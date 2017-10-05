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Нужна консультация по квитанции ком. услуг
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jakoni
05 Октября 2017 в 18:46:16
Здравствуйте друзья, ни кто не знает как трактовать данный пункт в квитанции ?
927x61
(20,08 Кб)
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
spy
05.10.2017 в 19:07:03
# 635063
Похоже на опресовку деньги собирают...
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