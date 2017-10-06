Кунаевские пробки

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danilov 06 Октября 2017 в 20:53:53
Надеемся что и другие проблемные участки дорог не обойдут стороной главу МПС.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ценная новость.
MишаМашкевич 06.10.2017 в 21:06:10 # 635391
Вообще если честно, там мало 3 ряда. Улица одна из главных в городе. Вроде по светофору все по уму(насчёт секунд), но все равно поток не уменьшается.
Я раньше выезжала в 9 часов специально (в 8.30 там ловить нечего, один фиг застрянешь, лучше лишние полчаса полежать дома) , чтобы проехать эту часть без пробок.
П. С. Потом вопрос который меня лично тревожит не 1 год:зачем нам СТОЛЬКО знаков *ограничение скорости 40*? Не в одном городе Казахстана я видела, сколько есть у нас. Часто они стоят даже там где они не нужны по сути вообще. Я понимаю знак *40 100 метров *, но нет же.