенних дней я бродил по одному из наших уютных парков, вообще, Шымкент за последние годы стараниями властей преобразился, а наши утопающие в зелени парки стали излюбленным местом отдыха для горожан. И вот идиллию отдыха в тот день мне испортили веселые школьники , нет не шумом , а режущей ухо сквернословием которая вырывается , которая особенно не приятно когдагрязная брань слышится из уст подростка.
Прохожу мимо группы молодых людей лет 16-17 ,по виду школьники. Молодые люди о чем то весело говорят смеются и то и дело слышится грязная матерщина причем легко словно это обычные слова , но меня покоробило даже не это , а то , что молодые люди не стесняются ни взрослых ни девочек которые находятся вместе с ними, но апогеем стало , когда я услышал как сквернословят девочки . По внешнему виду, молодые люди из благополучных семей ибо все прекрасно одеты с красивыми прическами и с современными дорогими телефонами .
Стараясь пристыдить молодых людей задаю вопрос вопрос: «Девчонки вам не стыдно при парнях и при посторонних так выражаться?» В ответ слышу ухмылки затем молодые люди встают и переходят на другую скамейку и вновь до меня долетают обрывки , адресованный мне той же грязной брани . После этого случая я ста обращать внимание на разговоры молодых людей даже из любопытства посетил другие школы города и везде результат один не зависимо элитная школа или рядовая причем матерятся на всех языках не стесняясь .
Заранее предвижу тех кто прочитав сей труд скажут , что мол в мальчишеской среде это было всегда и со временем пройдет. Возможно, но помниться в мои молодые годы многие мальчики матерились, но ни кто себе такое не позволял так говорить при девчонках, тем более при взрослых, а что бы девочки матерились такое вообще было редко и поверьте такие дамы уважением не пользовались. В прошлом я работал в системе образования причем в системе профессионально технического образования то есть там где в основном обучались трудные подростки и помнится от педагогического коллектива требовалось самым строжайшим образом наказывать тех кто был уличен в использовании в своей речи матерщину.
Может быть я консервативен и возможно у современной педагогики к этому вопросу другой подход, но тогда стоит об этом поговорить открыто . Другой случай вообще поразил меня. По дороге с работы посадил в машину голосовавшего молодого парня , он попросил меня довезти в микро район «Нурсат». Молодой человек , как позже выяснилось , двадцати лет, звать Ермек, одет по последней моде со вкусом , как сел в машину так вынул свой айфон и стал кому то названивать. Слышу опять режущее ухо сквернословие и решаю отвлечь парня, перевести разговор в область духовного, шутки ради задаю вопрос кто такой Бауржана Мамыш улы, кок раз мы ехали по проспекту . Бауржана Мамыш улы Ответ молодого человека меня мягко говоря поразил до словно: «… Я точно не знаю , но слышал он во время войны он собирал национальную армию для борьбы с СССР….» вот так да, он видимо имел ввиду Мустафу Шокай. Получается молодежь больше знает сомнительного Мустафу Шокай, чем героя Бауржана Момыш улы. Опять предвижу критику в свой адрес, что это частность , единичный случай, и не стоит делать мрачные выводы, но увы после встречи с этим парнем я всегда задаю подобные вопросы всем молодым людям и результат почти один , попробуйте сами, скорей исключением становятся правильные ответы.
Невольно задаешь себе вопрос кем будут эти молодые люди когда вырастут и что за общество мы получим лет эдак через тридцать , а сааме главное кого воспитают они?
В последнее время в соц.сетях идет критика учебников которые ежегодно издаются и переиздаются причем это касается как учебников русского языка так и казахского, особенно переводы на казахский язык технической терминологии и отдельных названий просто удивляет. В погоне за развитием языка прикрываясь патриотическим лозунгом пытаются переводить международную техническую терминологию, но это бы ничего, но идет даже искажение, а порой замена названий которые издавна существуют в Казахском языке.
Любопытно сколько средств расходуется на подобные переводы и кто проверяет уровень компетентности специалистов занимающихся таким важным делом.
Говорят не тот казах кто поет казахские песни или говорит хорошо по казахски, в конце концов этому можно научить, а тот казах , кто хранит язык казахский от скверны, кто хранит историю , ведь именно язык является основой национальной культуры и странообразующим элементом основой идеологии и история является проводником в современном мире. Наш Президент постоянно указывает , что молодежь должна знать минимум три языка , казахский государственный язык , русский язык , как язык международного общения и английский для выхода за рубеж. А что мы имеем на практике сомнительные учебники сомнительные переводы, а молодежь уже сегодня не знает ни истории, ни культурного наследия и уверен, что всякие реакционные идеологии вольются в молодые умы ибо их наставники не меняют проверенную методику воспитания, да вы сами видите результаты, только почему то, легче промолчать.
Удивил меня и наш самый главный чиновник в этой сфере я имею ввиду министра образования и науки господина Ерлана Сагадиева. В сетях я прочитал его комментарии относительно новых учебников, насколько я понял он считает, что все учебники составлены правильно он ссылается на экспертов и якобы учебники специально созданы так для развития мышления у детей. Не знаю может он прав «…Высоко сидит, далеко глядит». Если это не фейк, то можно было бы предложить ему самому попробовать учить детей по этим учебникам, но судя по биографии он не педагог и ни дня не работал в школе , судя по его официальной биографии опубликованных в интернете он экономист со многими степенями и работал на высоких должностях кроме системы образования. Возможно, как экономист он прав и правы его эксперты и не стоит обращать внимание, как выразился министр, на « непонимающих родителей», но общаясь с молодежью виден результат глубокого понимания господ создателей новой морали, да и вообще есть ли новая мораль? Ежедневно в сетях в прессе раздаются сенсационные разоблачения, посадили очередного коррупционера, украл, присвоил, растратил, взял взятку. Срока смешные , при хороших деньгах говорят и там можно жить с комфортом, но главное коррупции не становится меньше, вам не кажется что это первые ростки той морали в которой создали мы или с нашего молчаливого согласия. В конце концов бог с ними коррупционерами эти господа похоже на тлю на дереве ,то есть если принять меры она исчезнет, а вот что делать с червями которых невидно которые проникают вглубь причем выглядят очень безобидно, но их деятельность заставит засохнуть древо жизни .
В погоне за всякими сомнительными новациями кого мы воспитываем? Детей, которые матерятся и не считают это чем то постыдным, которые не читают книг, но за то все знают о сексе и насилии. Вспоминается мне старый советский фильм « Аниськин и Фантомас» когда участковый милиционер говорит : « … раньше дети в Чапаева играли , а теперь только в Фантоамаса» Я не за то что бы возвращаться в прошлое у каждого времени свои герои, но где эти герои и какие они не пора ли призадуматься. Раньше говорили улица влияет, теперь интернет. Раньше улице противопоставлялись разные общественные институты, учителя, органы, трудовые коллективы, теперь этого нет , а в школах считают , следуя новым веяниям , дети должны развиваться сами. Простите не рано ли их вгонять в долги.
А думает ли кто ни будь о школах ? О том какая атмосфера в педагогических коллективах о профессиональном уровне учителей , думаю все по прежнему сводится к отчетам поборам , а может и того хуже. Прошу учесть я не затрагиваю вопрос о коррупции в школах это отдельная тема, речь идет о главном , о миссии педагога и школы в современном обществе. Каждый родитель согласится со мной, бывая на родительских собраниях и общаясь с педагогами слышим излюбленную фразу педагогов типа : « …. сейчас такие дети пошли…» и при этом в глазах виден блеск ненависти. Получается дети сами по себе растут , а мы лишь страдаем от них. Может быть я категоричен но за такие слова стоит подумать нужен ли такой педагог вообще. Новые методики для учителей стали просто гениальным прикрытием они как верные вассалы министра повторяют: « … дети сами должны развиваться и т. д…» Простите, как развиваться особенно при таких учебниках и при этих методах при доступном интернете, куда приведет такое развитие . Авторитет учителя сведен к судейской функции «прав не прав» . Не хочу никого обидеть задав вопрос высоким слугам народа , где учатся их дети и по каким учебникам.
Конечно, надо развиваться, согласен, не все в старой системе образования было хорошо, но рушить все подряд очень опасно и внедрять новшества без проверки на практике очень опасно и у таких новаций могут быть далеко идущие последствия. Ошибки педагогов дорого обойдутся обществу эти ошибки можно сравнить с миной замедленного действия.
Комментарии, по рейтингу, по дате
- ЁБ ВАШУ МАТЬ!!! КАК ВЫ ЗАЕБАЛИ, СТРОИТЕЛИ ХУЕВЫ!!! БОРДЮРЫ ПО КОЛЕНО! ЭТО ПИЗДЕЦ КАКОЙ-ТО!! БЛЯТЬ, РАССТРЕЛЯТЬ БЫ ВАС ВСЕХ НАХУЙ, МОЖЕТ БЫТЬ ПРИДУТ ДРУГИЕ, НОРМАЛЬНЫЕ, А НЕ ТАКИЕ АХУЕВШИЕ ПИДАРЫ!! А-А-А, НОГА МОЯ, НОГА!!!, - воскликнул тогда я, но хочу обратить Ваше внимание и внимание дорогих читателей, такие выплески эмоций происходят у меня не часто, всего лишь 5-6 раз в день. В остальное время я очень интеллигентный, воспитанный человек, особенно когда сплю зубами к стенке.
alku230961 24.09.2017 в 15:35:56 # 632851
Приветствуется авторство поста, всё ж не копипаста.
Однако осмелюсь немного возразить.
1) Сказанное к месту матерное слово, бывает, даже украсит речь))). Конечно же, пикантность должна быть строго дозирована и всё же зависит от контингента слушателей. Перегибать - только навредить!
2) Проблема низкой культуры у молодежи - тема вечная!
Про Анискина к месту вспомнили. Фильм снят в 1973 году, а уже не играли в Чапаева))). Вот еще примеры подревнее:
«Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей».
(Сократ, V в. до н.э.)
«Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления. Ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна».
(Гесиод, 720 год до н.э.)
3) А грубые ошибки в пунктуации и орфографии отнюдь не украшают письменное слово, наоборот! Обладание грамотной речью и письмом - это и есть культура!
4) Бескультурье у нынешней молодежи никак не результат неправильной работы госчиновников в сфере образования.
Виноваты мы сами, родители и педагоги. И никто другой, уважаемый Асекеш.