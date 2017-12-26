Почему в Шымкенте тепло

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гримм 26 Декабря 2017 в 09:11:05
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Любитель ММА 26.12.2017 в 09:21:14 # 651297
От дождя стерся утеплитель, от шипов то на сантиметр за зиму асфальт стирается ж.
Вот и все отмазки.
А причем тут акимат? Это все частные организации и акимат не имеет никакого отношения
Цитата: СССР от 26.12.2017 09:27:57
А причем тут акимат? Это все частные организации и акимат не имеет никакого отношения
А причем тут акимат? Это все частные организации и акимат не имеет никакого отношения
Акимат должен следить за порядком в городе. Голая теплотрасса, обогревающая уличный воздух, где расходы за теплопотери ложатся на плечи потребителей - это непорядок. И акимат должен реагировать на такие моменты, если сам услугодатель забивает болт на это.
Архитектор 26.12.2017 в 10:14:23 # 651314
Цитата: СССР от 26.12.2017 09:27:57
А причем тут акимат? Это все частные организации и акимат не имеет никакого отношения
А причем тут акимат? Это все частные организации и акимат не имеет никакого отношения
Тепловые сети на балансе ГКП КуатЖылуОрталык, так что акимат косвенно владелец магистральных тепловых сетей.
Цитата: Архитектор от 26.12.2017 10:14:23
Тепловые сети на балансе ГКП КуатЖылуОрталык, так что акимат косвенно владелец магистральных тепловых сетей.
Цитата: СССР от 26.12.2017 09:27:57
А причем тут акимат? Это все частные организации и акимат не имеет никакого отношения
А причем тут акимат? Это все частные организации и акимат не имеет никакого отношения
Тепловые сети на балансе ГКП КуатЖылуОрталык, так что акимат косвенно владелец магистральных тепловых сетей.
Акимат 100% владелец тепловых сетей так как ГКП КЖО-3 учерждения акиматом города Шымкента.
Блин мужики столько новостей было про это вы хоть мониторте если кого-то обвиняете! АО "3-Энергоорталык" в просто народе ТЭЦ-3 отпускает тепло на границе раздела тупо у забора ТЕЦ дальше уже ответственность акимата! Сколько раз уже об этом говорилось