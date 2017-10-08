Увезли авто на штрафстоянку

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кинат 08 Октября 2017 в 18:43:43
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Цитата: SaimonDT от 08.10.2017 20:52:05
Просто так не увезут на штрафстоянку. Готовить оплатить штраф или как договоритесь. Договариваться надо с теми кто увозил,может не составили протокол еще.как то так
Просто так не увезут на штрафстоянку. Готовить оплатить штраф или как договоритесь. Договариваться надо с теми кто увозил,может не составили протокол еще.как то так
Ничего подобного, увезти могут и просто так, многие инспекторы сами не знают ПДД и только и ждут таких как Вы!
Первый шаг: берете жену и едите на место, откуда забрали авто. Изучаете на месте ситуацию, какие есть знаки, есть ли после знаков перекрестки. Можете нарисовать схему, снять несколько фото и закинуть сюда. Посмотрим.
Завтра, по закону, Вы имеете право забрать машину, но они будут требовать оплатить штраф и принести справку с процессингового центра на отсутствие штрафов. Это тоже не законно, если захотите судиться, подскажу какие статьи.
Цитата: Enzo от 08.10.2017 22:03:25
Оплатите штраф + "услуги" эвакуатора + "услуги" штраф стоянки за каждый день нахождения железного коня. Лет 10 назад было так, думаю, мало что изменилось.
Оплатите штраф + "услуги" эвакуатора + "услуги" штраф стоянки за каждый день нахождения железного коня. Лет 10 назад было так, думаю, мало что изменилось.
10 лет назад платили, сейчас платят и будут еще 100 лет платить . Потому что к Вам обратятся за советом, а Вы посоветуете платить за все. Вы хоть знаете, что за штрафстаянку платят незаконно? Это коммунальная площадка на балансе акимата, которая должна быть бесплатна! Это есть в законе.
Почему советуете платить за штраф? Возможно жол пол ошибся, или они всегда правы? Мне кажется с таких людей как Вы, в будущем будут драть налог за воздух. Сказали нужно платить, будем платить