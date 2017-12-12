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Газовики в школе
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Гость 19 Декабря 2017 в 19:36:19
Обязали учителей собрать с учеников вот такие данные:
720x1280
(135,31 Кб)
1280x720
(108,04 Кб)
Комментарии,
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старик
19.12.2017 в 19:41:38
# 650200
До детей добрались! Не мытьем так катаньем.
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Aboka
19.12.2017 в 19:51:31
# 650201
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Мура45
19.12.2017 в 20:00:10
# 650202
Пшли вон и всё!
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Subarik
19.12.2017 в 20:07:12
# 650203
Все им Мало!!!!
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ss720
19.12.2017 в 20:45:23
# 650204
А мазок им сдать не надо ? Прям на лицо!
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PIKASSO
19.12.2017 в 20:49:00
# 650205
Твари конченные. По квартирам ходят как попрошайки никто не дает денег, решили надовить через детей.
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Все мы гости
19.12.2017 в 20:59:29
# 650208
А с какого они собирают такие данные? Слать их и все.
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Софруджу
19.12.2017 в 21:49:14
# 650215
Несколько человек погибли же недавно от угарного газа. Вот и задёргались. А учителя всегда крайние. Их можно заставить делать всё, что угодно
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Texacian
19.12.2017 в 21:49:42
# 650216
Так это через администрацию школы давят на учителей,а они боясь за рабочее место будут напрягаться. Надо будет узнать на каком основании собирают эти данные?
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Saturn
19.12.2017 в 21:59:23
# 650220
Занимаются чем угодно кроме образования.
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