Мошенники гастролёры в дорогих костюмах и на премиум машинах
danilov 04 Января 2018 в 16:28:09
Будьте внимательны!
Чтобы понимать о чём идёт речь, пройдите по ссылке и прочитайте эту новость за 2016 год.
Так вот, такие же красавцы были замечены сегодня в Шымкенте по ул. Кунаева. Там рядом как раз отделение Казкома, ресторан Турандот и Магазин Дефиле. Стоят на парковке на дорогих машинах и зазывают к себе женщин. Номера на авто грузинские. Две женщины еле отбились от них, пытались всучить какой-то набор ножей.
Не ведитесь!
Так эти на парковке у фиркансити тусуются пару раз предлагали посуду.ага.я подумал цыгане
да 31е на Фиркан сити.. тоже подумал толи цыгане, то ли курды, на бомжей походи, а не на в дорогих костюмах и на премиум машинах )))
У нас, в основном цыгане на дорогих машинах ходят по квартирам и домам и всё продают и всё покупают. Один раз скинул им целую гору мёртвых системников и мониторов в обмен на вполне приличную болгарку. Да и другие электроинструменты у них попадаются очень даже не плохого качества и по смешной цене.
Они даже по районам ходят.
Жалко этих нету, которые люстру бесплатно моют пылесосом. Ждала,ждала так и сама помыла))))
Возле Магнума ко мне прикопались, купи набор посуды Zepter, подъехали на праворульной Мазда 6 универсал с грузинскими номерами, уговаривали купить набор посуды за 300$, говорят, что едут с ЕХРО, реквизит чтоб не везти обратно, такой набор стоит больше 2000$.
Месяц назад на стоянке МЕТРО предлагали набор посуды цептер и ножи (Фольксваген ТУАРЕГ), у них там типа денег нет на бензу и тд и тп
На мойке в ШымкентПлаза предлагали, те же причины с ЭКСПО мол едут, на Мазде и на БМВ икс5. Кажется они в Шымкент не по адресу заехали ))))
Вот такие вещи и надо публиковать, а не всякий Соросовский негатив.
на кунаева перед алкомаркетом постоянно стоит мерс Цешка темно синего цвета на литовских номерах. Тоже с акцентом че то предлагает, мол на дорогу капуста нужна
Тоже попадались, почему-то болгарами представились. Предлагали посуду типа Цептер.
К нам на работу зашли и предлагали ножы Цептер. Говорили оригинал, только конфискованные. Наши женшины поверили и купили. Потом некоторые жаловались что ложки у них греются. А оригиналы не должны грется.
ох блин уже до Шыма добрались))) у нас лет пять назад из очень много было и посуду и планшеты предлагали. Потом резко исчезли куда то.
их в Греции очень много. Я первый раз там увидел эту тему . Признаюсь и лоханулся тогда тоже
Quote:
Кажется они в Шымкент не по адресу заехали )))) Это точно!
На бэхе капле серебристой видел на парковке Магнума, грузинские номера.Видал месяца два назад возле соседа деда на 112 квартале стояли чёт общались, на кроссовере и тоже грузинские номера.А вообще очень много появилось машин с грузинскими номерами.Вот интересно, что они все тут делают, неужеле тупо цептером левым банчат???
На парковке Айна базара тоже подходил - ножи предлагал. На мерсе был лупастом, главным аргументом в убеждении служили литовские номера
На хьюндай гетс предлогали посуду латыши
Они на парковке Фиркан Сити банчили 31 декабря. Я возле них стоял как раз. Были цыгане на праворукой серебристой бэхе. Продавали так же посуду и парфюм...типа с дьютифри. Одна на радостях у них 5 флаконов духов взяла...довольная была ужасть. Мужу втирала что мол вот сколько денег сэкономила...духи стоимостью от 15 штук, взяла по 5 тыс. Через какое то время, подошел охранник с фиркана и взял денежку за торговлю. Но я так думаю это наши местные. Номера на машине были грузинские...но не металические а пластик...такие как в россии транзиты выдавали.
Ну ходят на фиркан сити тоже ножи предложили я сказал нет и все никаких проблем...
Не попадались - и пусть не попадаются. Лет пять назад у нас то ли молдаванки что ли, то ли еще кто, какие то сотки-смартфоны продавали по 15 тыщ. Наплыв прям какой то был. И то же, типа деньги нужны на дорогу, купила дорогой подарок, по дешевке отдаю и т.д.