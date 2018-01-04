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Мошенники гастролёры в дорогих костюмах и на премиум машинах
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danilov 04 Января 2018 в 16:28:09
Будьте внимательны!
Чтобы понимать о чём идёт речь, пройдите по ссылке и прочитайте эту новость за 2016 год.
Так вот, такие же красавцы были замечены сегодня в Шымкенте по ул. Кунаева. Там рядом как раз отделение Казкома, ресторан Турандот и Магазин Дефиле. Стоят на парковке на дорогих машинах и зазывают к себе женщин. Номера на авто грузинские. Две женщины еле отбились от них, пытались всучить какой-то набор ножей.
Не ведитесь!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пришелец 04.01.2018 в 16:33:17   # 652904
Так эти на парковке у фиркансити тусуются пару раз предлагали посуду.ага.я подумал цыгане
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  shy_ric 04.01.2018 в 16:37:17   # 652906
Цитата: Пришелец от 04.01.2018 16:33:17
Так эти на парковке у фиркансити тусуются пару раз предлагали посуду.ага.я подумал цыгане

да 31е на Фиркан сити.. тоже подумал толи цыгане, то ли курды, на бомжей походи, а не на в дорогих костюмах и на премиум машинах )))
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  Manitu 04.01.2018 в 16:37:42   # 652907
У нас, в основном цыгане на дорогих машинах ходят по квартирам и домам и всё продают и всё покупают. Один раз скинул им целую гору мёртвых системников и мониторов в обмен на вполне приличную болгарку. Да и другие электроинструменты у них попадаются очень даже не плохого качества и по смешной цене.
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  MишаМашкевич 04.01.2018 в 16:40:13   # 652911
Они даже по районам ходят.

Жалко этих нету, которые люстру бесплатно моют пылесосом. Ждала,ждала так и сама помыла))))
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  DuMoH 04.01.2018 в 16:53:58   # 652914
Возле Магнума ко мне прикопались, купи набор посуды Zepter, подъехали на праворульной Мазда 6 универсал с грузинскими номерами, уговаривали купить набор посуды за 300$, говорят, что едут с ЕХРО, реквизит чтоб не везти обратно, такой набор стоит больше 2000$.
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  silver 04.01.2018 в 17:01:41   # 652916
Месяц назад на стоянке МЕТРО предлагали набор посуды цептер и ножи (Фольксваген ТУАРЕГ), у них там типа денег нет на бензу и тд и тп
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  NewYork 04.01.2018 в 17:29:39   # 652923
На мойке в ШымкентПлаза предлагали, те же причины с ЭКСПО мол едут, на Мазде и на БМВ икс5. Кажется они в Шымкент не по адресу заехали ))))
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  Templar 04.01.2018 в 17:31:17   # 652924
Вот такие вещи и надо публиковать, а не всякий Соросовский негатив.
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  sangil baba 04.01.2018 в 17:35:15   # 652928
на кунаева перед алкомаркетом постоянно стоит мерс Цешка темно синего цвета на литовских номерах. Тоже с акцентом че то предлагает, мол на дорогу капуста нужна
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  Мура45 04.01.2018 в 17:47:59   # 652931
Тоже попадались, почему-то болгарами представились. Предлагали посуду типа Цептер.
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  Джейсон Борн 04.01.2018 в 17:51:49   # 652933
К нам на работу зашли и предлагали ножы Цептер. Говорили оригинал, только конфискованные. Наши женшины поверили и купили. Потом некоторые жаловались что ложки у них греются. А оригиналы не должны грется.
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  КЕДЫ 04.01.2018 в 18:05:19   # 652936
ох блин уже до Шыма добрались))) у нас лет пять назад из очень много было и посуду и планшеты предлагали. Потом резко исчезли куда то.
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  КЕДЫ 04.01.2018 в 18:08:40   # 652937
их в Греции очень много. Я первый раз там увидел эту тему . Признаюсь и лоханулся тогда тоже
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  Рамзес 04.01.2018 в 18:25:29   # 652942
Quote:
Кажется они в Шымкент не по адресу заехали ))))
Это точно!
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  Эндрю 04.01.2018 в 18:57:43   # 652951
На бэхе капле серебристой видел на парковке Магнума, грузинские номера.Видал месяца два назад возле соседа деда на 112 квартале стояли чёт общались, на кроссовере и тоже грузинские номера.А вообще очень много появилось машин с грузинскими номерами.Вот интересно, что они все тут делают, неужеле тупо цептером левым банчат???
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  Gistrion 04.01.2018 в 19:21:15   # 652966
На парковке Айна базара тоже подходил - ножи предлагал. На мерсе был лупастом, главным аргументом в убеждении служили литовские номера
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  гримм 04.01.2018 в 19:24:25   # 652968
На хьюндай гетс предлогали посуду латыши
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  Грек 04.01.2018 в 19:27:50   # 652971
Они на парковке Фиркан Сити банчили 31 декабря. Я возле них стоял как раз. Были цыгане на праворукой серебристой бэхе. Продавали так же посуду и парфюм...типа с дьютифри. Одна на радостях у них 5 флаконов духов взяла...довольная была ужасть. Мужу втирала что мол вот сколько денег сэкономила...духи стоимостью от 15 штук, взяла по 5 тыс. Через какое то время, подошел охранник с фиркана и взял денежку за торговлю. Но я так думаю это наши местные. Номера на машине были грузинские...но не металические а пластик...такие как в россии транзиты выдавали.
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  spy 04.01.2018 в 21:04:54   # 652990
Ну ходят на фиркан сити тоже ножи предложили я сказал нет и все никаких проблем...
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  jumanjiqz 04.01.2018 в 22:18:25   # 652998
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  НурболаТТ 05.01.2018 в 00:01:38   # 653019
Не попадались - и пусть не попадаются. Лет пять назад у нас то ли молдаванки что ли, то ли еще кто, какие то сотки-смартфоны продавали по 15 тыщ. Наплыв прям какой то был. И то же, типа деньги нужны на дорогу, купила дорогой подарок, по дешевке отдаю и т.д.
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