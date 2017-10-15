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Как наказать городского перевозчика. Руководство к действию!
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Saturn 15 Октября 2017 в 01:24:40
ВНИМАНИЕ! Это руководство к действию актуально не только для Шымкентцев, но и для жителей других городов нашей славной страны!

В последнее время городские перевозчики (по крайней мере Шымкентские) совсем оборзели. Я отлично помню те времена когда оплата за проезд была 20-25, потом 35 тенге, а потом резко стало 45-50, последнее повышение до 70 тенге было совсем недавно, всего полтора года назад, но, чувствую это не предел. У перевозчиков доходы растут, а теперь пусть каждый посчитает насколько вырос его доход за последние 10 лет. Лично у меня средняя зарплата в 2008-2009 году была 60000 тенге, а сегодня 80000 тг, с 1 ноября 2017 года будет НОЛЬ тенге, к сожалению попал под сокращение.



В добавок ко всему в день когда мне сообщили о сокращении, я не смог доехать домой на автобусе. Задумался, моя покупательная способность с каждым годом падает, а перевозчики богатеют, почему я должен заботится о кармане водителей автобусов которые устраивают гонки в стиле шумахеров, давят и калечат людей, создают аварийные ситуации, которые после 20-00 высадят тебя и покладут на тебя xyй, почему я должен думать о кармане контролеров которые не раздают билеты, высаживают ветеранов, хамят, грубят, и почему за мой счет должны обогащаться владельцы автобусов?

Люди вдумайтесь, нас пассажиров, только по городу Шымкент, более 250 тысяч человек которые ездят минимум 22 дня в месяц, минимум дважды в день! А сколько тех из нас которые ездят с пересадками? А сколько студентов, школьников, домохозяек, пенсионеров и просто иногородних приезжих? А сколько государство выделяет субсидий на каждый автобус из наших с Вами денег, из бюджета? Удивлены?! Как ни странно, но государство не только позволяет городским перевозчикам обогащаться на нас, так еще платит им за это.



А в выходные дни автобусов не дождешься потому что половина не выходит на рейс. Не говоря уже о том, что после 20-00 в будние дни практический не реально добраться до дома на автобусе. Зачем перевозчику думать о людях которые вынуждены ехать на такси, а те у которых нет денег вынуждены топать пешком по 6 километров.
При всей прибыли которую перевозчики извлекают из нас с Вами, они не думают о безопасности своих пассажиров, не проводят должным образом техническое обслуживание транспортных средств. На наши возражения отвечают грубостью, а то и вовсе могут применить силу.



Мне давно стало понятно что выражать свое недовольство в форумах и интернете бесполезно. ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ и пoxyй какой закон в ответ придумает власть. Цель - хотя бы временно, но больно ударить по их карману!

Недавно я открыл для себя одну интересную статью №387 ГК РК, согласно этой статье организация должна осуществлять "продажу товаров (или оказывать услуги) в отношении каждого, кто к ней обратится" при необоснованном (а отсутствие сдачи не является основанием) уклонении коммерческой организации от заключения публичного договора (то есть – отказ продать товар или оказать услугу), покупатели вправе обратиться в соответствующие органы для защиты своих прав в общество защиты прав потребителей и с исковым заявлением в суд (п.4 ст.399 ГК РК). То есть я как потребитель имею право получить услугу от городского перевозчика, а он не в праве отказать мне в оказании услуги. Мне остается всего лишь оплатить эту услугу крупной купюрой номиналом 20000 тенге. Весьма маловероятно что у контролера найдется сдача в 8-30 утра, а тем более на такую купюру. Отказать он мне не может, и сдачу дать не может.



В случае попытки высадить, фиксируйте происходящее на камеру телефона, просто скажите "согласно пункту 1 статьи 387 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, Вы обязаны предоставить мне услугу проезда в общественном транспорте". Если высадят, напишите жалобу:
1. в Городской акимат
2. в Департамент по защите прав потребителей
3. в Прокуратуру.

Я понимаю что не у всех всегда найдется в кармане купюра номиналом в 10000 или 20000 тенге, но почти у всех есть номинал хотя бы в 500 или 1000 тенге. Если хотя бы 15% пассажиров (800*15%=120человек=оплатят 120тысяч тенге) будут платить проезд купюрой 1000 тг и выше, рано или поздно у кассира-контролера закончится мелочь и в конце концов ему нечем будет давать сдачу даже на 200 тенге!



В идеале конечно было бы если б ВСЕ ПАССАЖИРЫ оплачивали проезд только бумажными купюрами, даже если в кармане есть мелочь.



Даже если у тебя с собой полные карманы мелочи, оплачивай проезд ТОЛЬКО БУМАЖНОЙ КУПЮРОЙ!



Чем больше человек поддержат эту затею, тем лучше всем нам. Лично мне надоело что перевозчики периодический обогащаются на простом народе. А ВАМ НЕ НАДОЕЛО?

Данное руководство к действию актуально для всех жителей Казахстана! Здесь нет нарушение закона, я не призываю не оплачивать проезд в автобусах. Я призываю платить, но только бумажными купюрами!
ДАВАЙТЕ ПОКАЖЕМ буржуям WHO IS WHO
Сделайте репост этой записи!



П.С.: Если перевозчики откажутся выходить на маршрут, ну и xyй с ними, их выeбyт банки в которых они кредитовались. Не они так появяться другие, которые будут довольствоваться малым, которые будут готовы предоставлять качественные услуги до глубокой ночи!

Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 15.10.2017 в 08:53:17   # 637105
Блядь вот с этого все начинается!!! Чувствую Папина семья скоро пошатнется
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  bozon house 15.10.2017 в 08:58:00   # 637108
Выкладки интересные, но нужно меньше думать!
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  bolatbol 15.10.2017 в 09:08:55   # 637109
Не сработает. Народ темный, кроме сплетен ничем не интересуется. Ватсапп, одноклассники, гулянки - что еще надо, чтобы достойно встретить старость?
Даже если найдутся последователи "теории наказания", то надо знать, что автобус на маршруте в среднем зарабатывает 40-50000 тенге в день. Хозяину перепадает около 30000. Достаточно ему один день не взять кассу из автобуса, или отправить на остановки своих разменщиков, как акция захлебнется. Так что возможно покататься бесплатно только один-два дня считанным пассажирам.
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  Шекспир 15.10.2017 в 09:13:19   # 637111
я бв на такого гавнюка как ты специально держал в автобусе 10 тысяч тенге по 1 тенге, и ска дал бы тебе мешок сдачи. тащи)))
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  Templar 15.10.2017 в 09:19:55   # 637112
Статья дельная. Но у меня пессимистичные ожидания насчет реализации этой идеи. Как тут уже написали, не такой у нас менталитет. У большинства, в основном, позиция "моя хата с краю". Так что, жаль =(

А картинки рассмешили) Уместно все)
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  Templar 15.10.2017 в 09:22:38   # 637113
Цитата: Шекспир от 15.10.2017 09:13:19
я бв на такого гавнюка как ты специально держал в автобусе 10 тысяч тенге по 1 тенге, и ска дал бы тебе мешок сдачи. тащи)))

И сколько таких мешков ты сможешь иметь у себя? Десять таких пассажиров, и ты выдохнешься.
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  Рамзес 15.10.2017 в 09:47:35   # 637114
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  строитель 15.10.2017 в 09:52:23   # 637115
Основная мысль статьи "Перевозчик на нас наживается, а у меня зарплата маленькая и ещё меня уволили"
1. Цена проезда в 80 тен. (по курсу это примерно 13.3 рубля) в сравнении с городом в котором живу я это ДАРОМ !!! БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ! В моем городе проезд стоит 55 руб (330 тенге)
2 То что у автора была низкая ЗП это его (и многих как он ) личные проблемы
3. То что автора (и многих как он) уволили , ваши личные проблеммы

Идите учитесь, ищите достойную работу и передвигайтесь на такси или своём личном авто
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  Mikado 15.10.2017 в 10:04:16   # 637117
Про работу вроде бы и вписывается в сюжет, но как-то выглядит излишне, потому что все остальное про пассажирские перевозки. Если бы кроме перевозок затронули все проблемные стороны бытия, которые финансово на вас отражаются, то про работу было бы в тему тогда.
А так выглядит немного со стороны будто вас уволили, а злобу в адрес бывшего работодателя выплеснули на пассажироперевозки.
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  bolatbol 15.10.2017 в 10:07:53   # 637118
Quote:
Цена проезда в 80 тен. (по курсу это примерно 13.3 рубля) в сравнении с городом в котором живу я это ДАРОМ !!! БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ! В моем городе проезд стоит 55 руб (330 тенге

Сравнение стоимости проезда без стоимости жизни и доходов некорректно. Без рассмотрения личности автора зарплаты, пенсии и стипендии в ЮКО достаточно низкие. График не выдерживается, многие с поздней смены и гостей вынуждены возвращаться на такси. Утром тоже опоздания, в морозы у них топливо летнее. То есть коррупция, за деньги закрываются глаза на явные нарушения. Но борьба тут возможна только на системном уровне, через создание народной партии и победы на выборах.
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  Рамзес 15.10.2017 в 10:17:33   # 637120

Идите учитесь, ищите достойную работу и передвигайтесь на такси или своём личном авто

Я так смотрю зарплата ак-на хороша,раз такие мысли.
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  шымкент 15.10.2017 в 10:43:19   # 637121
Тебя уволили а ты на автобусников злость держишь. В юности у отца был автобус взятый в кредит под залог квартиры, всей семьей работали, а нас 7 ртов. В 6 утра подъем, помыть машину, проити техосмотр, медобследование и в 7:30 на маршрут. В 8 вечера в на заправку, очередь, в парк заехать очередь. В итоге в 11-12 домой как мертвый приходишь а утром по новой. А сколько в день просто гондонов по жизни на дороге встречаться. Я к чему это... если хочешь нагадить, иди к руководству парка или города. Водитель и контролер уже наказаны работая на такой работе.
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  fire6i9 15.10.2017 в 10:56:43   # 637122
Зачем лезть в чужой карман, ходите пешком и здоровье в теле и деньги в семье.
Сам так делаю
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  Skype 15.10.2017 в 11:07:13   # 637123
В идеале конечно было бы если б ВСЕ ПАССАЖИРЫ оплачивали проезд только

Электронный билет.

Реализаций валом
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  MишаМашкевич 15.10.2017 в 12:01:40   # 637129
С 1 ноября можно встать на учёт по безработице. 25% от среднемесячного оклада будут платить пособие. Но только 2 месяца будут платить, потом можно на курсы бесплатные записаться, степендию будут платить.
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  Marvel 15.10.2017 в 12:13:38   # 637131
У друга был свой автобус. На маршруте ездил. Чимкент. 2008 год. Пахал от зари до ночи, а жил не шиковал. Иногда у меня деньги занимал. Потому что нужно купить запчасти, соляру, ежемесячный сбор в автопарк заплатить, чтобы гаи не трогали, ну и самому автопарку заплатить.
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