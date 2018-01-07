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Перенос водяных счётчиков
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iUDA 07 Января 2018 в 16:07:58
Вчера домой пришла дама, вручила договор на перенос водяных счетчиков в подвал дома. Вопросов масса, но самый главный: " Оно мне надо? Лишний гемморой, причём за мои же деньги!"

1. Вместо одной водяной трубы будут идти ещё соседские через мою квартиру
2. Где гарантия, что сосед снизу не врежется в мою трубу?
3. Если в квартире утечка после счётчика, я её быстренько ремонтирую. А так знать не будешь о протечке, пока квитанцию не принесут.
4. Принесли только договор без сметы. Какие трубы будут ставить? Краны? Ящик утепленный? Какому СНИПу должно все соответствовать ?

Все это удовольствие обходится по 20100 тенге с квартиры. В доме 100 квартир, итого 2 000 000 тенге. За эти деньги можно в каждую квартиру поставить счётчики, которые сами будут передавать данные на базовую станцию, и далее куда надо, и ещё на замену труб в подвале останется.

Короче, нужен совет, куда обратиться, где реально смогут помочь? Денег не жалко. Но хочется, чтобы по уму все было, а не как обычно. Придут, расковыряют, криво поставят, и уйдут.
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  GSS 07.01.2018 в 16:30:51   # 653501
А если в моем доме подвал не под всем домом, а лишь под одним подьездом. Тогда как тянуть будут?
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  андремас 07.01.2018 в 16:56:20   # 653502
Не подписывать договор..
Идут нах..не вариант?
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  alpha_portal 07.01.2018 в 17:05:24   # 653503
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  Рамзес 07.01.2018 в 17:09:49   # 653505
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  шымкент 07.01.2018 в 17:32:27   # 653507
Денег не жалко? Поделись
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  старик 07.01.2018 в 18:06:04   # 653515
Quote:
Короче, нужен совет, куда обратиться, где реально смогут помочь?
В спортлото! (Простите за злой юмор, но Вам НИГДЕ не помогут!) Вспомнил как наши счетчики выносили из домов(частных) на улицу в ящик, я возбухнул, но мне без всякого юмора сказали, что если я буду выеживаться, то останусь без воды. Боюсь что в Вашем случае будет так же. Сочувствую!
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  едридмадрид 07.01.2018 в 18:44:57   # 653525
была такая фигня у меня в доме ,

я так понимаю что тебе договор принесла какая то тетка
в моём случае эту идею " по выкачиванию денег из жильцов" продвигает домком ( хотя по юридическому вопросу - она домкомом не является , собрания не было и всё такое ..)
но активисты - домкомы имеют ХОРОШУЮ скидку от водоканала за оплату их услуг , вот и суетятся за их карман ,
давят на то что общие потери , подвал затапливает и всё такое
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  едридмадрид 07.01.2018 в 18:51:34   # 653527
так вот

мои действия , очень грамотное письмо с тем что нет ЮРИДИЧЕСКИХ оснований для выноса счетчиков ( индивидуальных приборов учета в подвал )

с приложениями из всяких законов о индивидуальных приборах учета , и прочих бытовых услуг, касаемых собственников жилья

письмо для начало на имя начальника водяного участка ( но мой совет обязательно продублируйте письмо и отнесите в главный Водоканал)
и у себя на участке ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ это письмо , а так же в главном офисе Водоканала ( копию или оригинал но с ВХОДЯЩИМ номером регистрации и ПОДЬПИСЬЮ кто принимал - ОСТАВЬТЕ у себя),
срок расмотрения так же можете найти в интернете ,

так вот ПУСТЬ ВОДОКАНАЛ или их дочерние компании ответят что и как и почему
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  alpha_portal 07.01.2018 в 18:51:40   # 653528
Цитата: старик от 07.01.2018 18:06:04
Quote:
Короче, нужен совет, куда обратиться, где реально смогут помочь?
В спортлото! (Простите за злой юмор, но Вам НИГДЕ не помогут!) Вспомнил как наши счетчики выносили из домов(частных) на улицу в ящик, я возбухнул, но мне без всякого юмора сказали, что если я буду выеживаться, то останусь без воды. Боюсь что в Вашем случае будет так же. Сочувствую!

Отключат воду будем в колодце воду брать. Отключат газ, будем углем топить или еще чем нибудь... А вобще похер. Пусть хоть всп отключат. Глядишь за ум народ возмется. Подсели как на наркотик на этот коммунальный "рай". Я бы так вобще лучше в деревню уехал где нихера нет. Зато не должен никому
А так конечно это все психоз новогодний
Пошли они все
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  Pole13 07.01.2018 в 18:57:55   # 653530
А какой у Вас дом, какая серия?
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  iUDA 07.01.2018 в 18:58:08   # 653531
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  едридмадрид 07.01.2018 в 18:59:18   # 653532
ну а чтоб тучи нагнать ,
почему это какие то организации требуют вынос счетчиков ( в договоре который вам принесли , Водоканал открещивается от установки и так далее )
Водоканал только типа берёт после установки , обслуживание этих счетчиков ( вернее ящика) - говорят составим договор и всё такое ( НО после того как -какие то непонятные ИПешки отрежут вам трубы , перенесут через вас другие , взломают ваш кафель в ванной или туалете , всунут непонятного качества трубы и через некоторое время сделав своё дело и срубив бабки просто исчесзнут)

а ВОДОКАНАЛ -типа не мы устанавливали , вы сами добро дали и так далее
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  iUDA 07.01.2018 в 19:02:10   # 653533
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  Pole13 07.01.2018 в 19:04:54   # 653535
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  едридмадрид 07.01.2018 в 19:06:17   # 653536
и вообще

свои претензии , и то что ипешки ( которые имеют с водоканалом договор на оказание этих услуг ) угрожают или что там они предлогают
не дают вам покоя и житья , в письме укажите ,
и главное в интернете ( или у юриста ) узнайте кто и как может что делать с вашими трубами - которые проходят через вашу квартиру

так вот третье письмо -дубликат ОТНЕСИТЕ в
Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области, РГУ

( да забыл , в письме который пойдет начальнику участка, в главный офис Водоканала и в департамент ) в конце укажите что , отправили и продублировали в этот департамент ( они всякие "крышуемые" водоканалом ИП ох как не любят ПУБЛИЧНОГО обсуждения )
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  едридмадрид 07.01.2018 в 19:07:23   # 653538
Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области, РГУ

Шымкент, Кунаева проспект, 27
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  едридмадрид 07.01.2018 в 19:10:34   # 653540
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  iUDA 07.01.2018 в 19:12:51   # 653541
Цитата: едридмадрид от 07.01.2018 19:07:23
Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области, РГУ

Шымкент, Кунаева проспект, 27

Спасибо. Коротко и по делу
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  едридмадрид 07.01.2018 в 19:13:46   # 653542
корче с началом рабочей недели
возьми этот договор " который тетка принесла "
и сгоняй в это департамент ( там есть юристы и прочие консультанты - вот им обьяснишь что и как , посоветуют что делать

адреес я скинул вверху
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  Aktauskii 07.01.2018 в 19:13:51   # 653544
Добрый вечер. У нас в Актау тоже пытались обязать жильцов перенести счетчики, антимонопольный комитет признал это действие не законным.

Вот статья если интересно www.lada.kz/aktau_news/communal/53586-departament-antimonopolnogo-komiteta-mangistauskoy-oblasti-trebovanie-perenesti-elektroschetchiki-v-podezd-nezakonno.html

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  astra 07.01.2018 в 19:20:09   # 653545
шлите их подальше. после их переноса постоянно хрень с напором воды,уже больше года мучиемся
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  Pole13 07.01.2018 в 19:22:42   # 653546
Цитата: едридмадрид от 07.01.2018 19:10:34
Цитата: Pole13 от 07.01.2018 19:04:54
Цитата: iUDA от 07.01.2018 19:02:10
Цитата: Pole13 от 07.01.2018 18:57:55
А какой у Вас дом, какая серия?

101-я, или 103-я, хз
У вас балконы или лоджии?


ну знаток

в 101 серии ( в 2-3 комнатных) туалет совмещен с ванной - тоесть вместе

а в 103 серии уже отдельно

а что Едренбатон? Ты походу в Таразе не был, где туалет с ванной раздельно, а серия 101.
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  Ал 07.01.2018 в 19:26:32   # 653548
Цитата: Pole13 от 07.01.2018 19:22:42
а что Едренбатон? Ты походу в Таразе не был, где туалет с ванной раздельно, а серия 101.
В ответе этому местному "знатоку" надо было смайлик поставить...
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  едридмадрид 07.01.2018 в 19:32:38   # 653549
Цитата: astra от 07.01.2018 19:20:09
шлите их подальше. после их переноса постоянно хрень с напором воды,уже больше года мучиемся


нее слать не нужно

нужно ГРАМОТНО разложить что и как ,
и пусть ГЛАВНОЕ они доказывают что это не очередная авантюра от монополиста в лице ВОДОКАНАЛА ,
с соседями поговорите ( желательно по стояку )чтоб они не пописывались

и помните про свои юридические права
( кстати когда письма увидели , начальник участка сразу мне скидку сделал( по ходу у него был интерес с этого ИП который счетчики выносит и до 11000 тенге мне обещал вынести все трубы , но за это я подключаюсь к агитации их " очередной авантюры" )

так что работайте с бумагами и документами , побольше от них ( ипешек и монополистов офф заявлений и документов с печатью и подписями ), учитывая как они это не любят вас оставят в покое , ну или при худшем раскладе , вам с огромным ДИСКОНТОМ вынесут счетчик )

но я не подписался на эти авантюры , мне мой итальянский кафель в туалете жалко ( все равно они кафельщика хорошегго не найдут )
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  едридмадрид 07.01.2018 в 19:37:19   # 653550
Цитата: iUDA от 07.01.2018 19:12:51
Цитата: едридмадрид от 07.01.2018 19:07:23
Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области, РГУ

Шымкент, Кунаева проспект, 27

Спасибо. Коротко и по делу


не за что

едиственная просьба , отпишись что и как , не заканчивай историю в виде одного сообщения в блоги ,

пусть наш народ знает что и как , такие варианты с выносом будут очень очень часто встречаться , пусть знают что ии как действовать
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  332-712 07.01.2018 в 20:17:11   # 653554
Это - навязывание услуг. То есть, нарушение. Слать их далеко.
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  Джимбо 07.01.2018 в 20:34:07   # 653557
Да шли их нах смело!
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  Fleita17 07.01.2018 в 20:52:10   # 653561
Расскажу за себя. Правда, у нас частный дом. Мне их трубы не уперлись, поэтому договор (по сути это тупая бумажка, с которой в туалет стыдно сходить) я выбросила и сообщила им об этом. Ну приходил какой-то чел, что-то лечил про то, как в своём дворе от ворот я сама буду в дом трубы заводить, был послан. В итоге, цена была 13500, они нам трубы прямо в дом завели и ни копейки не получили. Ибо не моя это идея.

Писать им нет смысла, фактаж таков: они обязаны вам подвести воду и не имеют права её отключать, если вы исправно платите.
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  шымкент 07.01.2018 в 21:04:13   # 653565
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  Нана 07.01.2018 в 21:21:04   # 653569
Деньги НА ЭТИ ЦЕЛИ выделяются с бюджета (налоги с нашего кармана)
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000728
Далее липовые договора с карманной фирмой Водоканала (т.е. их чистый навар)
Во время прокладки новых труб, будут работать левые не профессиональные работники, которые будут ещё предлагать купить вентиль и т.д. за свой счет (сбор денег себе на з/п)
Ну а потом вам повысят тариф - бюджетные деньги нужно возмещать
ВОТ И ВЕСЬ ЦИРК, КТО САМЫЙ УМНЫЙ И ПОДСЧИТАЛ, СКОЛЬКО РАЗ ВЫ ЗАПЛАТИТЕ ЗА ЭТУ ПРОЦЕДУРУ?
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