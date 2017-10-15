Куда пропали все водки на прилавках?

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Гость 15 Октября 2017 в 15:08:10
Комментарии, по рейтингу, по дате
GaNjUBASSKIN 15.10.2017 в 17:21:58 # 637160
Цитата: GaNjUBASSKIN от 15.10.2017 17:21:58
"Вся водка"
"Вся водка"
vsya vodka
барлық арақ
barlıq araq
шымкентский 15.10.2017 в 19:13:07 # 637184
Цитата: Сила от 15.10.2017 18:21:59
На с чет водки не знаю (так как терпеть ее не могу), но с виски нет проблем, беру раз в неделю джек дэниэлс, проблем вроде нет
На с чет водки не знаю (так как терпеть ее не могу), но с виски нет проблем, беру раз в неделю джек дэниэлс, проблем вроде нет
Джек на кукурузе, а цена недешевая
Попробуйте односолодовый маккалан, в фиркане он есть
шымкентский 15.10.2017 в 19:13:50 # 637185