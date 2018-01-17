Посоветуйте хорошего челюстно-лицевого хирурга.

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Samborz 17 Января 2018 в 10:41:58
Комментарии, по рейтингу, по дате
Хорошая челюстно лицевая в Диастом, у них есть даже палаты вроде там реабилитационные если что-то серьезное. Цены точно такие же как и за цумом где нет сервиса. И специалисты офигенные, не пожалеете. всей семьей проводим ТО зубов .
Цитата: titus от 17.01.2018 12:16:06
Микадо прав, там турок принимает, не помню ФИО, могу уточнить если надо, есть и фио и сотовый телефон его, но конечно уровень обслуживания отвратительный, очереди, давка, дети плачат, кашляют, больные, все в одной куче
Микадо прав, там турок принимает, не помню ФИО, могу уточнить если надо, есть и фио и сотовый телефон его, но конечно уровень обслуживания отвратительный, очереди, давка, дети плачат, кашляют, больные, все в одной куче
Если не трудно скинь в личку
MишаМашкевич 17.01.2018 в 14:51:21 # 655620