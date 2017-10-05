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Бесплатные контрацептивы
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satelinks 05 Октября 2017 в 10:52:05
Думаю вопрос интересен не только мне. Кто знает есть ли у нас в городе программа по бесплатной раздачи презервативов? Цены просто дикие!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 05.10.2017 в 10:57:20   # 634941
а мне никаких денег не жалко))))) детей дороже растить))
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  posco 05.10.2017 в 11:01:29   # 634942
Цитата: Pole13 от 05.10.2017 10:57:20
а мне никаких денег не жалко)))))
Наверное у тебя расход в сутки меньше чем у автора
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  KzPatriot 05.10.2017 в 11:02:32   # 634943
Центр СПИД на Кремлёвской!😂
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  MишаМашкевич 05.10.2017 в 11:04:54   # 634944
вазэктамия-тоже выход))))))) главное суммарно если посчитать дешево и сердито
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  MARЧELLO 05.10.2017 в 11:06:52   # 634945
Смотря на что дикие ) Дюрекс ппц просто. Нашел Оne touch, 12шт. 1200тн, не рвались, меня придирчивого устраивают
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  KAN13 05.10.2017 в 11:06:56   # 634946

Обратитесь в СПИД - центр , в одно время они эти изделия по притонам (проституткам и наркоманам) на безвозмездной основе развозили .
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  ShimShim 05.10.2017 в 11:08:17   # 634947
Используй старые методы, "пакет", "баранью кишку"
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  shlenchak 05.10.2017 в 11:12:00   # 634949
Ванька-Встанька дешево и сердито)
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  vladtr 05.10.2017 в 11:34:52   # 634956
Халява - вечная тема ...
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  Pole13 05.10.2017 в 11:35:51   # 634957
Цитата: posco от 05.10.2017 11:01:29
Цитата: Pole13 от 05.10.2017 10:57:20
а мне никаких денег не жалко)))))
Наверное у тебя расход в сутки меньше чем у автора
а как расход будем считать, по автомобильному в ЛИТРАХ, или по авиационному ПО ЧАСАМ????)))))))
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  SPYKER X 05.10.2017 в 11:42:33   # 634960
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  DuMoH 05.10.2017 в 12:05:29   # 634964
Думаю, что даже если и раздают, вряд-ли качество будет достойным, не стоит экономить на безопасности, от плохой резины можно как родиться, так и умереть...
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  КЕДЫ 05.10.2017 в 12:20:31   # 634971
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  ГОРЫНЫЧ 05.10.2017 в 13:03:35   # 634993
Quote:
Кто знает есть ли у нас в городе программа по бесплатной раздачи презервативов? Цены просто дикие!

А что же хотел, мил человек, за удовольствие надо платить!!!

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  Mikado 05.10.2017 в 14:22:31   # 635007
Приезжают молодожёны в деревню. День не выходят из спальни, два. Бабушка им кричит: - Внучек, вы бы вышли, поели хоть.
- Да мы бабушка сыты, мы плодами любви питаемся!
- Да вы питаться питайтесь, только кожуру от них за окно не бросайте, а то гуси давятся.
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  bolatbol 05.10.2017 в 14:23:30   # 635008
Вот раньше можно было наблюдать стиранные пакеты на веревках. Какое было качество. А сейчас рвутся или натирают.
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  jumanjiqz 05.10.2017 в 14:28:44   # 635010
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