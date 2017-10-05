Почему рубль 6

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Jokerkz 05 Октября 2017 в 11:54:32
Комментарии, по рейтингу, по дате
1) невозможность господствующего класса сохранять в неизменном виде своё господство, ситуация, когда верхи не могут править по-старому;
2) резкое обострение выше обычного нужды и бедствий угнетённых классов, когда низы не хотят жить по-старому;
3) значительное повышение активности масс, их готовность к самостоятельному революционному творчеству.
Любитель ММА 05.10.2017 в 12:59:00 # 634985
Цитата: decoder от 05.10.2017 12:33:16
Если совсем коротко, в правительстве сидят люди которым вообще на ВСЁ фиолетово, главное им хорошо, приближённым тоже, на остальное большой болт. Есть хорошая поговорка "сытый голодного не разумеет". Так же судя по нашему с вами уровню жизни можно сделать вывод что они БЕЗДАРИ, приняты на работу по круговой поруке, родственные связи и тд, не являются специалистами ни в какой сфере деятельности! Их возня =0!, да же нет, не 0, 0 это много для них, кругом идём только в -...((( Рядом соседи, Киргизы, у них там страна то, почти ничего нет, а их сом = руб, как так?! Вот и делайте выводы... Увы, в последнее время посещают мысли о переезде...
Если совсем коротко, в правительстве сидят люди которым вообще на ВСЁ фиолетово, главное им хорошо, приближённым тоже, на остальное большой болт. Есть хорошая поговорка "сытый голодного не разумеет". Так же судя по нашему с вами уровню жизни можно сделать вывод что они БЕЗДАРИ, приняты на работу по круговой поруке, родственные связи и тд, не являются специалистами ни в какой сфере деятельности! Их возня =0!, да же нет, не 0, 0 это много для них, кругом идём только в -...((( Рядом соседи, Киргизы, у них там страна то, почти ничего нет, а их сом = руб, как так?! Вот и делайте выводы... Увы, в последнее время посещают мысли о переезде...
Потерпите еще, хотя бы 23 года...стратегия 2050 же есть...(сарказм)
Мне жаль наш народ, а могли бы действительно жить не хуже Европы...но наимудрейший решил иначе.
Цитата: Manitu от 05.10.2017 11:59:57
3,14...ц!
3,14...ц!
Этот курс был, когда наши в Россию ломились за машинами и прочими ништяками.
А сейчас - 6...ц!