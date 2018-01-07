Перенос водяных счётчиков

Короче, нужен совет, куда обратиться, где реально смогут помочь?

Quote:В спортлото! (Простите за злой юмор, но Вам НИГДЕ не помогут!) Вспомнил как наши счетчики выносили из домов(частных) на улицу в ящик, я возбухнул, но мне без всякого юмора сказали, что если я буду выеживаться, то останусь без воды. Боюсь что в Вашем случае будет так же. Сочувствую!