Телефонный извращенец

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Dulat 06 Января 2018 в 16:20:34
Через месяц стал разговаривать , называет мою жену по имени и говорит как он ее хочет и в какой позе , извращенец , фантазии ему не занимать .
Звонит он то в три часа ночи , то в обед , частенько в 5 часов утра ,
в основном слушает секунд 15 - 20 а потом музыка .
Пытался до него дозвониться с других номеров ,попросил девчонок его куда то вытащить , но безрезультатно , хитрый , не клюнул .
На месяц полтора потерялся и опять звонит.
Мы определили номер , под скрытым номером
87778861358,
Если кому что известно про этот номер перезвоните на номер 87015511765 .
Писали заявление в полицию , пока тишина , мне кажется они это не приняли всерьез . Сначала я тоже думал , что кто то шутит , думал кто из знакомых жены - неудачные кавалеры . Но меня заставило задуматься, как он выбирает время для звонков , может позвонить в неделю два раза или через 2 месяца , ты забываешь про него, а он снова заявляет о себе.
Что с таким делать?
Комментарии, по рейтингу, по дате
На телефоне обязательно установите программу, которая записывает звонки.
У мобильного оператора возьмите распечатку звонков и приложите к заявлению.
MишаМашкевич 06.01.2018 в 16:37:13 # 653349
Цитата: MишаМашкевич от 06.01.2018 16:37:13
Тут многоходовочка нужна)))))
Тут многоходовочка нужна)))))
Путину ща некогда Выборы на носу
П/с. не забудь музыку включать.
SouthJoker 06.01.2018 в 17:50:35 # 653361
Поделиться 06.01.2018 в 18:04:43 # 653364
Цитата: arhar от 06.01.2018 17:06:18
попробуй сам ему звонить в любое время и рассказывать о том, как ты будешь его иметь и в каких позах
П/с. не забудь музыку включать.
попробуй сам ему звонить в любое время и рассказывать о том, как ты будешь его иметь и в каких позах
П/с. не забудь музыку включать.
Рамштайн.
Реальный совет дали выше. Смените номер.Не знаю точно, но предполагаю, что узнать номер телефона конкретного человека в КЗ не составит особого труда.
Цитата: Денис222 от 06.01.2018 19:17:17
Если номер не хочешь или по каким то причинам не можешь сменить...то заёб/ывай его, как архар присоветовал...давайте всем нашим честным сообществом заеб/ем этого извращенца противного...
Если номер не хочешь или по каким то причинам не можешь сменить...то заёб/ывай его, как архар присоветовал...давайте всем нашим честным сообществом заеб/ем этого извращенца противного...
А мож ему только это и надо?
Цитата: Мура45 от 06.01.2018 19:36:01
А мож ему только это и надо?
Цитата: Денис222 от 06.01.2018 19:17:17
Если номер не хочешь или по каким то причинам не можешь сменить...то заёб/ывай его, как архар присоветовал...давайте всем нашим честным сообществом заеб/ем этого извращенца противного...
Если номер не хочешь или по каким то причинам не можешь сменить...то заёб/ывай его, как архар присоветовал...давайте всем нашим честным сообществом заеб/ем этого извращенца противного...
А мож ему только это и надо?
А вот об этом я не подумал...
Цитата: Денис222 от 06.01.2018 19:58:25
Есть вероятность и того, что зеки на ответный звонок провоцируют...
Я вижу здесь многие советуют в органы обратится, ну так вот, полиция здесь бессильна, звонить и дышать в трубку и потом рассказывать свои сексуальные фантазии, за эти действия не предусмотрена какая либо ответственность, и статья мелкое хулиганство тоже не подпадает, если бы он угрожал, и то что могут это только предупредить или припугнуть, максимум.
Nightwalker 06.01.2018 в 22:12:24 # 653407
Цитата: Nightwalker от 06.01.2018 22:12:24Причем даже смена симки не поможет - по связанному с телефоном IMEI пробьют. Если даже симка не зарегистрирована, то выяснят, с кем общались звонившие на номер преступника абоненты...
Есть в полиции управление технической разведки..пробьют и найдут любой номер в любом месте
Есть в полиции управление технической разведки..пробьют и найдут любой номер в любом месте
sunroad777 07.01.2018 в 00:07:24 # 653437
southman33 07.01.2018 в 01:19:07 # 653453
Цитата: southman33 от 07.01.2018 01:19:07Плохой совет. За ложное сообщение о терроризме в законе тяжелые сроки...
Пеши заяву в КНБ - мол с такого то номера звонят и пытаются вербовать в Сирию наемником на джихад.
Пеши заяву в КНБ - мол с такого то номера звонят и пытаются вербовать в Сирию наемником на джихад.