АВАРИЯ, просьба о помощи!

Проезжал там вчера в 16.40, удивился что Пыжик так хорошо держит боковые удары, не зря он 5 звезд получил на евронкап. Автор я так понимаю Пыжик ехал по Байтурсынова в сторону гаранта, лексус по иляева в сторону мадлена? И я так понимаю не местный, ибо 15 регион? На здании общежития и часового магазина видел камеры, они смотрят на перекресток, если они работают, можно у них спросить.