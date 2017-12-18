Посадят ли?

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Гость 18 Декабря 2017 в 06:23:30
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petropavlovs 18.12.2017 в 08:22:03 # 650050
Цитата: kanat7782 от 18.12.2017 08:43:10
Вор, еще и хвалится! Покайся и удали этот пост. Грешник не стесняющися своего греха безнадежен!!!
Вор, еще и хвалится! Покайся и удали этот пост. Грешник не стесняющися своего греха безнадежен!!!
Я тоже удивлен его постом. Стыдно должно быть, а не вопросы задавать.
Сейчас у меня повтор,мелкое хищение - часть 1. Украл в Сулпаке маленькую mp3 колонку, стоимостью 13000. Могут ли меня посадить?? Ущерба нет, все вернул.
Quote:
Статья 187. Мелкое хищение
1. Мелкое хищение, то есть кража, мошенничество, присвоение или растрата чужого имущества, совершенные в незначительном размере, -
наказывается штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до сорока пяти суток.
Факт нанесенного ущерба был, так как похитили. А то, что вернули - это возмещение нанесенного ущерба, которое по тексту соответствующей статьи уголовного кодекса не отменяет наказание за совершенное деяние.
Для рецидивиста неплохо было бы УК РК приобрести. Там ответы на все ваши вопросы найдете. Похоже, что еще не раз пригодится.
недавно осудили в Уральске по ст. кража часть 1. Получил ограничение 1,5 месяца. Сейчас у меня повтор,мелкое хищение - часть 1. Украл в Сулпаке
Да он же рецидивист!!
SouthJoker 18.12.2017 в 12:08:32 # 650092
Мужиками прочитанный, шпаной завернутый.
Ворами крещенный, мусарами запрещенный
Братский салам тебе. А.У.Е.
Sr. Leonsio 18.12.2017 в 14:37:45 # 650119
toliktommy 18.12.2017 в 17:13:36 # 650133
Zhycie est 18.12.2017 в 20:07:43 # 650146