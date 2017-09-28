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Тема по ремонту авто
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Все мы гости 28 Сентября 2017 в 23:16:20
Многим будет полезно знать - кто, где, как и сколько. Тем более реальные отзывы людей будут лучше рекламы самих СТО.
Предлагаю все вопросы по ремонту авто оставлять в этой теме.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GaNjUBASSKIN 28.09.2017 в 23:43:24   # 633777
ТаукеХана- Аймаутова. с левой стороны по Аамаутова, Есть мастер по ходовой Ваня, его все знают и есть Никита, тоже суровый мужик.Он по реставрации ходовых деталей.
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  Мура45 28.09.2017 в 23:50:35   # 633782
Посоветуйте хорошего карбюраторщика. ВАЗ. Двигло 011. Спасибо!
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  Все мы гости 29.09.2017 в 00:01:06   # 633788
Админ красавчик.
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  Лысый 29.09.2017 в 00:02:34   # 633789
Цитата: Мура45 от 28.09.2017 23:50:35
Посоветуйте хорошего карбюраторщика. ВАЗ. Двигло 011. Спасибо!


Дешевле пристрелить сдать на утиль. Но по Бекет батыра ближе к Сайрамской лет десять назад один немец работал. Именно по карбосам.
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  Лысый 29.09.2017 в 00:08:05   # 633792
Никаким Иванам своего гольфа не доверю. Все сам. Вплоть до мелкой кузовщины (от крупной всевышний миловал). Благо у дяхана яма в гараже широкая и сухая.
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  Мура45 29.09.2017 в 00:12:08   # 633795
Цитата: Лысый от 29.09.2017 00:02:34
Цитата: Мура45 от 28.09.2017 23:50:35
Посоветуйте хорошего карбюраторщика. ВАЗ. Двигло 011. Спасибо!


Дешевле пристрелить сдать на утиль. Но по Бекет батыра ближе к Сайрамской лет десять назад один немец работал. Именно по карбосам.

Валера?
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  Лысый 29.09.2017 в 00:13:31   # 633796
Мура, купи широкополосную лямбду, набор жиклеров да и сам отстрой.

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  Лысый 29.09.2017 в 00:14:05   # 633798
Quote:
Валера?


Да не помню даже.
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  Мура45 29.09.2017 в 00:14:08   # 633799
Quote:
Дешевле сдать на утиль

Сначала стройку и отделку дома закончу
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  Мура45 29.09.2017 в 00:16:00   # 633800
Quote:
Мура, купи широкополосную лямбду, набор жиклеров да и сам отстрой.

Мне надо дёшево и сердито. До весны. А там подарю комунить из родственников.
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  Pole13 29.09.2017 в 00:16:13   # 633801
Тема насущная, можно заранее делить на темы: двигатель, подвеска, трансмиссия, кузов, электрика, расходные запчасти, но нужна постоянная модерация, иначе из за флуда будет такая "каша", проходил это на профильных клубах, ну я думаю Данилов в курсе.
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  Все мы гости 29.09.2017 в 00:16:14   # 633802
Цитата: GaNjUBASSKIN от 28.09.2017 23:43:24
ТаукеХана- Аймаутова. с левой стороны по Аамаутова, Есть мастер по ходовой Ваня, его все знают и есть Никита, тоже суровый мужик.Он по реставрации ходовых деталей.

Суровость это конечно не плохо,но каковы результаты и цены? Качество? Да и по левой стороне в какую сторону?
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  Лысый 29.09.2017 в 00:18:56   # 633805
Quote:
Мне надо дёшево и сердито. До весны. А там подарю комунить из родственников.


В Сайрам, батенька, в Сайрам!
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  Мура45 29.09.2017 в 00:29:09   # 633808
Quote:
В Сайрам, батенька, в Сайрам!

Чёта торможу.. Есть же у меня знакомые, сами отгонят, сами отремонтируют и пригонят. Даже страховка на них есть.
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  divan 29.09.2017 в 04:57:52   # 633868
крутая тема, костоправа посоветуйте! Только чтобы нормально делал а не 2 см шпатлевки)
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