Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Телефонный извращенец
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Dulat 06 Января 2018 в 16:20:34
Помогите пожалоста ,у меня семья четверо детей , жена дома сидит с грудным ребенком , уже полгода жене звонит скрытый номер , сначала мы не предавали значения, но это продолжалось переодически. Звонит , слушает секунд 20, если есть посторонние звуки , включает музыку.
Через месяц стал разговаривать , называет мою жену по имени и говорит как он ее хочет и в какой позе , извращенец , фантазии ему не занимать .
Звонит он то в три часа ночи , то в обед , частенько в 5 часов утра ,
в основном слушает секунд 15 - 20 а потом музыка .
Пытался до него дозвониться с других номеров ,попросил девчонок его куда то вытащить , но безрезультатно , хитрый , не клюнул .
На месяц полтора потерялся и опять звонит.
Мы определили номер , под скрытым номером
87778861358,
Если кому что известно про этот номер перезвоните на номер 87015511765 .
Писали заявление в полицию , пока тишина , мне кажется они это не приняли всерьез . Сначала я тоже думал , что кто то шутит , думал кто из знакомых жены - неудачные кавалеры . Но меня заставило задуматься, как он выбирает время для звонков , может позвонить в неделю два раза или через 2 месяца , ты забываешь про него, а он снова заявляет о себе.
Что с таким делать?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DuMoH 06.01.2018 в 16:30:04   # 653348
Писать в полицию, если не принимают меры, писать в прокуратуру на бездействие полиции по факту заявления.
На телефоне обязательно установите программу, которая записывает звонки.
У мобильного оператора возьмите распечатку звонков и приложите к заявлению.
поощрить (5) | покарать
  MишаМашкевич 06.01.2018 в 16:37:13   # 653349
Тут многоходовочка нужна)))))
поощрить | покарать
  Мура45 06.01.2018 в 16:46:03   # 653351
поощрить (6) | покарать
  arhar 06.01.2018 в 17:06:18   # 653355
попробуй сам ему звонить в любое время и рассказывать о том, как ты будешь его иметь и в каких позах
П/с. не забудь музыку включать.
поощрить (14) | покарать
  SouthJoker 06.01.2018 в 17:50:35   # 653361
Смените номер всего и делов
поощрить (8) | покарать
  Поделиться 06.01.2018 в 18:04:43   # 653364
На зоне из знакомых никого нету?
поощрить (1) | покарать
  Стрельцов 06.01.2018 в 18:16:44   # 653368
в комитете ищите знакомых...
поощрить | покарать
  Mikado 06.01.2018 в 18:18:34   # 653369
Цитата: arhar от 06.01.2018 17:06:18
попробуй сам ему звонить в любое время и рассказывать о том, как ты будешь его иметь и в каких позах
П/с. не забудь музыку включать.


Рамштайн.
поощрить | покарать
  shy_ric 06.01.2018 в 18:19:01   # 653370
1) сменить номер, 2)выключать телефон на ночь
поощрить (4) | покарать
  Mikado 06.01.2018 в 18:22:47   # 653372
Реальный совет дали выше. Смените номер.
поощрить (4) | покарать
  Денис222 06.01.2018 в 19:17:17   # 653377
Если номер не хочешь или по каким то причинам не можешь сменить...то заёб/ывай его, как архар присоветовал...давайте всем нашим честным сообществом заеб/ем этого извращенца противного...
поощрить (3) | покарать
  старик 06.01.2018 в 19:22:14   # 653378
Quote:
Реальный совет дали выше. Смените номер.
Не знаю точно, но предполагаю, что узнать номер телефона конкретного человека в КЗ не составит особого труда.
поощрить | покарать
  Xplodk4 06.01.2018 в 19:35:50   # 653382
Закинь его номер в черный список с принудительным отклонением.... идея отличная, но вот работать будет она на скрытый номер или нет..... может как то можно запретить дозвонку со скрытых номеров.... пошарь в настройках смарта, там много чего есть.... Если он пару месяцев не будет дозваниваться то его интерес погаснет, вы сами подогреваете его на эти звонки пытаясь бороться с ним.... Ну и самый простой вариант сменить на время номер, на месяц, два пока его интерес остынет...
поощрить (2) | покарать
  Мура45 06.01.2018 в 19:36:01   # 653383
Цитата: Денис222 от 06.01.2018 19:17:17
Если номер не хочешь или по каким то причинам не можешь сменить...то заёб/ывай его, как архар присоветовал...давайте всем нашим честным сообществом заеб/ем этого извращенца противного...


А мож ему только это и надо?
поощрить (2) | покарать
  Пришелец 06.01.2018 в 19:44:44   # 653385
Я тоже за смену номера и нервишки спокойнее. Можно прогу скачать черный список и любой незнакомый номер будет сбрасываться.в плеймаркете есть черный список
поощрить | покарать
  Денис222 06.01.2018 в 19:58:25   # 653388
Цитата: Мура45 от 06.01.2018 19:36:01
Цитата: Денис222 от 06.01.2018 19:17:17
Если номер не хочешь или по каким то причинам не можешь сменить...то заёб/ывай его, как архар присоветовал...давайте всем нашим честным сообществом заеб/ем этого извращенца противного...


А мож ему только это и надо?


А вот об этом я не подумал...
поощрить | покарать
  Ал 06.01.2018 в 20:01:54   # 653389
поощрить | покарать
  Sandy 06.01.2018 в 20:04:14   # 653390
Согласен с Димоном о прокуратуре
поощрить | покарать
  jumanjiqz 06.01.2018 в 21:30:05   # 653398
Ну тут два варианта, либо сменить номер, либо проследить звонок, найти его и угандошить. Но второй вариант сложнее, надо знакомых иметь в структурах, да и не советую, могут привлечь, семья как ни как есть.
Я вижу здесь многие советуют в органы обратится, ну так вот, полиция здесь бессильна, звонить и дышать в трубку и потом рассказывать свои сексуальные фантазии, за эти действия не предусмотрена какая либо ответственность, и статья мелкое хулиганство тоже не подпадает, если бы он угрожал, и то что могут это только предупредить или припугнуть, максимум.
поощрить | покарать
  Nightwalker 06.01.2018 в 22:12:24   # 653407
Есть в полиции управление технической разведки..пробьют и найдут любой номер в любом месте
поощрить (2) | покарать
  Ал 06.01.2018 в 22:22:37   # 653409
Цитата: Nightwalker от 06.01.2018 22:12:24
Есть в полиции управление технической разведки..пробьют и найдут любой номер в любом месте
Причем даже смена симки не поможет - по связанному с телефоном IMEI пробьют. Если даже симка не зарегистрирована, то выяснят, с кем общались звонившие на номер преступника абоненты...
поощрить (1) | покарать
  Samruk 06.01.2018 в 22:46:05   # 653416
неспроста он ей значит звонит, значит было что давным давно. вывод: перед тем как женится, проверяйте всех её бывших. чем их больше, тем больше шансов что среди них будет какой то маньяк
поощрить | покарать
  sunroad777 07.01.2018 в 00:07:24   # 653437
Да лучше полицией добить потому что даже если номер поменяешь может где нибудь на нее напасть когда она будет одна, да и все же лучше серьезно поговорить с женой, может когда то кому то номер давала может знает кто это ну или что то вроде того...
поощрить | покарать
  southman33 07.01.2018 в 01:19:07   # 653453
Пеши заяву в КНБ - мол с такого то номера звонят и пытаются вербовать в Сирию наемником на джихад.
поощрить | покарать
  Ал 07.01.2018 в 01:20:47   # 653454
Цитата: southman33 от 07.01.2018 01:19:07
Пеши заяву в КНБ - мол с такого то номера звонят и пытаются вербовать в Сирию наемником на джихад.
Плохой совет. За ложное сообщение о терроризме в законе тяжелые сроки...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь