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Чудо-бензин в АЛМАТЫ
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danilov 08 Января 2018 в 11:35:19


ps
В прошлой теме "эксперты" утверждали, что такой бензин наоборот хороший, который не вспыхивает от прямого огня
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Fotinij 08.01.2018 в 11:50:26   # 653657
Хорошо, что они не сказали название заправки, а то через время заставили бы прощения просить, за клевету
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  vvka 08.01.2018 в 12:00:01   # 653659
Это один из многих поводов для смены страны проживания.
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  Пермяк 08.01.2018 в 12:16:39   # 653666


Quote:
В прошлой теме "эксперты" утверждали, что такой бензин наоборот хороший, который не вспыхивает от прямого огня


Хотелось бы узнать у этих специалистов, если хороший бензин не будет загораться от прямого огня, то как он будет загораться от искры свечи зажигания?
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  Лысый 08.01.2018 в 12:17:16   # 653668
Quote:
Это один из многих поводов для смены страны проживания.


Да меняй ёбтя, ввка! Тебя чо привязали тут?
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  Мура45 08.01.2018 в 12:27:23   # 653669
Цитата: Лысый от 08.01.2018 12:17:16
Quote:
Это один из многих поводов для смены страны проживания.


Да меняй ёбтя, ввка! Тебя чо привязали тут?


А он и не проживает в КЗ.
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  jumanjiqz 08.01.2018 в 12:40:34   # 653674
Цитата: Fotinij от 08.01.2018 11:50:26
Хорошо, что они не сказали название заправки, а то через время заставили бы прощения просить, за клевету

Ну все правильно что не сказали, если они не смогут доказать что это именно бензин и он залит именно стой заправки которую они бы озвучили, то по схеме получается клевета!? А так, теперь все будут ездить и сомневаться...
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  андремас 08.01.2018 в 13:13:41   # 653690
Евро 10 бензин..
Самый экологичный.
Не горит, значит выхлоп чист!
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  arhar 08.01.2018 в 13:19:06   # 653692
автор, гдеж такой хороший бензин заливали? тоже хочу, сообщите, плиз
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  старик 08.01.2018 в 13:32:56   # 653696
Quote:
Ну все правильно что не сказали, если они не смогут доказать что это именно бензин и он залит именно стой заправки которую они бы озвучили, то по схеме получается клевета!? А так, теперь все будут ездить и сомневаться...
Можно позвонить на телевидение, взять журналюг, и под запись налить в металлическую канистру бензин на той заправке. А дальше по той же схеме. А то ведь получается что мерзавцев и поймать нельзя?
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  Сладкая Вата 08.01.2018 в 13:33:27   # 653697
Цитата: vvka от 08.01.2018 12:00:01
Это один из многих поводов для смены страны проживания.


другое нужно менять
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