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О промысловой и любительской рыбалке на Чардаре
kkafp 09 Октября 2017 в 11:46:20
Приехали на рыбалку на Чардару на воинскую часть, клевало вполне сносно. 6 октября 2017 года с утра проехал егерь, собрал оплату, сразу после него прибыл промысловый баркас и выгреб всю рыбу из бухты подковы на воинской части. Прошел многокилометровым неводом от одного берега до другого рядом с садками где разводят рыбу. Клёв после этого пропал, что логично так как он забрал тонны сазана наших потенциальных трофеев. Хочу обратиться к ИП Серманизову так как с рыбаков он собирает деньги и промысловики тоже подчиняются ему. Оставьте пожалуйста эту бухту для отдыхающих рыболовов любителей, обидно же, за рыбалку весь берег заплатил и тут же все были практически лишены шансов поймать рыбу.
Что-то активно выгребают рыбу в Чардаре в этом году... Трофеев под конец года уже не видать... Походу следующие два года можно забыть про Чардару, если такими же темпами будут выгребать рыбу. Они на баркасе 5 часов потом рыбу вычерпывали с невода. Трудно представить сколько тонн они выгребли за раз.
Я лично на Чардару больше не поеду! Расходов на 30 тыщ плюс на берегу заплати... Капец а тут еще и браконьеры каждую ночь гудят и в будни в этой же бухте ставят сети т.к. отдыхающих мало... Представляю что там твориться когда отдыхающих нет... А ты потом в надежде поймать своего сазана тратишь тучу денег и едешь туда, а там уже все выгребли... Тебе остаются караси и вобла с ладошку... Капец. Мелких сазанчиков жалко брать даже...
Капец в общем...
Браконьеры каждую ночь вытаскивают тоннами рыбу. И сейчас в Чардаре по информации от источников 10 лодок а остальные уехали на Орал. !!!
Даже браконьеры бегут с Чардары!!! Довели блин!
Знакомая ситуация, причем выгребают когда рыбаки её сначала прикормят, и ничего с этим не поделаешь. Ловите на китайском там невод не ходит там коряжник )))))