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Посадят ли?
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Гость 18 Декабря 2017 в 06:23:30
Здравствуйте,меня недавно осудили в Уральске по ст. кража часть 1. Получил ограничение 1,5 месяца. Сейчас у меня повтор,мелкое хищение - часть 1. Украл в Сулпаке маленькую mp3 колонку, стоимостью 13000. Могут ли меня посадить?? Ущерба нет, все вернул.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  petropavlovs 18.12.2017 в 08:22:03   # 650050
Вор должен сидеть в тюрьме.
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  kanat7782 18.12.2017 в 08:43:10   # 650052
Вор, еще и хвалится! Покайся и удали этот пост. Грешник не стесняющися своего греха безнадежен!!!
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  AWP 18.12.2017 в 08:56:43   # 650054
Цитата: kanat7782 от 18.12.2017 08:43:10
Вор, еще и хвалится! Покайся и удали этот пост. Грешник не стесняющися своего греха безнадежен!!!


Я тоже удивлен его постом. Стыдно должно быть, а не вопросы задавать.
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  Mikado 18.12.2017 в 09:27:19   # 650056
Quote:
Сейчас у меня повтор,мелкое хищение - часть 1. Украл в Сулпаке маленькую mp3 колонку, стоимостью 13000. Могут ли меня посадить?? Ущерба нет, все вернул.


Quote:

Статья 187. Мелкое хищение

1. Мелкое хищение, то есть кража, мошенничество, присвоение или растрата чужого имущества, совершенные в незначительном размере, -

наказывается штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до сорока пяти суток.


Факт нанесенного ущерба был, так как похитили. А то, что вернули - это возмещение нанесенного ущерба, которое по тексту соответствующей статьи уголовного кодекса не отменяет наказание за совершенное деяние.

Для рецидивиста неплохо было бы УК РК приобрести. Там ответы на все ваши вопросы найдете. Похоже, что еще не раз пригодится.
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  kanat7782 18.12.2017 в 09:35:11   # 650058
Знал бы что шалава, замок зашила бы!!!
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  Софруджу 18.12.2017 в 11:03:03   # 650072
А на фига ты воруешь-то? Религия учит - не укради. Мама с папой учат, что чужое брать нельзя.
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  12АТП2 18.12.2017 в 11:27:47   # 650076
мозгов нет раз мр3 плееры воруете, на хер так мелко воровать...не стоит того...брать надо стоящее и подходить с применением интеллекта, четко осознавая последствия
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  Мура45 18.12.2017 в 11:59:19   # 650087
Quote:

недавно осудили в Уральске по ст. кража часть 1. Получил ограничение 1,5 месяца. Сейчас у меня повтор,мелкое хищение - часть 1. Украл в Сулпаке

Да он же рецидивист!!
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  SouthJoker 18.12.2017 в 12:08:32   # 650092
Рецидив относится только к тяжким и особотяжким преступлениям
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  КЕДЫ 18.12.2017 в 12:25:03   # 650101
Урками написанный, бродягами подписанный.
Мужиками прочитанный, шпаной завернутый.
Ворами крещенный, мусарами запрещенный
Братский салам тебе. А.У.Е.
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  realist 18.12.2017 в 12:34:17   # 650105
ну шиздец! Да ты наглец))) Ещё и спрашиваешь!
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  Fleita17 18.12.2017 в 12:38:57   # 650106
Не понятно, возбуждено ли новое дело. Если да, то нужно понимать: это рецидив, обстоятельство отягчающее. Потерпевшая сторона должна письменно оформить отсутствие претензий и приложить к делу. Остальное - как решит суд. И да, пора бы остановиться. Клептомания тоже лечится.
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  андремас 18.12.2017 в 14:11:34   # 650110
Тебя посодют, а ты не воруй..©
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  jumanjiqz 18.12.2017 в 14:35:27   # 650118
Страшно не то что вор ворует, а то что этот свой поступок он оправдывает...
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  Sr. Leonsio 18.12.2017 в 14:37:45   # 650119
За воровство не сажают только тех, кто по крупному работает. А это так, жульничество мелкое или клептомания. Посодют.
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  toliktommy 18.12.2017 в 17:13:36   # 650133
Зачем тебе этот эмпэтришник?
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  МарычЪ 18.12.2017 в 17:56:40   # 650138
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  Pooman 18.12.2017 в 19:15:40   # 650142
[b]Что за Идиот написал это ? Воровать надо в масштабах страны! Автор статьи клиптоман ))))))))))))))[/b]
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  Zhycie est 18.12.2017 в 20:07:43   # 650146
Охота на троллей, самое время
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  TerraN 19.12.2017 в 10:05:50   # 650165
На лицо психологическое расстройство-Мания величия с Клептоманией!
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  divan 19.12.2017 в 14:57:41   # 650185
клептомания это там ручку на почте умыкнуть, лампочку в подъезде выкрутить ( таких вообще ненавижу). А это воровство чистой воды. Вообще какой толк был воровать мп3 колонку, для перепродажи? кому она нужна. Лучшеб тогда уж скомуниздил "маленький" айфон. На лицо недостаток серого вещества, уж простите.
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