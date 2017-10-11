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Автоматизация на веревочке
Витал 11 Октября 2017 в 23:57:34
Ходили сегодня за пропиской в ЦОН Аэзовского района г.Алматы не цон а сказка, ксерокса нет хотя требует ксерокопии документов, на вопрос где их отксерить говорят "там", а на вопрос где там отвечают "ну где-то там" на луне блять видать. Собственно ржал с момента внедрения этих аппаратов беременных простыми принтерами, наверное если показать наши мегааппараты где-то на западе они там со смеха умрут. Собственно смотрим "автоматизацию на веревочке" ну а очереди там такое чувство остались с момента ажиотажа с прописками и регистрациями, полчаса ждали чтобы получить 1 форму, хотя заявлялось это гавнецо как удобная автоматизация где каждый сможет сам все себе печатать, на деле к каждому аппарату прикреплен менеджер на "удобном" стуле(для них еще один плюс скажут создали рабочие места). В общем все как всегда...