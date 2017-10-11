Фокусы от Газпромнефти-Казахстан

Цитата: acid от 11.10.2017 17:59:10 Цитата: Депеш Мод от 11.10.2017 17:44:47
встану-КА на защиту автора.
r00t- а Ты (с большой буквы) кто тогда? не имеет значение- 2 копейки или 2ляма...или комисСия,которая приезжала и всем вам аттестацию делала,тебя по другому учила? че ж ты ,умник, высокой комиссии эти слова не сказал-очканул?
Чем занимаются ваши начальники участка, управляющие азс,кассиры ?
да и потом...бонусные начисленные тенге не тобой придуманы,не из твоего кармана идут,и не тебе одолжение делать,дружок
Скоро уже российская проверка приедет-выйди,выскажись
а я там на собрании послушаю
так что гудбай май лав,гудбай
Вискажусь за Рута и против Мода
А причем тут Високая коммися и мелкие три тенге? Ой пердон на два ляма же ограбили как тут кто-то написал
Я участвовал в заседаниях с участием КГД так вот, дружок Мод, там озвучили что четыре оператора ГСМ ежедневно дарят населению, подчеркиваю - дарят, от 1,5 до 3 тысяч литров ГСМ в виде скидки в чеке. Не веришь - возьми любой чек за нал, посмотри, пока слушаешь на собрании.
Так что-как ты там написал - давай сау бол?