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Подскажите с кровлей крыши в многоэтажке
spy 02 Января 2018 в 18:03:13
Уважаемые титусяне. Возникла необходимость перекрыть крышу в пятиэтажке. Сколько чего стоит, есть ли контакты людей кто перекрывает крыши, чем лучше проф настилом или технониколью (современный рубероид). В общем нужна любая информация по этой теме. Заранее благодарю за любые сведения.
+77012820934 Саша. Норм мужик
+77474726421 Диас, хорошо работает. Советую.
Сделал пару лет назад крышу из мягкой кровли, или технониколь, срок эксплуатации минимум 10 лет, но что то мне не верится в это, профнастил по любому лучше, самый выгодный вариант сделать вскладчину с соседями по площадке, но мои соседи не "подписались", хотя я предлагал взять всю организацию на себя. Мягкую кровлю можно и самому сделать, но мне подсказывал мастер, Андрей +7 777 916 2980
+7 701 720 6376 Саша, делал пару лет назад, по цене за 2ку 77 вышло около 130 тыс. Пару раз приезжал устронял недоделки. За работу отвечает и не гасится.
В Шымкенте имеем резкоконтинентальный климат. Зимой материал мягкой кровли подвержен повторяющимся циклам замораживания-оттаивания, поэтому ее рвет и она течет. Кровли делятся на скатные и плоские . Плоские это в основном все мягкие, наплавляемые, наливные, наклеиваемые ( рубероид, технониколи) и т.д. Скатные это профнастил, шифер, черепица. Т.е.все что на деревянных, металлических конструкциях с обрешеткой. У скатной уклон больше, чем больше уклон тем кровля лучше. Конечно мой совет это кровля скатная. Но ее надо производить со всеми конструктивными условиями . Мауэрлат и т.д. конструкции в нете полно. И работники нужны чтобы руки на месте были. Чтобы кровля в парус при ветре не превратилась. Мягкую тоже можно сделать но очищать поверхность надо до бетона. Потом праймерить. Если работник скажет чьо будет клеить на старую кровлю то это все хуйня.
Главное, хорошо закрепляйте. Чтобы при маленьком ветерке не сдуло крышу.