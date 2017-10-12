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Что со SMART TV?
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Serg155 12 Октября 2017 в 09:51:22
Привет, Титусяне!
Хотел бы получить от вас консультацию по поводу SMART TV.
Пропал браузер Youtube с опечаткой, что вещание прекращено в связи с какими-то правилами РК. Думаю, ну, да ладно с этим Youtube. Сегодня решил досмотреть на IVI вчерашний фильм, пишут, что просмотр возможен только на IVI+ (а это платный контент), пробую запустить ранее просмотренные, такая же байда.
Вопрос, каким образом можно восстановить Youtube и что происходит с IVI (теперь будет платным)???
Комментарии, по рейтингу, по дате
  satelinks 12.10.2017 в 11:08:25   # 636625
Обнови прошивку. Телек samsung? звони в их тех поддержку, она отлично помогает с возникшими вопросами.
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  Руссотуристо 12.10.2017 в 11:10:02   # 636627
У меня все норма
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  Serg155 12.10.2017 в 11:15:58   # 636628
Цитата: satelinks от 12.10.2017 11:08:25
Обнови прошивку. Телек samsung? звони в их тех поддержку, она отлично помогает с возникшими вопросами.


да, samsung
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