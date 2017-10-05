Почему рубль 6

Если совсем коротко, в правительстве сидят люди которым вообще на ВСЁ фиолетово, главное им хорошо, приближённым тоже, на остальное большой болт. Есть хорошая поговорка "сытый голодного не разумеет". Так же судя по нашему с вами уровню жизни можно сделать вывод что они БЕЗДАРИ, приняты на работу по круговой поруке, родственные связи и тд, не являются специалистами ни в какой сфере деятельности! Их возня =0!, да же нет, не 0, 0 это много для них, кругом идём только в -...((( Рядом соседи, Киргизы, у них там страна то, почти ничего нет, а их сом = руб, как так?! Вот и делайте выводы...Увы, в последнее время посещают мысли о переезде...