Сказ о урологии Шымкента

Из личного про простатит. Уже как лет 10 как диагностировали его у меня. Тогда только 23 было вроде. Тоже ходил по врачам. Как простуда так и болело все. Но с возрастом немного меньше стало симптомов. Но по инерции переожически проверялся. Года 4 назад плюнул на все будь что будет. Причина: пришел урологу которого нахваливали. У него свой способ диагностики- через спермограмму. Результаты пришли- слишком густая, много слипшихся. Вероятность оплодотворения 1-2%. Как он мне рассказывал что и как надо лечить. Но он в отпуск уходил и сказал приходи через месяц типа вернусь. За это время у нас с супругой один незащищенный контакт был и вроде не в опасные дни (еще и эти низкие показатели). Так вот супруга забеременела прекрасной дочкой. Как говорится все от бога. Ну я и забил после этогона лечение. Из своей практики: нужно бегать и ходить много чтобы кровь гонять. Не простывать по взможности. И регулярно сбрасывать содержимое простаты- нет возможности с девушкой, то рукой. Главное регулярно.