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Сказ о урологии Шымкента
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Гость 12 Октября 2017 в 05:26:48
Обычно не пишу в интернете и блогах, но решил поделиться реальной историей, потому что когда лечился видел много парней моего возраста с такими же проблемами.

Примерно года 4 назад у меня появился хронический вялотекущий простатит.

Симптомы то усиливались, то наоборот снижались но основные признаки:

- Небольшой зуд в мочеиспускательном канале.
- Боль при надавливании на мочевой.
- Слабая эрекция, смазанный оргазм.
- и все сопутствующие...

Все это значительно усилиливалось после приема пива, либо после купания в холодной воде
И это все в 24-25 лет, в сильном организме...

С этого момента начались бесконечные визиты к урологам Шымкента.
Антибиотики, горячий укол, свечи, всякие вредные лекарства и конечно куча денег.

Да лечит, да помогает но на короткий срок, потом опять первые признаки жжения, дискомфорта и все по новой.

На удивление хорошо помогало лекарство из КНДР(!) кымдан 2 на основе женьшэня резко поднимало иммунитет но все равно через месяц болезнь вернулась, а стоит не дёшево.

Обратил внимание что после обильного застолья с употреблением водки на следующий день сразу простатит отступает )

От урологов я уже устал, пытался лечиться сам, искал читал...

Сдавал бакпосев в областной больнице, выявили золотистый стафиллакок, прописали антибиотик чуствительный к нему, хорошо помогало, после прекращения приема неприятные ощущения возвращались назад.

Доходило до того что перед тем как намечался секс я принимал антибиотик, спасибо организму выдерживал такое.
Проверялся на ИППП - отрицательно.

Так незаметно прошло 4 года, я уже совсем отчаялся и перестал лечится, подумав что какой то неизученный вирус существует.

И вот, решил я подлечить зубы, в последнее время стали часто ныть.

1 зуб мудрости вырвали, не спали, второй убрали кариес и запломбировали..остальные в порядке.

С этого момента стало происходить странное, простатит сам стал отступать, с каждым днем все лучше и лучше!

И вот уже совсем нет признаков, тьфу тьфу тьфу.

Никогда бы не подумал, где зубы, а где простата? Что может быть связь, тем более зубы то особо не беспокоили..так изредка...однако тихо незаметно разводили инфекцию в организме которая била в слабое место - простату.

Стал гуглить, материала много. Вот к примеру:

https://hron-prostatit.ru/prostatit_i_karies.htm

Что самое обидное ни один именитый уролог не додумался проверить мои зубы, а посещал я их ой как немало в городе.

Так что мой вам совет, если простатит не проходит, значит что-то другое в организме является источником инфекции.

После этого у меня сложилось впечатление, что шымкентские врачи это бизнесмены-коммерсанты. Особенно урологи. Ведь молодой мужчина готов последнее отдать, если дело касается его хозяйства. Не осталось нормальных.

Не болейте, всем бобра! Да прибудет с вами сила мужская!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 12.10.2017 в 08:34:19   # 636562
Добро пожаловать обратно в строй
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  bozon house 12.10.2017 в 09:05:51   # 636567
Какая-то неправильная зависимость.
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  Wolfkz 12.10.2017 в 09:06:43   # 636568
Из личного про простатит. Уже как лет 10 как диагностировали его у меня. Тогда только 23 было вроде. Тоже ходил по врачам. Как простуда так и болело все. Но с возрастом немного меньше стало симптомов. Но по инерции переожически проверялся. Года 4 назад плюнул на все будь что будет. Причина: пришел урологу которого нахваливали. У него свой способ диагностики- через спермограмму. Результаты пришли- слишком густая, много слипшихся. Вероятность оплодотворения 1-2%. Как он мне рассказывал что и как надо лечить. Но он в отпуск уходил и сказал приходи через месяц типа вернусь. За это время у нас с супругой один незащищенный контакт был и вроде не в опасные дни (еще и эти низкие показатели). Так вот супруга забеременела прекрасной дочкой. Как говорится все от бога. Ну я и забил после этогона лечение. Из своей практики: нужно бегать и ходить много чтобы кровь гонять. Не простывать по взможности. И регулярно сбрасывать содержимое простаты- нет возможности с девушкой, то рукой . Главное регулярно.
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  bIP6bIC 12.10.2017 в 09:07:18   # 636569
Ну все, теперь ожидаем мужские километровые очереди к стоматологам!
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  southman33 12.10.2017 в 09:26:25   # 636578
Цитата: Wolfkz от 12.10.2017 09:06:43
Из личного про простатит. Уже как лет 10 как диагностировали его у меня. Тогда только 23 было вроде. Тоже ходил по врачам. Как простуда так и болело все. Но с возрастом немного меньше стало симптомов. Но по инерции переожически проверялся. Года 4 назад плюнул на все будь что будет. Причина: пришел урологу которого нахваливали. У него свой способ диагностики- через спермограмму. Результаты пришли- слишком густая, много слипшихся. Вероятность оплодотворения 1-2%. Как он мне рассказывал что и как надо лечить. Но он в отпуск уходил и сказал приходи через месяц типа вернусь. За это время у нас с супругой один незащищенный контакт был и вроде не в опасные дни (еще и эти низкие показатели). Так вот супруга забеременела прекрасной дочкой. Как говорится все от бога. Ну я и забил после этогона лечение. Из своей практики: нужно бегать и ходить много чтобы кровь гонять. Не простывать по взможности. И регулярно сбрасывать содержимое простаты- нет возможности с девушкой, то рукой . Главное регулярно.

На Уолл-Стрит все об этом знают !
http://youtu.be/fRVwyZ6t7Fk?t=2m20s
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  southman33 12.10.2017 в 09:27:21   # 636579
Держите ритм ниже пояса ! )))


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  vvka 12.10.2017 в 09:47:22   # 636587
Quote:
После этого у меня сложилось впечатление, что шымкентские врачи это бизнесмены-коммерсанты.
. Не только шымкентские - 99% врачей в КЗ - коммерсанты. А врачи - так себе. Страшно к ним идти.
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  shaman 12.10.2017 в 09:58:36   # 636591
Quote:
Что самое обидное ни один именитый уролог не додумался проверить мои зубы, а посещал я их ой как немало в городе.

А кому охота чтобы уролог проверял зубы?
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  Практичный 12.10.2017 в 10:02:30   # 636593
Плюсую статью))Сам мучался а потом вдруг все само прошло...Прочитал и вспоминаю я в этот момент тоже вырвал 2 зуба.Одно с другим не связал.
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  Кирсан 12.10.2017 в 10:05:13   # 636596
Отсюда вывод: В молодости надо хранить здоровье. Не мыть холодной водой пах, не сидеть (как это мы любим) на бетоне. И вообще, следите за здоровьем.
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  Samruk 12.10.2017 в 10:19:07   # 636604
посещали как то с супругой гинеколога мега навороченного с Москвы аж диплом получившую, так вот она сказала принести анализы и мои и супруги. просмотрев анализы она сказала что у меня там вообще 90% мертвые сперматозоиды, а у супруги хучева туя отклонений итд. Типа лечить будем долго и качественно.
Пришли домой без настра, как-то до этого предохранялись итд чтоб беременность была запланированная, потом подумали что если мы итак бесплодны то нах предохранятся? Результат - в ту же неделю залетели и являемся счастливыми родителями 2-х детей. Как то так!
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  MишаМашкевич 12.10.2017 в 10:46:29   # 636618
когда в клинике работала, пришла к нам очень известная дохторша на весь город, работала у нас(щя у неё клиника своя). Как она обводит клиентов, ОстапБендер нервно курит в сторонке. Причем мужики к ней толпами ходили. Особенный пик у мужчин был после отпусков(обычно сентябрь, октябрь) и после НГ. Видать накуралесят и с полным букетом приходят лечится. Что удивительно без жен, как жены об этом не узнают я ваще поражаюсь. Среди них есть постоянные клиенты простигосподи)))))))) видать жизнь ничему не учит таких.
А вообще бакпосев, всякую фигню на анализы лучше сдавать после пьянки. Нагрузка на организм, иммунитет снижается и все инфекции, микробы активизируется. Я не медик, но лаборант объяснял так.
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  lokidogma 12.10.2017 в 11:19:35   # 636630
Цитата: Wolfkz от 12.10.2017 09:06:43
Из личного про простатит. Уже как лет 10 как диагностировали его у меня. Тогда только 23 было вроде. Тоже ходил по врачам. Как простуда так и болело все. Но с возрастом немного меньше стало симптомов. Но по инерции переожически проверялся. Года 4 назад плюнул на все будь что будет. Причина: пришел урологу которого нахваливали. У него свой способ диагностики- через спермограмму. Результаты пришли- слишком густая, много слипшихся. Вероятность оплодотворения 1-2%. Как он мне рассказывал что и как надо лечить. Но он в отпуск уходил и сказал приходи через месяц типа вернусь. За это время у нас с супругой один незащищенный контакт был и вроде не в опасные дни (еще и эти низкие показатели). Так вот супруга забеременела прекрасной дочкой. Как говорится все от бога. Ну я и забил после этогона лечение. Из своей практики: нужно бегать и ходить много чтобы кровь гонять. Не простывать по взможности. И регулярно сбрасывать содержимое простаты- нет возможности с девушкой, то рукой . Главное регулярно.

Без обид мужик но если 1-2% процента жизнеспособных спермотозоидов. То не мешало было проверить дочу на Днк. А то тут большая вероятность, что доча не от бога, а от соседа. Статистика огромна. Мой товарищ так заделал одной бабе ребенка. У ее мужа не получалось
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