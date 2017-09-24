Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Нашли техпаспорт
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
vladtr 24 Сентября 2017 в 09:51:08
Может кто знает Убайдана Бахытжана Кенжебайулы? Как найти человека? В районе крытого рынка 24 сентября утром нашли техпаспорт. Звонили в 169 - нет результата.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Эндрю 24.09.2017 в 10:45:00   # 632837
Дайте объявление в OLX , может найдётся
поощрить | покарать
  vladtr 24.09.2017 в 11:33:19   # 632838
поощрить | покарать
  гримм 24.09.2017 в 11:48:04   # 632839
поощрить | покарать
  Экскаватор 24.09.2017 в 12:15:15   # 632840
А по адресу который там указан не пытались?
поощрить | покарать
  vladtr 24.09.2017 в 12:28:24   # 632841
поощрить | покарать
  РусланY 24.09.2017 в 13:21:16   # 632843
Фото и по группам ватсап и инстаграм. Эфективнее работает соц сети
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь