Фокусы от Газпромнефти-Казахстан

Цитата: Депеш Мод от

Цитата: r00t от

автор ты просто мелочный жлоб. 2 тенге у тебя украли 156 подарили, а могли и не дарить. автор ты просто мелочный жлоб. 2 тенге у тебя украли 156 подарили, а могли и не дарить.



встану-КА на защиту автора.



r00t- а Ты (с большой буквы) кто тогда? не имеет значение- 2 копейки или 2ляма...или комисСия,которая приезжала и всем вам аттестацию делала,тебя по другому учила? че ж ты ,умник, высокой комиссии эти слова не сказал-очканул? Чем занимаются ваши начальники участка, управляющие азс,кассиры ?

да и потом...бонусные начисленные тенге не тобой придуманы,не из твоего кармана идут,и не тебе одолжение делать,дружок

Скоро уже российская проверка приедет-выйди,выскажись а я там на собрании послушаю

так что гудбай май лав,гудбай



встану-КА на защиту автора.r00t- а Ты (с большой буквы) кто тогда? не имеет значение- 2 копейки или 2ляма...или комисСия,которая приезжала и всем вам аттестацию делала,тебя по другому учила? че ж ты ,умник, высокой комиссии эти слова не сказал-очканул?Чем занимаются ваши начальники участка, управляющие азс,кассиры ?да и потом...бонусные начисленные тенге не тобой придуманы,не из твоего кармана идут,и не тебе одолжение делать,дружокСкоро уже российская проверка приедет-выйди,выскажисьа я там на собрании послушаютак что гудбай май лав,гудбай

Вискажусь за Рута и против МодаА причем тут Високая коммися и мелкие три тенге? Ой пердон на два ляма же ограбили как тут кто-то написалЯ участвовал в заседаниях с участием КГД так вот, дружок Мод, там озвучили что четыре оператора ГСМ ежедневно дарят населению, подчеркиваю - дарят, от 1,5 до 3 тысяч литров ГСМ в виде скидки в чеке. Не веришь - возьми любой чек за нал, посмотри, пока слушаешь на собрании.Так что-как ты там написал - давай сау бол?