Посадят ли?

Вор, еще и хвалится! Покайся и удали этот пост. Грешник не стесняющися своего греха безнадежен!!!

Сейчас у меня повтор,мелкое хищение - часть 1. Украл в Сулпаке маленькую mp3 колонку, стоимостью 13000. Могут ли меня посадить?? Ущерба нет, все вернул.



Статья 187. Мелкое хищение



1. Мелкое хищение, то есть кража, мошенничество, присвоение или растрата чужого имущества, совершенные в незначительном размере, -



наказывается штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до сорока пяти суток.

