Как наказать городского перевозчика. Руководство к действию!

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Saturn 15 Октября 2017 в 01:24:40
В последнее время городские перевозчики (по крайней мере Шымкентские) совсем оборзели. Я отлично помню те времена когда оплата за проезд была 20-25, потом 35 тенге, а потом резко стало 45-50, последнее повышение до 70 тенге было совсем недавно, всего полтора года назад, но, чувствую это не предел. У перевозчиков доходы растут, а теперь пусть каждый посчитает насколько вырос его доход за последние 10 лет. Лично у меня средняя зарплата в 2008-2009 году была 60000 тенге, а сегодня 80000 тг, с 1 ноября 2017 года будет НОЛЬ тенге, к сожалению попал под сокращение.
В добавок ко всему в день когда мне сообщили о сокращении, я не смог доехать домой на автобусе. Задумался, моя покупательная способность с каждым годом падает, а перевозчики богатеют, почему я должен заботится о кармане водителей автобусов которые устраивают гонки в стиле шумахеров, давят и калечат людей, создают аварийные ситуации, которые после 20-00 высадят тебя и покладут на тебя
Люди вдумайтесь, нас пассажиров, только по городу Шымкент, более 250 тысяч человек которые ездят минимум 22 дня в месяц, минимум дважды в день! А сколько тех из нас которые ездят с пересадками? А сколько студентов, школьников, домохозяек, пенсионеров и просто иногородних приезжих? А сколько государство выделяет субсидий на каждый автобус из наших с Вами денег, из бюджета? Удивлены?! Как ни странно, но государство не только позволяет городским перевозчикам обогащаться на нас, так еще платит им за это.
А в выходные дни автобусов не дождешься потому что половина не выходит на рейс. Не говоря уже о том, что после 20-00 в будние дни практический не реально добраться до дома на автобусе. Зачем перевозчику думать о людях которые вынуждены ехать на такси, а те у которых нет денег вынуждены топать пешком по 6 километров.
При всей прибыли которую перевозчики извлекают из нас с Вами, они не думают о безопасности своих пассажиров, не проводят должным образом техническое обслуживание транспортных средств. На наши возражения отвечают грубостью, а то и вовсе могут применить силу.
Мне давно стало понятно что выражать свое недовольство в форумах и интернете бесполезно. ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ и пoxyй какой закон в ответ придумает власть. Цель - хотя бы временно, но больно ударить по их карману!
Недавно я открыл для себя одну интересную статью №387 ГК РК, согласно этой статье организация должна осуществлять "продажу товаров (или оказывать услуги) в отношении каждого, кто к ней обратится" при необоснованном (а отсутствие сдачи не является основанием) уклонении коммерческой организации от заключения публичного договора (то есть – отказ продать товар или оказать услугу), покупатели вправе обратиться в соответствующие органы для защиты своих прав в общество защиты прав потребителей и с исковым заявлением в суд (п.4 ст.399 ГК РК). То есть я как потребитель имею право получить услугу от городского перевозчика, а он не в праве отказать мне в оказании услуги. Мне остается всего лишь оплатить эту услугу крупной купюрой номиналом 20000 тенге. Весьма маловероятно что у контролера найдется сдача в 8-30 утра, а тем более на такую купюру. Отказать он мне не может, и сдачу дать не может.
В случае попытки высадить, фиксируйте происходящее на камеру телефона, просто скажите "согласно пункту 1 статьи 387 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, Вы обязаны предоставить мне услугу проезда в общественном транспорте". Если высадят, напишите жалобу:
1. в Городской акимат
2. в Департамент по защите прав потребителей
3. в Прокуратуру.
Я понимаю что не у всех всегда найдется в кармане купюра номиналом в 10000 или 20000 тенге, но почти у всех есть номинал хотя бы в 500 или 1000 тенге. Если хотя бы 15% пассажиров (800*15%=120человек=оплатят 120тысяч тенге) будут платить проезд купюрой 1000 тг и выше, рано или поздно у кассира-контролера закончится мелочь и в конце концов ему нечем будет давать сдачу даже на 200 тенге!
В идеале конечно было бы если б ВСЕ ПАССАЖИРЫ оплачивали проезд только бумажными купюрами, даже если в кармане есть мелочь.
Даже если у тебя с собой полные карманы мелочи, оплачивай проезд ТОЛЬКО БУМАЖНОЙ КУПЮРОЙ!
Чем больше человек поддержат эту затею, тем лучше всем нам. Лично мне надоело что перевозчики периодический обогащаются на простом народе. А ВАМ НЕ НАДОЕЛО?
Данное руководство к действию актуально для всех жителей Казахстана! Здесь нет нарушение закона, я не призываю не оплачивать проезд в автобусах. Я призываю платить, но только бумажными купюрами!
ДАВАЙТЕ ПОКАЖЕМ буржуям WHO IS WHO
Сделайте репост этой записи!
П.С.: Если перевозчики откажутся выходить на маршрут, ну и xyй с ними, их выeбyт банки в которых они кредитовались. Не они так появяться другие, которые будут довольствоваться малым, которые будут готовы предоставлять качественные услуги до глубокой ночи!
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 15.10.2017 в 08:58:00 # 637108
Даже если найдутся последователи "теории наказания", то надо знать, что автобус на маршруте в среднем зарабатывает 40-50000 тенге в день. Хозяину перепадает около 30000. Достаточно ему один день не взять кассу из автобуса, или отправить на остановки своих разменщиков, как акция захлебнется. Так что возможно покататься бесплатно только один-два дня считанным пассажирам.
А картинки рассмешили) Уместно все)
Цитата: Шекспир от 15.10.2017 09:13:19
я бв на такого гавнюка как ты специально держал в автобусе 10 тысяч тенге по 1 тенге, и ска дал бы тебе мешок сдачи. тащи)))
я бв на такого гавнюка как ты специально держал в автобусе 10 тысяч тенге по 1 тенге, и ска дал бы тебе мешок сдачи. тащи)))
И сколько таких мешков ты сможешь иметь у себя? Десять таких пассажиров, и ты выдохнешься.
1. Цена проезда в 80 тен. (по курсу это примерно 13.3 рубля) в сравнении с городом в котором живу я это ДАРОМ !!! БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ! В моем городе проезд стоит 55 руб (330 тенге)
2 То что у автора была низкая ЗП это его (и многих как он ) личные проблемы
3. То что автора (и многих как он) уволили , ваши личные проблеммы
Идите учитесь, ищите достойную работу и передвигайтесь на такси или своём личном авто
А так выглядит немного со стороны будто вас уволили, а злобу в адрес бывшего работодателя выплеснули на пассажироперевозки.
Цена проезда в 80 тен. (по курсу это примерно 13.3 рубля) в сравнении с городом в котором живу я это ДАРОМ !!! БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ! В моем городе проезд стоит 55 руб (330 тенге
Сравнение стоимости проезда без стоимости жизни и доходов некорректно. Без рассмотрения личности автора зарплаты, пенсии и стипендии в ЮКО достаточно низкие. График не выдерживается, многие с поздней смены и гостей вынуждены возвращаться на такси. Утром тоже опоздания, в морозы у них топливо летнее. То есть коррупция, за деньги закрываются глаза на явные нарушения. Но борьба тут возможна только на системном уровне, через создание народной партии и победы на выборах.
Я так смотрю зарплата ак-на хороша,раз такие мысли.
Сам так делаю
Электронный билет.
Реализаций валом
MишаМашкевич 15.10.2017 в 12:01:40 # 637129