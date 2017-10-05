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Почему рубль 6
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Jokerkz 05 Октября 2017 в 11:54:32
Сегодня курс тенге/рубль перевалил за 6... Разумеется, и все остальные подтянулись (USD,EUR). У кого какие мысли на этот счет? (сарказм).
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 05.10.2017 в 11:59:57   # 634963
3,14...ц!
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  Livi 05.10.2017 в 12:27:35   # 634974
б*ять!
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  decoder 05.10.2017 в 12:33:16   # 634977
Если совсем коротко, в правительстве сидят люди которым вообще на ВСЁ фиолетово, главное им хорошо, приближённым тоже, на остальное большой болт. Есть хорошая поговорка "сытый голодного не разумеет". Так же судя по нашему с вами уровню жизни можно сделать вывод что они БЕЗДАРИ, приняты на работу по круговой поруке, родственные связи и тд, не являются специалистами ни в какой сфере деятельности! Их возня =0!, да же нет, не 0, 0 это много для них, кругом идём только в -...((( Рядом соседи, Киргизы, у них там страна то, почти ничего нет, а их сом = руб, как так?! Вот и делайте выводы... Увы, в последнее время посещают мысли о переезде...
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  Enzo 05.10.2017 в 12:38:10   # 634978
Теперь россияне будут обратно свои машины и дома выкупать у казахстанцев, который наши скупили 2-3 года назад
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  jakoni 05.10.2017 в 12:41:10   # 634980
Ленин выделил три главных объективных признака революционной ситуации:
1) невозможность господствующего класса сохранять в неизменном виде своё господство, ситуация, когда верхи не могут править по-старому;
2) резкое обострение выше обычного нужды и бедствий угнетённых классов, когда низы не хотят жить по-старому;
3) значительное повышение активности масс, их готовность к самостоятельному революционному творчеству.
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  Любитель ММА 05.10.2017 в 12:59:00   # 634985
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  Денис222 05.10.2017 в 13:48:50   # 634997
Цитата: decoder от 05.10.2017 12:33:16
Если совсем коротко, в правительстве сидят люди которым вообще на ВСЁ фиолетово, главное им хорошо, приближённым тоже, на остальное большой болт. Есть хорошая поговорка "сытый голодного не разумеет". Так же судя по нашему с вами уровню жизни можно сделать вывод что они БЕЗДАРИ, приняты на работу по круговой поруке, родственные связи и тд, не являются специалистами ни в какой сфере деятельности! Их возня =0!, да же нет, не 0, 0 это много для них, кругом идём только в -...((( Рядом соседи, Киргизы, у них там страна то, почти ничего нет, а их сом = руб, как так?! Вот и делайте выводы... Увы, в последнее время посещают мысли о переезде...


Потерпите еще, хотя бы 23 года...стратегия 2050 же есть...(сарказм)
Мне жаль наш народ, а могли бы действительно жить не хуже Европы...но наимудрейший решил иначе.
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  jumanjiqz 05.10.2017 в 14:10:51   # 635003
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  Mikado 05.10.2017 в 14:13:43   # 635004
Цитата: Manitu от 05.10.2017 11:59:57
3,14...ц!


Этот курс был, когда наши в Россию ломились за машинами и прочими ништяками.
А сейчас - 6...ц!
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