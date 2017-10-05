Бесплатные контрацептивы

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satelinks 05 Октября 2017 в 10:52:05
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Pole13 от 05.10.2017 10:57:20Наверное у тебя расход в сутки меньше чем у автора
а мне никаких денег не жалко)))))
а мне никаких денег не жалко)))))
MишаМашкевич 05.10.2017 в 11:04:54 # 634944
Обратитесь в СПИД - центр , в одно время они эти изделия по притонам (проституткам и наркоманам) на безвозмездной основе развозили .
Цитата: posco от 05.10.2017 11:01:29а как расход будем считать, по автомобильному в ЛИТРАХ, или по авиационному ПО ЧАСАМ????)))))))
Цитата: Pole13 от 05.10.2017 10:57:20Наверное у тебя расход в сутки меньше чем у автора
а мне никаких денег не жалко)))))
а мне никаких денег не жалко)))))
Цитата: ShimShim от 05.10.2017 11:08:17
Используй старые методы, "пакет", "баранью кишку"
Используй старые методы, "пакет", "баранью кишку"
Кто знает есть ли у нас в городе программа по бесплатной раздачи презервативов? Цены просто дикие!
А что же хотел, мил человек, за удовольствие надо платить!!!
- Да мы бабушка сыты, мы плодами любви питаемся!
- Да вы питаться питайтесь, только кожуру от них за окно не бросайте, а то гуси давятся.