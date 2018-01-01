Аким Чимкента - женщина, кореянка, уроженка города...

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danilov 11 Января 2018 в 14:20:36
Кроме критики звучат и предложения, как улучшить ситуацию. Но есть такие, кто просто мечтает о том, как бы выглядели органы местного управления и высказывает смелые, на грани фантастики предположения.
Так, Константин Подушкин обратил внимание, что все акимы городов одной национальности и одного пола. Он предлагает избирать, а не назначать акимов. Никаких национальностей, полов и жузов. Выбирать градоначальников с учётом их образованности, компетентности, таланта управляющего и конечно же профессионализма.
"Представляете - аким ЮКО - допустим женщина кореянка, средних лет, уроженка Чимкента, получившая хорошее образование. Не связанная родственными связями с коррумпированным отрепьем нынешним, желающая процветания не себе, а родному ей городу... ", - отмечает Константин.
Такие мысли комментаторы встретили не без доли иронии. Но автор мыслит оптимистично и напоминает об "Окне Овертона".
С Ув. Konstantin Pod
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