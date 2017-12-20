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Расстрел за смертельное ДТП
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Pole13 20 Декабря 2017 в 09:55:35
Мы водители в любые годы рисковали стать уголовниками за ДТП. Книга "история ГАИ" изданная в 2006 году повествует о том, какое наказание было во времена СССР. В 30-х ДТП с жертвами иногда квалифицировали, как преступление против порядка управления – любой шофёр легко становился государственным преступником. И назначался долгий лагерный срок, типичный по тем временам. Но, в 1950-м пленум Верховного суда СССР принял указ, приравнивающий ДТП с жертвами к умышленному убийству. Это стало распространяться и на шофёров и на хозяев частных машин. Купили вы «Москвич» или «Победу», сбили пьяного пешехода и пошли в расстрельную камеру. Только в 1957-м от высшей меры освободили владельцев частных машин, а для профессиональных шофёров её оставили. Ведь шофёр – ответственное должностное лицо. И продолжалось это до 1961-го, когда ввели новый Уголовный кодекс со специальной «шофёрской» статьёй. Количество "наказанных" не приводится.

Так вот, о чем я, смертельная казнь за ДТП с пострадавшими это жесткая крайность, хотя кому то покажется справедливой, как "жизнь за жизнь". Но что происходит в наше время, именно у нас в ЮКО, это хуже той советской жесткой крайности, водители сбивают насмерть людей находясь в пьяном состоянии и не получают никакого наказания, кровь убитых не взывает ни к справедливости, ни к разуму, потому что это продолжается, мы слышим о новых жертвах. Обсудим три случая в нашей области.

1.Пьяный мент сбил насмерть 16 летнюю девочку, пытался скрыться. Амнистирован, освобожден в зале суда.



2. Пьяный мажор сбивает четверых рабочих, один погибает, скрывается с места ДТП, в бардачке нашли газовый пистолет. По тихому был проведен суд, где мажора лишили прав и наложили штраф. После шумихи решение суда отменили, но факт остается фактом, мажор на свободе.



3. Мент сбивает на пешеходном переходе семью, глава семьи погибает, мать и ребенок в реанимации. в багажнике нашли целый арсенал оружия, даже СВД.



Итог: примирение сторон, мент дальше несет свою "нелегкую" службу.

Цените свою и чужую жизнь. Будьте внимательны на дорогах Шымкента.
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