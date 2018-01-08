Чудо-бензин в АЛМАТЫ

Хорошо, что они не сказали название заправки, а то через время заставили бы прощения просить, за клевету

Ну все правильно что не сказали, если они не смогут доказать что это именно бензин и он залит именно стой заправки которую они бы озвучили, то по схеме получается клевета!? А так, теперь все будут ездить и сомневаться...