После НГ перестали топить

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Knopochka 11 Января 2018 в 20:17:59
Хочется обратится к ТЭЦ 3, http://tec3.kz/news.html# на сайте нет контактных телефонов для работы с потребителями, например. Почему,оплачивая услугу мы должны вызванивать,выпрашивать нормальные условия. Тем более у нас нет прибора учёта тепловой энергии. Платим по полной.
Почему нет совершенно уважения к потребителям?! Цены повысили,ок. Но соответственно и работа должна выполняться! По телефону на квитанции мне ответили, ждите...Подождем. А пока ждём, сидим и мерзнем.
Энбекшинский район.
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