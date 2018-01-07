Перенос водяных счётчиков

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
iUDA 07 Января 2018 в 16:07:58
1. Вместо одной водяной трубы будут идти ещё соседские через мою квартиру
2. Где гарантия, что сосед снизу не врежется в мою трубу?
3. Если в квартире утечка после счётчика, я её быстренько ремонтирую. А так знать не будешь о протечке, пока квитанцию не принесут.
4. Принесли только договор без сметы. Какие трубы будут ставить? Краны? Ящик утепленный? Какому СНИПу должно все соответствовать ?
Все это удовольствие обходится по 20100 тенге с квартиры. В доме 100 квартир, итого 2 000 000 тенге. За эти деньги можно в каждую квартиру поставить счётчики, которые сами будут передавать данные на базовую станцию, и далее куда надо, и ещё на замену труб в подвале останется.
Короче, нужен совет, куда обратиться, где реально смогут помочь? Денег не жалко. Но хочется, чтобы по уму все было, а не как обычно. Придут, расковыряют, криво поставят, и уйдут.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Идут нах..не вариант?
alpha_portal 07.01.2018 в 17:05:24 # 653503
Цитата: андремас от 07.01.2018 16:56:20
Не подписывать договор..
Идут нах..не вариант?
Не подписывать договор..
Идут нах..не вариант?
Мой любимый вариант
Цитата: alpha_portal от 07.01.2018 17:05:24
Мой любимый вариант
Цитата: андремас от 07.01.2018 16:56:20
Не подписывать договор..
Идут нах..не вариант?
Не подписывать договор..
Идут нах..не вариант?
Мой любимый вариант
Тогда отключим газ,а если по существу-чем дальше тем ....
Короче, нужен совет, куда обратиться, где реально смогут помочь?В спортлото! (Простите за злой юмор, но Вам НИГДЕ не помогут!) Вспомнил как наши счетчики выносили из домов(частных) на улицу в ящик, я возбухнул, но мне без всякого юмора сказали, что если я буду выеживаться, то останусь без воды. Боюсь что в Вашем случае будет так же. Сочувствую!
едридмадрид 07.01.2018 в 18:44:57 # 653525
я так понимаю что тебе договор принесла какая то тетка
в моём случае эту идею " по выкачиванию денег из жильцов" продвигает домком ( хотя по юридическому вопросу - она домкомом не является , собрания не было и всё такое ..)
но активисты - домкомы имеют ХОРОШУЮ скидку от водоканала за оплату их услуг , вот и суетятся за их карман ,
давят на то что общие потери , подвал затапливает и всё такое
едридмадрид 07.01.2018 в 18:51:34 # 653527
мои действия , очень грамотное письмо с тем что нет ЮРИДИЧЕСКИХ оснований для выноса счетчиков ( индивидуальных приборов учета в подвал )
с приложениями из всяких законов о индивидуальных приборах учета , и прочих бытовых услуг, касаемых собственников жилья
письмо для начало на имя начальника водяного участка ( но мой совет обязательно продублируйте письмо и отнесите в главный Водоканал)
и у себя на участке ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ это письмо , а так же в главном офисе Водоканала ( копию или оригинал но с ВХОДЯЩИМ номером регистрации и ПОДЬПИСЬЮ кто принимал - ОСТАВЬТЕ у себя),
срок расмотрения так же можете найти в интернете ,
так вот ПУСТЬ ВОДОКАНАЛ или их дочерние компании ответят что и как и почему
alpha_portal 07.01.2018 в 18:51:40 # 653528
Цитата: старик от 07.01.2018 18:06:04
Quote:
Quote:
Короче, нужен совет, куда обратиться, где реально смогут помочь?В спортлото! (Простите за злой юмор, но Вам НИГДЕ не помогут!) Вспомнил как наши счетчики выносили из домов(частных) на улицу в ящик, я возбухнул, но мне без всякого юмора сказали, что если я буду выеживаться, то останусь без воды. Боюсь что в Вашем случае будет так же. Сочувствую!
Отключат воду будем в колодце воду брать. Отключат газ, будем углем топить или еще чем нибудь... А вобще похер. Пусть хоть всп отключат. Глядишь за ум народ возмется. Подсели как на наркотик на этот коммунальный "рай". Я бы так вобще лучше в деревню уехал где нихера нет. Зато не должен никому
А так конечно это все психоз новогодний
Пошли они все
Цитата: шымкент от 07.01.2018 17:32:27
Денег не жалко? Поделись
Денег не жалко? Поделись
Иди работай))
едридмадрид 07.01.2018 в 18:59:18 # 653532
почему это какие то организации требуют вынос счетчиков ( в договоре который вам принесли , Водоканал открещивается от установки и так далее )
Водоканал только типа берёт после установки , обслуживание этих счетчиков ( вернее ящика) - говорят составим договор и всё такое ( НО после того как -какие то непонятные ИПешки отрежут вам трубы , перенесут через вас другие , взломают ваш кафель в ванной или туалете , всунут непонятного качества трубы и через некоторое время сделав своё дело и срубив бабки просто исчесзнут)
а ВОДОКАНАЛ -типа не мы устанавливали , вы сами добро дали и так далее
101-я, или 103-я, хз
Цитата: iUDA от 07.01.2018 19:02:10У вас балконы или лоджии?
101-я, или 103-я, хз
101-я, или 103-я, хз
едридмадрид 07.01.2018 в 19:06:17 # 653536
свои претензии , и то что ипешки ( которые имеют с водоканалом договор на оказание этих услуг ) угрожают или что там они предлогают
не дают вам покоя и житья , в письме укажите ,
и главное в интернете ( или у юриста ) узнайте кто и как может что делать с вашими трубами - которые проходят через вашу квартиру
так вот третье письмо -дубликат ОТНЕСИТЕ в
Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области, РГУ
( да забыл , в письме который пойдет начальнику участка, в главный офис Водоканала и в департамент ) в конце укажите что , отправили и продублировали в этот департамент ( они всякие "крышуемые" водоканалом ИП ох как не любят ПУБЛИЧНОГО обсуждения )
едридмадрид 07.01.2018 в 19:07:23 # 653538
Шымкент, Кунаева проспект, 27
едридмадрид 07.01.2018 в 19:10:34 # 653540
Цитата: Pole13 от 07.01.2018 19:04:54
Цитата: iUDA от 07.01.2018 19:02:10У вас балконы или лоджии?
101-я, или 103-я, хз
101-я, или 103-я, хз
ну знаток
в 101 серии ( в 2-3 комнатных) туалет совмещен с ванной - тоесть вместе
а в 103 серии уже отдельно
Цитата: едридмадрид от 07.01.2018 19:07:23
Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области, РГУ
Шымкент, Кунаева проспект, 27
Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области, РГУ
Шымкент, Кунаева проспект, 27
Спасибо. Коротко и по делу
едридмадрид 07.01.2018 в 19:13:46 # 653542
возьми этот договор " который тетка принесла "
и сгоняй в это департамент ( там есть юристы и прочие консультанты - вот им обьяснишь что и как , посоветуют что делать
адреес я скинул вверху
Вот статья если интересно www.lada.kz/aktau_news/communal/53586-departament-antimonopolnogo-komiteta-mangistauskoy-oblasti-trebovanie-perenesti-elektroschetchiki-v-podezd-nezakonno.html
Цитата: едридмадрид от 07.01.2018 19:10:34а что Едренбатон? Ты походу в Таразе не был, где туалет с ванной раздельно, а серия 101.
ну знаток
в 101 серии ( в 2-3 комнатных) туалет совмещен с ванной - тоесть вместе
а в 103 серии уже отдельно
Цитата: Pole13 от 07.01.2018 19:04:54
Цитата: iUDA от 07.01.2018 19:02:10У вас балконы или лоджии?
101-я, или 103-я, хз
101-я, или 103-я, хз
ну знаток
в 101 серии ( в 2-3 комнатных) туалет совмещен с ванной - тоесть вместе
а в 103 серии уже отдельно
Цитата: Pole13 от 07.01.2018 19:22:42В ответе этому местному "знатоку" надо было смайлик поставить...
а что Едренбатон? Ты походу в Таразе не был, где туалет с ванной раздельно, а серия 101.
а что Едренбатон? Ты походу в Таразе не был, где туалет с ванной раздельно, а серия 101.
едридмадрид 07.01.2018 в 19:32:38 # 653549
Цитата: astra от 07.01.2018 19:20:09
шлите их подальше. после их переноса постоянно хрень с напором воды,уже больше года мучиемся
шлите их подальше. после их переноса постоянно хрень с напором воды,уже больше года мучиемся
нее слать не нужно
нужно ГРАМОТНО разложить что и как ,
и пусть ГЛАВНОЕ они доказывают что это не очередная авантюра от монополиста в лице ВОДОКАНАЛА ,
с соседями поговорите ( желательно по стояку )чтоб они не пописывались
и помните про свои юридические права
( кстати когда письма увидели , начальник участка сразу мне скидку сделал( по ходу у него был интерес с этого ИП который счетчики выносит и до 11000 тенге мне обещал вынести все трубы , но за это я подключаюсь к агитации их " очередной авантюры" )
так что работайте с бумагами и документами , побольше от них ( ипешек и монополистов офф заявлений и документов с печатью и подписями ), учитывая как они это не любят вас оставят в покое , ну или при худшем раскладе , вам с огромным ДИСКОНТОМ вынесут счетчик )
но я не подписался на эти авантюры , мне мой итальянский кафель в туалете жалко ( все равно они кафельщика хорошегго не найдут )
едридмадрид 07.01.2018 в 19:37:19 # 653550
Цитата: iUDA от 07.01.2018 19:12:51
Спасибо. Коротко и по делу
Цитата: едридмадрид от 07.01.2018 19:07:23
Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области, РГУ
Шымкент, Кунаева проспект, 27
Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области, РГУ
Шымкент, Кунаева проспект, 27
Спасибо. Коротко и по делу
не за что
едиственная просьба , отпишись что и как , не заканчивай историю в виде одного сообщения в блоги ,
пусть наш народ знает что и как , такие варианты с выносом будут очень очень часто встречаться , пусть знают что ии как действовать
Писать им нет смысла, фактаж таков: они обязаны вам подвести воду и не имеют права её отключать, если вы исправно платите.
Цитата: iUDA от 07.01.2018 18:58:08работаю я, тут челу не жалко ведь ))
Иди работай))
Цитата: шымкент от 07.01.2018 17:32:27
Денег не жалко? Поделись
Денег не жалко? Поделись
Иди работай))
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000728
Далее липовые договора с карманной фирмой Водоканала (т.е. их чистый навар)
Во время прокладки новых труб, будут работать левые не профессиональные работники, которые будут ещё предлагать купить вентиль и т.д. за свой счет (сбор денег себе на з/п)
Ну а потом вам повысят тариф - бюджетные деньги нужно возмещать
ВОТ И ВЕСЬ ЦИРК, КТО САМЫЙ УМНЫЙ И ПОДСЧИТАЛ, СКОЛЬКО РАЗ ВЫ ЗАПЛАТИТЕ ЗА ЭТУ ПРОЦЕДУРУ?