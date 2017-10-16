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Лекарство от депрессии
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Пришелец 16 Октября 2017 в 11:14:19
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  ss720 16.10.2017 в 11:20:38   # 637258
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  Pole13 16.10.2017 в 11:23:17   # 637259
Класс , хотелось бы увидеть михайловское водохранилище, первое озеро в сайрам су. А если камеру на шлем прикрепить?
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