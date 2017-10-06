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Кунаевские пробки
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danilov 06 Октября 2017 в 20:53:53
Все кто утром или вечером ездит по Кунаева - Аргынбекова знает, что там образуются огроменное пробки. Сегодня вечером в час-пик сам начальник МПС приехал на перекресток для контроля настройки полос движения и режимов работы светофора. По мнению начальника, за короткое время им удалось разгрузить загруженный перекресток и повысить пропускную способность проблемного участка. Также он дал указание сотрудникам полиции вести наблюдение, докладывать о ситуации и вносить предложения по улучшению.
Надеемся что и другие проблемные участки дорог не обойдут стороной главу МПС.


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  Mikado 06.10.2017 в 20:59:06   # 635390
И чего?
Ценная новость.
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  MишаМашкевич 06.10.2017 в 21:06:10   # 635391
Там уже года 3 как пробки, понаставили свои камеры, приличным людям проехать не дают))))) год как пользуюсь улицей байтерек и счастлива.
Вообще если честно, там мало 3 ряда. Улица одна из главных в городе. Вроде по светофору все по уму(насчёт секунд), но все равно поток не уменьшается.
Я раньше выезжала в 9 часов специально (в 8.30 там ловить нечего, один фиг застрянешь, лучше лишние полчаса полежать дома) , чтобы проехать эту часть без пробок.
П. С. Потом вопрос который меня лично тревожит не 1 год:зачем нам СТОЛЬКО знаков *ограничение скорости 40*? Не в одном городе Казахстана я видела, сколько есть у нас. Часто они стоят даже там где они не нужны по сути вообще. Я понимаю знак *40 100 метров *, но нет же.
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  Эндрю 06.10.2017 в 21:41:35   # 635393
Момышулы - Желтоксан жопа полная, езжу каждый день к 18:00 в 20ю школу за дочей, как раз час пик, так приходится перед пробкой вправо и через облгаи и далее через Тамерлановское шоссе, где тоже не фонтан , обратно на Момышулы-Иляева вправо и через кинотеатр Казахстан ехать что бы объехать эту пробку.
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  tod777 06.10.2017 в 22:49:45   # 635406
Вы на ташкентском тоннеле порядок наведите. пробки у них . Тут уже лет 10 пробки в часы пик, так они ещё разворотом усугубили. Хотят как лучше получается как в сегда
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