Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Куда сходить, съездить на выходных?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
gliser 02 Января 2018 в 21:12:34
Ребята, всех поздравляю с наступившим Новым годом. У кого какие планы, куда сходить с семьей или съездить активно отдохнуть? Кто куда завтра собирается, к кому можно присоединиться? Если что у нас машина 2 места есть.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Сила 02.01.2018 в 22:46:12   # 652613
Куда отдыхать собрались, завтра всем на работу. Курам на смех с этими выходными просто напросто, могли бы хотя бы до 5 го числа чтоли
поощрить (2) | покарать
  jumanjiqz 02.01.2018 в 23:53:56   # 652616
вообще то завтра на работу...
поощрить | покарать
  babki 03.01.2018 в 00:17:41   # 652621
Уже отдохнули в Бургулюке. Активный отдых не получился, снега мало также как и времени. И да, завтра на работу, так что не по пути основному местному контингенту
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь