Сказ о урологии Шымкента

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Гость 12 Октября 2017 в 05:26:48
Примерно года 4 назад у меня появился хронический вялотекущий простатит.
Симптомы то усиливались, то наоборот снижались но основные признаки:
- Небольшой зуд в мочеиспускательном канале.
- Боль при надавливании на мочевой.
- Слабая эрекция, смазанный оргазм.
- и все сопутствующие...
Все это значительно усилиливалось после приема пива, либо после купания в холодной воде
И это все в 24-25 лет, в сильном организме...
С этого момента начались бесконечные визиты к урологам Шымкента.
Антибиотики, горячий укол, свечи, всякие вредные лекарства и конечно куча денег.
Да лечит, да помогает но на короткий срок, потом опять первые признаки жжения, дискомфорта и все по новой.
На удивление хорошо помогало лекарство из КНДР(!) кымдан 2 на основе женьшэня резко поднимало иммунитет но все равно через месяц болезнь вернулась, а стоит не дёшево.
Обратил внимание что после обильного застолья с употреблением водки на следующий день сразу простатит отступает )
От урологов я уже устал, пытался лечиться сам, искал читал...
Сдавал бакпосев в областной больнице, выявили золотистый стафиллакок, прописали антибиотик чуствительный к нему, хорошо помогало, после прекращения приема неприятные ощущения возвращались назад.
Доходило до того что перед тем как намечался секс я принимал антибиотик, спасибо организму выдерживал такое.
Проверялся на ИППП - отрицательно.
Так незаметно прошло 4 года, я уже совсем отчаялся и перестал лечится, подумав что какой то неизученный вирус существует.
И вот, решил я подлечить зубы, в последнее время стали часто ныть.
1 зуб мудрости вырвали, не спали, второй убрали кариес и запломбировали..остальные в порядке.
С этого момента стало происходить странное, простатит сам стал отступать, с каждым днем все лучше и лучше!
И вот уже совсем нет признаков, тьфу тьфу тьфу.
Никогда бы не подумал, где зубы, а где простата? Что может быть связь, тем более зубы то особо не беспокоили..так изредка...однако тихо незаметно разводили инфекцию в организме которая била в слабое место - простату.
Стал гуглить, материала много. Вот к примеру:
https://hron-prostatit.ru/prostatit_i_karies.htm
Что самое обидное ни один именитый уролог не додумался проверить мои зубы, а посещал я их ой как немало в городе.
Так что мой вам совет, если простатит не проходит, значит что-то другое в организме является источником инфекции.
После этого у меня сложилось впечатление, что шымкентские врачи это бизнесмены-коммерсанты. Особенно урологи. Ведь молодой мужчина готов последнее отдать, если дело касается его хозяйства. Не осталось нормальных.
Не болейте, всем бобра! Да прибудет с вами сила мужская!
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 12.10.2017 в 09:05:51 # 636567
southman33 12.10.2017 в 09:26:25 # 636578
Цитата: Wolfkz от 12.10.2017 09:06:43
Из личного про простатит. Уже как лет 10 как диагностировали его у меня. Тогда только 23 было вроде. Тоже ходил по врачам. Как простуда так и болело все. Но с возрастом немного меньше стало симптомов. Но по инерции переожически проверялся. Года 4 назад плюнул на все будь что будет. Причина: пришел урологу которого нахваливали. У него свой способ диагностики- через спермограмму. Результаты пришли- слишком густая, много слипшихся. Вероятность оплодотворения 1-2%. Как он мне рассказывал что и как надо лечить. Но он в отпуск уходил и сказал приходи через месяц типа вернусь. За это время у нас с супругой один незащищенный контакт был и вроде не в опасные дни (еще и эти низкие показатели). Так вот супруга забеременела прекрасной дочкой. Как говорится все от бога. Ну я и забил после этогона лечение. Из своей практики: нужно бегать и ходить много чтобы кровь гонять. Не простывать по взможности. И регулярно сбрасывать содержимое простаты- нет возможности с девушкой, то рукой . Главное регулярно.
Из личного про простатит. Уже как лет 10 как диагностировали его у меня. Тогда только 23 было вроде. Тоже ходил по врачам. Как простуда так и болело все. Но с возрастом немного меньше стало симптомов. Но по инерции переожически проверялся. Года 4 назад плюнул на все будь что будет. Причина: пришел урологу которого нахваливали. У него свой способ диагностики- через спермограмму. Результаты пришли- слишком густая, много слипшихся. Вероятность оплодотворения 1-2%. Как он мне рассказывал что и как надо лечить. Но он в отпуск уходил и сказал приходи через месяц типа вернусь. За это время у нас с супругой один незащищенный контакт был и вроде не в опасные дни (еще и эти низкие показатели). Так вот супруга забеременела прекрасной дочкой. Как говорится все от бога. Ну я и забил после этогона лечение. Из своей практики: нужно бегать и ходить много чтобы кровь гонять. Не простывать по взможности. И регулярно сбрасывать содержимое простаты- нет возможности с девушкой, то рукой . Главное регулярно.
На Уолл-Стрит все об этом знают !
http://youtu.be/fRVwyZ6t7Fk?t=2m20s
southman33 12.10.2017 в 09:27:21 # 636579
После этого у меня сложилось впечатление, что шымкентские врачи это бизнесмены-коммерсанты.. Не только шымкентские - 99% врачей в КЗ - коммерсанты. А врачи - так себе. Страшно к ним идти.
Что самое обидное ни один именитый уролог не додумался проверить мои зубы, а посещал я их ой как немало в городе.
А кому охота чтобы уролог проверял зубы?
Практичный 12.10.2017 в 10:02:30 # 636593
Пришли домой без настра, как-то до этого предохранялись итд чтоб беременность была запланированная, потом подумали что если мы итак бесплодны то нах предохранятся? Результат - в ту же неделю залетели и являемся счастливыми родителями 2-х детей. Как то так!
MишаМашкевич 12.10.2017 в 10:46:29 # 636618
А вообще бакпосев, всякую фигню на анализы лучше сдавать после пьянки. Нагрузка на организм, иммунитет снижается и все инфекции, микробы активизируется. Я не медик, но лаборант объяснял так.
Цитата: Wolfkz от 12.10.2017 09:06:43
Из личного про простатит. Уже как лет 10 как диагностировали его у меня. Тогда только 23 было вроде. Тоже ходил по врачам. Как простуда так и болело все. Но с возрастом немного меньше стало симптомов. Но по инерции переожически проверялся. Года 4 назад плюнул на все будь что будет. Причина: пришел урологу которого нахваливали. У него свой способ диагностики- через спермограмму. Результаты пришли- слишком густая, много слипшихся. Вероятность оплодотворения 1-2%. Как он мне рассказывал что и как надо лечить. Но он в отпуск уходил и сказал приходи через месяц типа вернусь. За это время у нас с супругой один незащищенный контакт был и вроде не в опасные дни (еще и эти низкие показатели). Так вот супруга забеременела прекрасной дочкой. Как говорится все от бога. Ну я и забил после этогона лечение. Из своей практики: нужно бегать и ходить много чтобы кровь гонять. Не простывать по взможности. И регулярно сбрасывать содержимое простаты- нет возможности с девушкой, то рукой . Главное регулярно.
Из личного про простатит. Уже как лет 10 как диагностировали его у меня. Тогда только 23 было вроде. Тоже ходил по врачам. Как простуда так и болело все. Но с возрастом немного меньше стало симптомов. Но по инерции переожически проверялся. Года 4 назад плюнул на все будь что будет. Причина: пришел урологу которого нахваливали. У него свой способ диагностики- через спермограмму. Результаты пришли- слишком густая, много слипшихся. Вероятность оплодотворения 1-2%. Как он мне рассказывал что и как надо лечить. Но он в отпуск уходил и сказал приходи через месяц типа вернусь. За это время у нас с супругой один незащищенный контакт был и вроде не в опасные дни (еще и эти низкие показатели). Так вот супруга забеременела прекрасной дочкой. Как говорится все от бога. Ну я и забил после этогона лечение. Из своей практики: нужно бегать и ходить много чтобы кровь гонять. Не простывать по взможности. И регулярно сбрасывать содержимое простаты- нет возможности с девушкой, то рукой . Главное регулярно.
Без обид мужик но если 1-2% процента жизнеспособных спермотозоидов. То не мешало было проверить дочу на Днк. А то тут большая вероятность, что доча не от бога, а от соседа. Статистика огромна. Мой товарищ так заделал одной бабе ребенка. У ее мужа не получалось