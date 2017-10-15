Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Куда пропали все водки на прилавках?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 15 Октября 2017 в 15:08:10
Че та последнее время не в магазинак водки от WIMPEX, оптовики все закрыты. Какой то рейд или водки будут дорожать?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Мура45 15.10.2017 в 15:20:19   # 637150
Бросайте пить
поощрить (2) | покарать
  Author 15.10.2017 в 15:40:19   # 637154
Сухой закон!!! Переходи на самогон!
поощрить (3) | покарать
  Шмель 15.10.2017 в 15:49:12   # 637155
Вопрос был по существу.Не знаешь,не опошляй
поощрить | покарать
  GaNjUBASSKIN 15.10.2017 в 17:21:58   # 637160
"Вся водка"
поощрить | покарать
  Author 15.10.2017 в 17:43:58   # 637162
поощрить | покарать
  AWP 15.10.2017 в 18:14:40   # 637168
Выпили
поощрить | покарать
  romario 15.10.2017 в 18:19:31   # 637169
Тау арестован,уже 2 месяца. С ноября продажа спиртного в магазинах,кроме супермаркетов будет запрещена. Мы уже это проходили в 86.
поощрить | покарать
  Сила 15.10.2017 в 18:21:59   # 637171
На с чет водки не знаю (так как терпеть ее не могу), но с виски нет проблем, беру раз в неделю джек дэниэлс, проблем вроде нет
поощрить | покарать
  шымкентский 15.10.2017 в 19:13:07   # 637184
Цитата: Сила от 15.10.2017 18:21:59
На с чет водки не знаю (так как терпеть ее не могу), но с виски нет проблем, беру раз в неделю джек дэниэлс, проблем вроде нет

Джек на кукурузе, а цена недешевая
Попробуйте односолодовый маккалан, в фиркане он есть
поощрить | покарать
  шымкентский 15.10.2017 в 19:13:50   # 637185
Не пожелеете, сингл мальт - лучшмй выбор
поощрить | покарать
  Walter 15.10.2017 в 19:17:09   # 637188
Водки будут дорожать
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь