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Фокусы от Газпромнефти-Казахстан
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Гость 11 Октября 2017 в 13:37:36
Постоянно заправляюсь на АЗС "Газпромнефть-Казахстан". Как правило заправляю полный бак и оплачиваю заправленный бензин банковской картой. Вчера заехал на АЗС по ленгерскому шоссе. Ниже прилагаю фото чеков, которые кстати по моим личным наблюдениям операторы выдают неохотно, потому что постоянно приходится просить самому (возможно как раз потому, о чем пойдет речь ниже):





Самые внимательные думаю заметят, что заправлено было на сумму 7402.20, а с карты списано 7405 тенге.

Кто-то возможно скажет, ой подумаешь, 3 тенге лишних списали.

Но.

В первый раз я подумал примерно так же, скорее оправдывая оператора АЗС, ну ошибся думаю, с кем не бывает, не велика потеря, во второй уже поинтересовался у оператора почему они списали больше и услышал ровно такой же ответ - "подумаешь, 2 тенге каких-то". После вчерашней заправки стало понятно, что на заправках Газпрома это обычное дело.

Вообще, что это за "округление" такое? Чего уж мелочиться, "округлили" бы до 7500 тогда. На фоне роста цен на бензин совсем незаметно будет.

Я конечно могу и ошибаться, но по моему мнению это ни что иное как воровство. Маааленькое, совсем
незаметное для единичного случая, но в масштабах страны и за большой период времени наверное набегает сумма.

И если для Газпрома в порядке вещей такие "фокусы" с оплатой, начинаешь задумываться, а не накручивают ли они сами бензоколонки на недолив?

Вроде как мелькали здесь раньше сотрудники сетей АЗС, не припомню были ли среди них представители Газпрома.

Очень бы хотелось услышать их комментарии.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Che 11.10.2017 в 14:01:10   # 636411
Quote:
а не накручивают ли они сами бензоколонки на недолив?


Накручивают абсолютно все АЗС. Вопрос лишь в том, на какой ступени менеджмента это делается.

В коррумпированном обществе ваш вопрос не корректен.
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  Практичный 11.10.2017 в 14:27:37   # 636414
Мало того что цены задрали,еще и бабки пиздят у нас ,и не важно 3 тенге или 30 000,пиздят по любому
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  vvka 11.10.2017 в 14:36:53   # 636419
ПиздЯт и пИздят - ударения разные, смысл один и тот же. Когда же вы суки нажретесь. Автору - воровство, хоть 2 тенге хоть 2 млн - в суд на пид@расов. Я принципиально не заправляюсь на этой заправке после того, как увидел разность между чеком заправки и чеком карты. Горите в аду, суки.
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  Денис222 11.10.2017 в 14:40:21   # 636422
Цитата: vvka от 11.10.2017 14:36:53
ПиздЯт и пИздят - ударения разные, смысл один и тот же. Когда же вы суки нажретесь. Автору - воровство, хоть 2 тенге хоть 2 млн - в суд на пид@расов. Я принципиально не заправляюсь на этой заправке после того, как увидел разность между чеком заправки и чеком карты. Горите в аду, суки.


Какой злой комментатор...
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  mitrich78 11.10.2017 в 14:44:40   # 636423
а может быть расплачивались картой одного банка, а например сам терминал (картридер) другого тогда снимаются % заобналичку.
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  r00t 11.10.2017 в 14:48:45   # 636426
Украли 2 тенге, напишите заявление вам их возместят. А то что Вам начислено скидочных 156 тенге за заправку это никого не смущает?
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  r00t 11.10.2017 в 14:49:59   # 636428
автор ты просто мелочный жлоб. 2 тенге у тебя украли 156 подарили, а могли и не дарить.
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  Денис222 11.10.2017 в 15:05:28   # 636430
Походу есть представитель Газпрома...
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  spy 11.10.2017 в 16:01:27   # 636434
Цитата: vvka от 11.10.2017 14:36:53
ПиздЯт и пИздят - ударения разные, смысл один и тот же. Когда же вы суки нажретесь. Автору - воровство, хоть 2 тенге хоть 2 млн - в суд на пид@расов. Я принципиально не заправляюсь на этой заправке после того, как увидел разность между чеком заправки и чеком карты. Горите в аду, суки.
...пИздят тоже по разному, либо воруют либо по морде...
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  gliser 11.10.2017 в 16:42:27   # 636437
Будете смеяться, но я стал заправляться через канистру взял специально новую абсолютно с сертификатом, 20 литров канистру. Езжу на заправку с канистрой заправляюсь ровно 20 литров. В гараже переливаю в бак. И удивитесь проезжаю гораздо больше чем заправлюсь через пистолет на заправке. Когда на Гелиос приезжал за бензой через канистру там аж удивились. Но заправили
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  DrAnDuLeT 11.10.2017 в 17:01:56   # 636438
2теньге умножить на миллион (столько клиентов примерно в месяц )= два миллиона
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  Депеш Мод 11.10.2017 в 17:44:47   # 636442
Цитата: r00t от 11.10.2017 14:49:59
автор ты просто мелочный жлоб. 2 тенге у тебя украли 156 подарили, а могли и не дарить.


встану-КА на защиту автора.

r00t- а Ты (с большой буквы) кто тогда? не имеет значение- 2 копейки или 2ляма...или комисСия,которая приезжала и всем вам аттестацию делала,тебя по другому учила? че ж ты ,умник, высокой комиссии эти слова не сказал-очканул? Чем занимаются ваши начальники участка, управляющие азс,кассиры ?
да и потом...бонусные начисленные тенге не тобой придуманы,не из твоего кармана идут,и не тебе одолжение делать,дружок
Скоро уже российская проверка приедет-выйди,выскажись а я там на собрании послушаю
так что гудбай май лав,гудбай

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  acid 11.10.2017 в 17:59:10   # 636443
Цитата: Депеш Мод от 11.10.2017 17:44:47
Цитата: r00t от 11.10.2017 14:49:59
автор ты просто мелочный жлоб. 2 тенге у тебя украли 156 подарили, а могли и не дарить.


встану-КА на защиту автора.

r00t- а Ты (с большой буквы) кто тогда? не имеет значение- 2 копейки или 2ляма...или комисСия,которая приезжала и всем вам аттестацию делала,тебя по другому учила? че ж ты ,умник, высокой комиссии эти слова не сказал-очканул? Чем занимаются ваши начальники участка, управляющие азс,кассиры ?
да и потом...бонусные начисленные тенге не тобой придуманы,не из твоего кармана идут,и не тебе одолжение делать,дружок
Скоро уже российская проверка приедет-выйди,выскажись а я там на собрании послушаю
так что гудбай май лав,гудбай


Вискажусь за Рута и против Мода
А причем тут Високая коммися и мелкие три тенге? Ой пердон на два ляма же ограбили как тут кто-то написал
Я участвовал в заседаниях с участием КГД так вот, дружок Мод, там озвучили что четыре оператора ГСМ ежедневно дарят населению, подчеркиваю - дарят, от 1,5 до 3 тысяч литров ГСМ в виде скидки в чеке. Не веришь - возьми любой чек за нал, посмотри, пока слушаешь на собрании.
Так что-как ты там написал - давай сау бол?
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  lelik2301 11.10.2017 в 18:07:56   # 636447
Цитата: acid от 11.10.2017 17:59:10
Цитата: Депеш Мод от 11.10.2017 17:44:47
Цитата: r00t от 11.10.2017 14:49:59
автор ты просто мелочный жлоб. 2 тенге у тебя украли 156 подарили, а могли и не дарить.


встану-КА на защиту автора.

r00t- а Ты (с большой буквы) кто тогда? не имеет значение- 2 копейки или 2ляма...или комисСия,которая приезжала и всем вам аттестацию делала,тебя по другому учила? че ж ты ,умник, высокой комиссии эти слова не сказал-очканул? Чем занимаются ваши начальники участка, управляющие азс,кассиры ?
да и потом...бонусные начисленные тенге не тобой придуманы,не из твоего кармана идут,и не тебе одолжение делать,дружок
Скоро уже российская проверка приедет-выйди,выскажись а я там на собрании послушаю
так что гудбай май лав,гудбай


Вискажусь за Рута и против Мода
А причем тут Високая коммися и мелкие три тенге? Ой пердон на два ляма же ограбили как тут кто-то написал
Я участвовал в заседаниях с участием КГД так вот, дружок Мод, там озвучили что четыре оператора ГСМ ежедневно дарят населению, подчеркиваю - дарят, от 1,5 до 3 тысяч литров ГСМ в виде скидки в чеке. Не веришь - возьми любой чек за нал, посмотри, пока слушаешь на собрании.
Так что-как ты там написал - давай сау бол?


Дарить - одно. Это обыкновенный маркетинговый ход для лояльности клиентов.
ВОРОВАТЬ - соооовсем другое. Это статья.

Кстати по поводу 2-3 тенге. Замечаю очень часто за супермаркетом MAGNUM такое, их обычно не бывает в сдачи.
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  Пришелец 11.10.2017 в 18:23:58   # 636448
на синойле вообще мудрят если пробиваешь за наличку так там на сумму 2000т пишут 25000 и сдачи 23000,,,????
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  Мечтатель 11.10.2017 в 18:44:59   # 636452
Дарят они по своему желанию, их об этом не просят. А воруют специально, намеренно. Суть улавливаете? И дарят я думаю намного меньше, намного, чем недоливают ежедневно всем!
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  КЕДЫ 11.10.2017 в 18:50:29   # 636454
Цитата: gliser от 11.10.2017 16:42:27
Будете смеяться, но я стал заправляться через канистру взял специально новую абсолютно с сертификатом, 20 литров канистру. Езжу на заправку с канистрой заправляюсь ровно 20 литров. В гараже переливаю в бак. И удивитесь проезжаю гораздо больше чем заправлюсь через пистолет на заправке. Когда на Гелиос приезжал за бензой через канистру там аж удивились. Но заправили


а ты хорош

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  КЕДЫ 11.10.2017 в 18:53:29   # 636456
радуйтесь, что в КЗ газолином еще не заправляют.
Мне кажется у нас нет дефицита только благодаря этой замечательной то ли жидкости, то ли газу.
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  gliser 11.10.2017 в 19:27:25   # 636464
Цитата: КЕДЫ от 11.10.2017 18:53:29
радуйтесь, что в КЗ газолином еще не заправляют.
Мне кажется у нас нет дефицита только благодаря этой замечательной то ли жидкости, то ли газу.


Реально на гелиосе как было:

Зашел сказал полный до конца, хотел посмотреть реакцию сколь же будет. Оператор отправил, на 18 литрах отсечка защелкнулась, пошло медленнее. Но я блин не видел сам лично что там шло. Потом я не выдержал сказал что в канистру заливаю,оператор заволновался заметно и бензин пошел как обычно полился без какого либо замедления. Не знаю совпадение ли. не буду наговаривать.
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  КЕДЫ 11.10.2017 в 19:29:58   # 636465
Цитата: gliser от 11.10.2017 19:27:25
Цитата: КЕДЫ от 11.10.2017 18:53:29
радуйтесь, что в КЗ газолином еще не заправляют.
Мне кажется у нас нет дефицита только благодаря этой замечательной то ли жидкости, то ли газу.


Реально на гелиосе как было:

Зашел сказал полный до конца, хотел посмотреть реакцию сколь же будет. Оператор отправил, на 18 литрах отсечка защелкнулась, пошло медленнее. Но я блин не видел сам лично что там шло. Потом я не выдержал сказал что в канистру заливаю,оператор заволновался заметно и бензин пошел как обычно полился без какого либо замедления. Не знаю совпадение ли. не буду наговаривать.


конечно совпадение

если конечно там не такие колонки были


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  КЕДЫ 11.10.2017 в 19:35:40   # 636466
сейчас пиздить бензин можно только через техпроливы( но там в доляне как минимум менеджер будет) и через КЛ. Остальные способы практически изжили себя. Гемора больше чем выхлопа. Хотя как у вас ситуация я не знаю.
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  Мура45 11.10.2017 в 19:38:44   # 636467
А то, что при заправке, например, на 2000 тенге, счётчик перескакивает на 1-2 тенге, никого не смущает?
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  КЕДЫ 11.10.2017 в 19:39:57   # 636468
а вот я очкую канистру с бензином в багажнике возить. после случая одного.
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  mr.zogi 11.10.2017 в 19:55:32   # 636474
Цитата: r00t от 11.10.2017 14:48:45
Украли 2 тенге, напишите заявление вам их возместят. А то что Вам начислено скидочных 156 тенге за заправку это никого не смущает?
подарили ? Эти бонусы тоже за счет клиентов. За твой счет .
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  acid 11.10.2017 в 19:58:32   # 636475
Цитата: Мечтатель от 11.10.2017 18:44:59
Дарят они по своему желанию, их об этом не просят. А воруют специально, намеренно. Суть улавливаете? И дарят я думаю намного меньше, намного, чем недоливают ежедневно всем!

Я совершенно согласен с Вами, в том, что воровать не хорошо. И кассира здесь вовсе не оправдываю. По опыту работы с этим оборудованием могу сказать, что с вероятность в 200% оператор перепутал кнопки на пинпаде терминала. 2 находятся под 5. Отсюда сразу вопрос к ТС - чем он щелкал по терминалу и куда смотрел когда пинкодик набирал свой. Ведь кругом Агибалова - что же он моргал?
Цитата: lelik2301 от 11.10.2017 18:07:56

Дарить - одно. Это обыкновенный маркетинговый ход для лояльности клиентов.
К чертям Ваши маркетинговые акции. Маркетинговые акции это подаренные ему 148 как там у них "скидочных баллов". И скачухи по цене иногда у них в Ате бывают. Вот это маркетинговые акции. А эта скидка - принудиловка и если бы они все могли - давно бы их убрали. но они не могут - это обуславливается конструкцией колонки и вот таким вот ТС. Посему - посидели-покумекали умные дяди и приняли вот такое вот решение что бы по однокласниками не воняли из-за округлений дозы выдавать всем скачухи на перелитые граммы.

За Магнумом не замечал порчи такой. Если хотите про вот такое вот агибалово, то я вам скажу где оно - у никому неизвестной, но всех до ... доставшей конторки ОМЕГА21. На слуху, не? Вот там ТС такое агибалово, что твоя квитанция в месяц минимум переоценена на 0,5% от суммы. Это МИНИМУМ. И накакать, что у тебя там по счетчикам сходится.
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  acid 11.10.2017 в 20:01:10   # 636478
2 находятся под 5
2 находится над 5, сорри
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  Депеш Мод 11.10.2017 в 20:02:05   # 636479
Цитата: acid от 11.10.2017 17:59:10



Вискажусь за Рута и против Мода
А причем тут Високая коммися и мелкие три тенге? Ой пердон на два ляма же ограбили как тут кто-то написал
Я участвовал в заседаниях с участием КГД так вот, дружок Мод, там озвучили что четыре оператора ГСМ ежедневно дарят населению, подчеркиваю - дарят, от 1,5 до 3 тысяч литров ГСМ в виде скидки в чеке. Не веришь - возьми любой чек за нал, посмотри, пока слушаешь на собрании.
Так что-как ты там написал - давай сау бол?[/quote]

Кислота, послушай lelikа и Мечтателя,они дело говорят
Ты свой карман с карманом компании не путай т.к. имидж прежде всего.Взялись качественно обслуживать-надо держать марку до конца .,а не умеешь-освободи тому кто умеет (вор/халтурщик/жопо-штаны-просидатель должен быть наказан)
мелкие три тенге? -копейка рубль бережет пипец для тебя не деньги? м-да...
В гостинице "Достык" Вам же русским языком сказали: "идите занимайтесь просроченной пиццей и хотдогами,а то ваще реализации нет.
так что сенкью вери матч

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  Marvel 11.10.2017 в 20:06:54   # 636481
Цитата: КЕДЫ от 11.10.2017 19:39:57
а вот я очкую канистру с бензином в багажнике возить. после случая одного.


КЕДЫ,

Дрон в итоге для чего был нужен?
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