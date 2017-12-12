Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Газовики в школе
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 19 Декабря 2017 в 19:36:19
Обязали учителей собрать с учеников вот такие данные:


720x1280
(135,31 Кб)

1280x720
(108,04 Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 19.12.2017 в 19:41:38   # 650200
До детей добрались! Не мытьем так катаньем.
поощрить (1) | покарать
  Aboka 19.12.2017 в 19:51:31   # 650201
поощрить | покарать
  Мура45 19.12.2017 в 20:00:10   # 650202
Пшли вон и всё!
поощрить (2) | покарать
  Subarik 19.12.2017 в 20:07:12   # 650203
Все им Мало!!!!
поощрить | покарать
  ss720 19.12.2017 в 20:45:23   # 650204
А мазок им сдать не надо ? Прям на лицо!
поощрить | покарать
  PIKASSO 19.12.2017 в 20:49:00   # 650205
Твари конченные. По квартирам ходят как попрошайки никто не дает денег, решили надовить через детей.
поощрить | покарать
  Все мы гости 19.12.2017 в 20:59:29   # 650208
А с какого они собирают такие данные? Слать их и все.
поощрить (1) | покарать
  Софруджу 19.12.2017 в 21:49:14   # 650215
Несколько человек погибли же недавно от угарного газа. Вот и задёргались. А учителя всегда крайние. Их можно заставить делать всё, что угодно
поощрить | покарать
  Texacian 19.12.2017 в 21:49:42   # 650216
Так это через администрацию школы давят на учителей,а они боясь за рабочее место будут напрягаться. Надо будет узнать на каком основании собирают эти данные?
поощрить | покарать
  Saturn 19.12.2017 в 21:59:23   # 650220
Занимаются чем угодно кроме образования.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь