Казпочта сама шлет посылки в супермаркет посылок и хочет 600 тенге за досылку

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divan 13 Января 2018 в 10:36:23
На сайте было указано, что посылка ждет получателя в супермаркете посылок и указана точка на карте.
Я знал где у нас находится супермаркет посылок, на Толе Би возле оптовика, сразу поехал туда, было по пути. Приезжаю, и на двери вижу:
Супер вообще. Сайт про переезд не в курсе. Перспектива ехать через весь город вечером на Нурсат как то не вдохновила. Звоню в колл центр, говорю, мол произошла ошибка, все посылки приходят куда надо, одна в супермаркете посылок который от меня в получасе езды, можете перенаправить ее в мое отделение? Девушка ничего не объяснив, с ходу спрашивает: А у вас есть карта VISA? Я говорю, вы что хотите с меня оплату какую-то взять? Да, это будет стоить 600 тг. Оплатить можете на сайте сделав то-то и то-то.
Говорю, постойте, я доставку туда не заказывал, это вообще не мой район (Нурсат же Енбекшинский?), я здесь причем. Говорит, тогда напишите заявление, его в течение 3 рабочих дней рассмотрят и в случае положительного решения отправят в ваше отделение бесплатно. То есть еще не факт что перенаправят. Конечно я выразил свое недовольство и поехал получать посылку на Нурсат.
И это еще не конец истории!
В стиле наверное всех национальных почтовых служб, у них внезапно "Не Работает Программа", и они не могут сказать, в каком ряду и в какой ячейке моя посылка. Но есть стопка листов А4 с напечатанными номерами посылок где надо вручную искать где она лежит. Я понимаю, переезд и все такое но так налажать по всем пунктам, при том что я вообще не понимаю ( кто-нибудь ответьте) по какой логике вообще туда посылки попадают? Ведь супермаркет в городе один, но в каждом районе есть на расстоянии 1-2 км отделение Казпочты, тогда где логика слать посылки в далекий супермаркет посылок? Иногда кстати тоже без особой логики 1 из 10 придет в постамат в гипер хаусе.
Там кстати на стеллажах с тонким намеком написан громкий лозунг: Мы меняемся! Видимо, не в лучшую сторону. У меня все.
пс. во избежания обвинений в клевете и чем то подобным, объявляю данную историю вымышленной, как говорится, все совпадения случайны.
автор - я сам.
Комментарии, по рейтингу, по дате
konstantyn 13.01.2018 в 12:32:31 # 654855
Когда супермаркета посылок на месте не нашлось ( см ниже) то позвонив в колл центр мне было сказано что за досылку до МОЕГО отделения надо доплатить 600 тенге.
Заебали ебаные коррупционеры. Прошу прощения за мат. Других слов они не достойны.
Быстрее бы свинтить с этой страны. Все больше в ней разочаровываюсь.
Zhycie est 13.01.2018 в 14:50:32 # 654877
А) в отделение по месту жительства
В) в отделение номер 8
С) в отделение номер 8 , но в супермаркет посылок
D) в главное отделение на Казыбек би.
И каждый раз никто не знает, кто виноват и что делать
И в супермаркете может лежать две недели и они ее упорно по базе не видят, а потом- хопа! Увидели.