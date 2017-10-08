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Увезли авто на штрафстоянку
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кинат 08 Октября 2017 в 18:43:43
Друзья! Сегодня в районе Автонура с 16-18.00 увезли авто на штрафстоянку,за рулём была жена и по телефону внятно не может объяснить ставила под знак или нет.Я в данный момент за городом и могу приехать в районе 20.00. Подскажите мои действия,ни когда ранее с таким не сталкивался. Спасибо!
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  SaimonDT 08.10.2017 в 20:52:05   # 635625
Просто так не увезут на штрафстоянку. Готовить оплатить штраф или как договоритесь. Договариваться надо с теми кто увозил,может не составили протокол еще.как то так
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  Vostok1 08.10.2017 в 20:59:04   # 635628
Цитата: SaimonDT от 08.10.2017 20:52:05
Просто так не увезут на штрафстоянку. Готовить оплатить штраф или как договоритесь. Договариваться надо с теми кто увозил,может не составили протокол еще.как то так

Ничего подобного, увезти могут и просто так, многие инспекторы сами не знают ПДД и только и ждут таких как Вы!
Первый шаг: берете жену и едите на место, откуда забрали авто. Изучаете на месте ситуацию, какие есть знаки, есть ли после знаков перекрестки. Можете нарисовать схему, снять несколько фото и закинуть сюда. Посмотрим.
Завтра, по закону, Вы имеете право забрать машину, но они будут требовать оплатить штраф и принести справку с процессингового центра на отсутствие штрафов. Это тоже не законно, если захотите судиться, подскажу какие статьи.
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  Vostok1 08.10.2017 в 21:13:22   # 635631
Установлен регистратор на авто?
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  Enzo 08.10.2017 в 22:03:25   # 635636
Оплатите штраф + "услуги" эвакуатора + "услуги" штраф стоянки за каждый день нахождения железного коня. Лет 10 назад было так, думаю, мало что изменилось.
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  Тигра2 08.10.2017 в 22:04:54   # 635640
Насколько я знаю, на дорогах возле автонура нет никакой разметки. Много раз видел как увозили авто с дороги перед рынком запчастей возле казтрансгаза, что абсолютно незаконно. Да знак есть, но на дороге нет разметки, соответственно действие знака- 0 метров. Ты развернулся ПЕРЕД знаком и припарковался, а каккие знаки стоят дальше - не имеет значения. Поправьте, если я неправ. Эх, куда делся Форд, он эти вещи любил.
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  Vostok1 08.10.2017 в 22:44:36   # 635645
Иногда просто удивительно, сколько людей готовы бежать и выполнять прихоти Жолпола, принимая их обвинения за истину в последней инстанции. Не могут даже элементарно задать вопрос на сайте, порыться в законах, попробовать защитить себя. И еще активно комментируют, что делать человеку в подобной ситуации.
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  Vostok1 08.10.2017 в 22:54:31   # 635652
Цитата: Enzo от 08.10.2017 22:03:25
Оплатите штраф + "услуги" эвакуатора + "услуги" штраф стоянки за каждый день нахождения железного коня. Лет 10 назад было так, думаю, мало что изменилось.

10 лет назад платили, сейчас платят и будут еще 100 лет платить . Потому что к Вам обратятся за советом, а Вы посоветуете платить за все. Вы хоть знаете, что за штрафстаянку платят незаконно? Это коммунальная площадка на балансе акимата, которая должна быть бесплатна! Это есть в законе.
Почему советуете платить за штраф? Возможно жол пол ошибся, или они всегда правы? Мне кажется с таких людей как Вы, в будущем будут драть налог за воздух. Сказали нужно платить, будем платить
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