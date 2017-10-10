Ищу котёнка...

Сегодня умер наш можно сказать член семьи. Не знаю много ли мало прожил 10 лет с половиной. Не буду вдаваться в подробности, заболел - умер. Выложу фотографию породы, если кто знает где взять такого, или может у кого есть знакомые кто таких разводит, порода ни сказать что редкая в наших краях, в общем дайте знать. На всяких порталах типа OLX или Market ничего не нашел. Спасибо!
Мне тоже до боли в груди не приятно все это, он был всегда рядом, а тут блть раз и не стало. Не знаю как другие переносят, но у жены стресс, глаза вторые сутки не просыхают. Я решил взять инициативу, найти такого же котенка, и назвать тем же именем, и поселить его с нами. Эта порода по внешности в 70% схожая между собой, в интернете фотографии смотрел, некоторые один в один как наш... Так что если кто знает, или случайно увидит пишите мне в личку, буду благодарен, даже материально.