Электробезопасность в общественных местах Шымкента. Дендропарк.

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
divan 08 Октября 2017 в 12:17:44
Тогда отдел ЖКХ умыл руки, назвав это недосмотром со стороны матери. Не знаю как вы, но я то вижу как у нас все обустраивается. В доказательство моим словам посмотрите мой фоторепортаж об электробезопасности в самом популярном парке Шымкента - Дендропарке.
Если вы забыли, то вот та новость (раз:https://www.youtube.com/watch?v=jmXS7jhhdMk, два:http://titus.kz/?type=shym&previd=90486). Меня тогда оскорбили ( а уж каково было матери малыша) слова Начальника ЖКХ Шымкента Нурлана Бектурсынова:
Цитирую: "Мне кажется, за детьми надо смотреть. Дети есть дети, они же не понимают куда руки засовывают".
По моему, данный господин все правильно сказал: дети не понимают куда руки засовывают.
Именно поэтому провода нужно изолировать, ножи и кастрюли с кипятком на край стола не ставить. Наверное вы согласитесь, что в таких местах, как парки, оголенных проводов точно не должно быть? Как бы не так!
На днях я был с семьей в любимом городском парке - Дендропарке, и что я там увидел? Это жесть, сейчас вы все увидите. Несмотря на то, что я хоть и даванный, но эксперт, давайте, с вашего позволения я не буду цитировать ГОСТы и стандарты электробезопасности при прокладке коммуникаций. Давайте лучше задумаемся на секунду: страшная новость прокатилась по городу, прошел день-другой, бабушки и социальные сети успокоились, а журналисты как всегда обещали следить за развитием событий (ау, журналисты!). ЖКХ вышли сухими из воды, но уж навести порядок на своих объектах по-быстренькому должны были! Но, видимо правильные выводы никто не сделал.
Вы знаете сколько в дендропарке фонарных столбов? И я не знаю, но очевидно что сотни, и почти возле каждого оголенные провода. Будете гулять, обратите внимание, а пока посмотрите на фотографии.
Сфотографировал так, чтоб было видно место.
Посмотрим поближе.
Обугленная скрутка с оголенными проводами прикрыта половинкой бутылки. Бутылка проплавлена, как и изолента, что не удивительно.
Фото скрутки поближе. Видите оголенный обугленный провод?
В трех метрах соседний фонарь:
Скрутка прикрыта баклажкой, специальное место для распределительной коробки на столбе пустует. Сэкономили 150 тенге, молодцы. Что будет, если ребенок наступит на такую бутылку? Или возьмет ее, или пнет?
Везде куда падал взгляд столбы "оборудованы" таким образом:
Можно подумать, что только в этом месте такая халтура, но нет. Везде, где бы мы не были , а обошли мы весь парк, такая картина. Фотографировать потом надоело, мы ведь все-таки гулять туда пришли.
Далее по широкой аллее кое где уже распределительные коробки имеются:
Но они висят на проводах, а не на столбе, таким образом, не прикрытые, без зауглушек.
Но чаще всего они лежали рядом или отсутствовали вовсе. Инвентарный номер, кстати попал в кадр.
Оголенные провода, оплавленная изолента. Не играйте, дети, вокруг таких столбов.
Кабель, питающий эту вереницу фонарей, впрочем уже вылез на поверхность.
Вот например на спуске к озеру:
Скрутки почти касаются мокрой земли
Вокруг озера такая же картина, везде!
Что это там слева, посмотрим поближе.
Ремонт кабеля запотевшей баклажкой, бутылка проплавлена, оголенный провод торчит наружу. Электробезопасность? Нет, не слышали!
Продолжать смысла нет, сходите в парк и убедитесь сами.
В качестве постскриптума. Помните недавно была заметка, что в дендропарке возле озера вырубают краснокнижные деревья? Тогда власти заверили, что там будут посажены хвойные деревья. Прошел год, давайте посмотрим на фото и посчитаем, каких саженцев больше, живых или мертвых?
Как говорится, потрачено.
Резюме? Слов нет. Все у нас через задницу. За наши с Вами деньги.
Есть что сказать?Добавляйте.
Автор я сам: https://divankz.blogspot.com/2017/10/blog-post_42.html
Комментарии, по рейтингу, по дате