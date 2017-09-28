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Выбор квадрокоптера
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КЕДЫ 28 Сентября 2017 в 16:52:57
Всем привет! Прошу помочь в выборе квадрокоптера. Бюджет 2000.
Спасибо.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 28.09.2017 в 16:59:57   # 633641
Ребята если кто в теме очень прошу помочь в выборе.
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  satelinks 28.09.2017 в 17:01:19   # 633644
DJI Phantom 4, не?
с накруткой стоит, чуть меньше 2000 тысяч
https://ru.wikipedia.org/wiki/DJI_Phantom
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