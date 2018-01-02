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Куда сходить, съездить на выходных?
gliser 02 Января 2018 в 21:12:34
Ребята, всех поздравляю с наступившим Новым годом. У кого какие планы, куда сходить с семьей или съездить активно отдохнуть? Кто куда завтра собирается, к кому можно присоединиться? Если что у нас машина 2 места есть.
Куда отдыхать собрались, завтра всем на работу. Курам на смех с этими выходными просто напросто, могли бы хотя бы до 5 го числа чтоли
вообще то завтра на работу...
Уже отдохнули в Бургулюке. Активный отдых не получился, снега мало также как и времени. И да, завтра на работу, так что не по пути основному местному контингенту