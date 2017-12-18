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АВАРИЯ, просьба о помощи!
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ДТП 18 Декабря 2017 в 10:36:31
17.12.2017 в период времени 16-00 до 16-30 часов в районе "Айғақ" пересечение улиц Иляева и Байтурсынова было совершенно ДТП (АВАРИЯ) двух машин (ПЕЖО 308 черного цвета и ЛЕКСУС 570 белого цвета), очевидцев данного происшествия, просьба откликнуться за вознаграждение. Контактный телефон: 87776556677, 87019205121.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 18.12.2017 в 11:36:14   # 650080
Проезжал там вчера в 16.40, удивился что Пыжик так хорошо держит боковые удары, не зря он 5 звезд получил на евронкап. Автор я так понимаю Пыжик ехал по Байтурсынова в сторону гаранта, лексус по иляева в сторону мадлена? И я так понимаю не местный, ибо 15 регион? На здании общежития и часового магазина видел камеры, они смотрят на перекресток, если они работают, можно у них спросить.
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  Snake666 18.12.2017 в 15:38:04   # 650123
Цитата: Pole13 от 18.12.2017 11:36:14
Проезжал там вчера в 16.40, удивился что Пыжик так хорошо держит боковые удары, не зря он 5 звезд получил на евронкап. Автор я так понимаю Пыжик ехал по Байтурсынова в сторону гаранта, лексус по иляева в сторону мадлена? И я так понимаю не местный, ибо 15 регион? На здании общежития и часового магазина видел камеры, они смотрят на перекресток, если они работают, можно у них спросить.


Это же Лексус ЛХ 570, конечно камеры не работали или запись перезаписалась.
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  astra 19.12.2017 в 13:34:58   # 650173
проезжал,видел. лексус новый,номера сняты. наверняка виноват и терь хрен найдешь правды. и камеры как обычно типо не работали
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