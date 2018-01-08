Чудо-бензин в АЛМАТЫ

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danilov 08 Января 2018 в 11:35:19
ps
В прошлой теме "эксперты" утверждали, что такой бензин наоборот хороший, который не вспыхивает от прямого огня
Комментарии, по рейтингу, по дате
Quote:
В прошлой теме "эксперты" утверждали, что такой бензин наоборот хороший, который не вспыхивает от прямого огня
Хотелось бы узнать у этих специалистов, если хороший бензин не будет загораться от прямого огня, то как он будет загораться от искры свечи зажигания?
Это один из многих поводов для смены страны проживания.
Да меняй ёбтя, ввка! Тебя чо привязали тут?
Цитата: Лысый от 08.01.2018 12:17:16
Quote:
Да меняй ёбтя, ввка! Тебя чо привязали тут?
Quote:
Это один из многих поводов для смены страны проживания.
Да меняй ёбтя, ввка! Тебя чо привязали тут?
А он и не проживает в КЗ.
Цитата: Fotinij от 08.01.2018 11:50:26
Хорошо, что они не сказали название заправки, а то через время заставили бы прощения просить, за клевету
Хорошо, что они не сказали название заправки, а то через время заставили бы прощения просить, за клевету
Ну все правильно что не сказали, если они не смогут доказать что это именно бензин и он залит именно стой заправки которую они бы озвучили, то по схеме получается клевета!? А так, теперь все будут ездить и сомневаться...
Самый экологичный.
Не горит, значит выхлоп чист!
Ну все правильно что не сказали, если они не смогут доказать что это именно бензин и он залит именно стой заправки которую они бы озвучили, то по схеме получается клевета!? А так, теперь все будут ездить и сомневаться...Можно позвонить на телевидение, взять журналюг, и под запись налить в металлическую канистру бензин на той заправке. А дальше по той же схеме. А то ведь получается что мерзавцев и поймать нельзя?
Сладкая Вата 08.01.2018 в 13:33:27 # 653697
Цитата: vvka от 08.01.2018 12:00:01
Это один из многих поводов для смены страны проживания.
Это один из многих поводов для смены страны проживания.
другое нужно менять