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Нужна консультация по квитанции ком. услуг
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jakoni 05 Октября 2017 в 18:46:16
Здравствуйте друзья, ни кто не знает как трактовать данный пункт в квитанции ?


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(20,08 Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  spy 05.10.2017 в 19:07:03   # 635063
Похоже на опресовку деньги собирают...
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