Тема по ремонту авто

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Все мы гости 28 Сентября 2017 в 23:16:20
Предлагаю все вопросы по ремонту авто оставлять в этой теме.
Комментарии, по рейтингу, по дате
GaNjUBASSKIN 28.09.2017 в 23:43:24 # 633777
Все мы гости 29.09.2017 в 00:01:06 # 633788
Цитата: Мура45 от 28.09.2017 23:50:35
Посоветуйте хорошего карбюраторщика. ВАЗ. Двигло 011. Спасибо!
Посоветуйте хорошего карбюраторщика. ВАЗ. Двигло 011. Спасибо!
Дешевле
Цитата: Лысый от 29.09.2017 00:02:34
Дешевле
пристрелить сдать на утиль. Но по Бекет батыра ближе к Сайрамской лет десять назад один немец работал. Именно по карбосам.
Цитата: Мура45 от 28.09.2017 23:50:35
Посоветуйте хорошего карбюраторщика. ВАЗ. Двигло 011. Спасибо!
Посоветуйте хорошего карбюраторщика. ВАЗ. Двигло 011. Спасибо!
Дешевле
Валера?
Валера?
Да не помню даже.
Дешевле сдать на утиль
Сначала стройку и отделку дома закончу
Мура, купи широкополосную лямбду, набор жиклеров да и сам отстрой.
Мне надо дёшево и сердито. До весны. А там подарю комунить из родственников.
Все мы гости 29.09.2017 в 00:16:14 # 633802
Цитата: GaNjUBASSKIN от 28.09.2017 23:43:24
ТаукеХана- Аймаутова. с левой стороны по Аамаутова, Есть мастер по ходовой Ваня, его все знают и есть Никита, тоже суровый мужик.Он по реставрации ходовых деталей.
ТаукеХана- Аймаутова. с левой стороны по Аамаутова, Есть мастер по ходовой Ваня, его все знают и есть Никита, тоже суровый мужик.Он по реставрации ходовых деталей.
Суровость это конечно не плохо,но каковы результаты и цены? Качество? Да и по левой стороне в какую сторону?
Мне надо дёшево и сердито. До весны. А там подарю комунить из родственников.
В Сайрам, батенька, в Сайрам!
В Сайрам, батенька, в Сайрам!
Чёта торможу.. Есть же у меня знакомые, сами отгонят, сами отремонтируют и пригонят. Даже страховка на них есть.