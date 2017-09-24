Нашли техпаспорт

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vladtr 24 Сентября 2017 в 09:51:08
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Эндрю от 24.09.2017 10:45:00
Дайте объявление в OLX , может найдётся
Дайте объявление в OLX , может найдётся
Какую рубрику выбрать?
Цитата: vladtr от 24.09.2017 11:33:19
Какую рубрику выбрать?
Цитата: Эндрю от 24.09.2017 10:45:00
Дайте объявление в OLX , может найдётся
Дайте объявление в OLX , может найдётся
Какую рубрику выбрать?
Транспорт-> Прочие запчасти
или в рубрику отдам даром
Экскаватор 24.09.2017 в 12:15:15 # 632840
Цитата: Экскаватор от 24.09.2017 12:15:15пробовал без результата
А по адресу который там указан не пытались?
А по адресу который там указан не пытались?