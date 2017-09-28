Тема по ремонту авто

Цитата: Мура45 от

Посоветуйте хорошего карбюраторщика. ВАЗ. Двигло 011. Спасибо! Посоветуйте хорошего карбюраторщика. ВАЗ. Двигло 011. Спасибо!

пристрелить

Дешевлесдать на утиль. Но по Бекет батыра ближе к Сайрамской лет десять назад один немец работал. Именно по карбосам.