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После НГ перестали топить
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Knopochka 11 Января 2018 в 20:17:59
До нового года мы не могли нарадоваться, отопление было очень хорошим, никогда так не топили,пока живем в этом доме. Но радость была не долгой! После нового года, батареи заметно остыли!
Хочется обратится к ТЭЦ 3, http://tec3.kz/news.html# на сайте нет контактных телефонов для работы с потребителями, например. Почему,оплачивая услугу мы должны вызванивать,выпрашивать нормальные условия. Тем более у нас нет прибора учёта тепловой энергии. Платим по полной.
Почему нет совершенно уважения к потребителям?! Цены повысили,ок. Но соответственно и работа должна выполняться! По телефону на квитанции мне ответили, ждите...Подождем. А пока ждём, сидим и мерзнем.

Энбекшинский район.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Directrix 11.01.2018 в 22:22:40   # 654564
Соглашусь, до нового года рука не могла терпеть, сейчас спокойно держу!!!
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  Сила 11.01.2018 в 22:38:40   # 654569
Не знаю кипяток, ну нет такого что бы ай блядь ЖЖЕЕТ щещесс !!! но вроде горячо , мкр север
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  babki 11.01.2018 в 22:39:36   # 654570
Звоните в акимат, пусть актируют температуру дома. Позже сделаете перерасчет. А по сути они всегда были такие, деньги только плати, а остальное не их дело
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