Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Почему в Шымкенте тепло
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
гримм 26 Декабря 2017 в 09:11:05
Накипело, в то время как акимы ходят облагораживают фасады, ТЭЦ несёт убытки, на фото отопительные трубы в диаметре около одного метра, на фото видно как парят трубы, по словам местных жителей во время дождя там стоит густой туман от отопительных труб. Интересно, кому нибудь это вообще надо? Кто нибудь отреагирует? Место не скажу, их много подобных, пусть сами выполняют свою работу!


1000x890
(317,27 Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Любитель ММА 26.12.2017 в 09:21:14   # 651297
Да итак по фото видно, что район Текстиля
поощрить | покарать
  AWP 26.12.2017 в 09:22:50   # 651298
Да нормально чё. Люди ж платят за отопление, и нормально.
От дождя стерся утеплитель, от шипов то на сантиметр за зиму асфальт стирается ж.
Вот и все отмазки.
поощрить | покарать
  Монах 26.12.2017 в 09:23:43   # 651299
8 777 885 85 13 Ватсап акимата г.Шымкент. Отправляйте туда.
поощрить (1) | покарать
  СССР 26.12.2017 в 09:27:57   # 651302
Цитата: Монах от 26.12.2017 09:23:43
8 777 885 85 13 Ватсап акимата г.Шымкент. Отправляйте туда.


А причем тут акимат? Это все частные организации и акимат не имеет никакого отношения
поощрить | покарать
  Mikado 26.12.2017 в 09:36:50   # 651304
Еще внимания пристального не удостоились классические темы: остановки, тротуарная плитка и бордюры, старый город, базары. А вы тут с какими-то трубами...
поощрить | покарать
  Mikado 26.12.2017 в 10:07:14   # 651311
Цитата: СССР от 26.12.2017 09:27:57

А причем тут акимат? Это все частные организации и акимат не имеет никакого отношения


Акимат должен следить за порядком в городе. Голая теплотрасса, обогревающая уличный воздух, где расходы за теплопотери ложатся на плечи потребителей - это непорядок. И акимат должен реагировать на такие моменты, если сам услугодатель забивает болт на это.
поощрить (2) | покарать
  Архитектор 26.12.2017 в 10:14:23   # 651314
Цитата: СССР от 26.12.2017 09:27:57
Цитата: Монах от 26.12.2017 09:23:43
8 777 885 85 13 Ватсап акимата г.Шымкент. Отправляйте туда.

А причем тут акимат? Это все частные организации и акимат не имеет никакого отношения

Тепловые сети на балансе ГКП КуатЖылуОрталык, так что акимат косвенно владелец магистральных тепловых сетей.
поощрить | покарать
  Tigr2 26.12.2017 в 10:35:40   # 651321
Цитата: Архитектор от 26.12.2017 10:14:23
Цитата: СССР от 26.12.2017 09:27:57
Цитата: Монах от 26.12.2017 09:23:43
8 777 885 85 13 Ватсап акимата г.Шымкент. Отправляйте туда.

А причем тут акимат? Это все частные организации и акимат не имеет никакого отношения

Тепловые сети на балансе ГКП КуатЖылуОрталык, так что акимат косвенно владелец магистральных тепловых сетей.

Акимат 100% владелец тепловых сетей так как ГКП КЖО-3 учерждения акиматом города Шымкента.
Блин мужики столько новостей было про это вы хоть мониторте если кого-то обвиняете! АО "3-Энергоорталык" в просто народе ТЭЦ-3 отпускает тепло на границе раздела тупо у забора ТЕЦ дальше уже ответственность акимата! Сколько раз уже об этом говорилось
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь