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Посоветуйте хорошего челюстно-лицевого хирурга.
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Samborz 17 Января 2018 в 10:41:58
Всем Привет!Подскажите пожалуйста,есть ли в Шымкенте хороший челюстно-лицевой хирург?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Mikado 17.01.2018 в 11:45:13   # 655595
Насколько хороший - не знаю. Но часто видел очереди к такому спецу на Тамерлановском шоссе в монолите на 1 этаже. Вход за остановкой справа от нового магазина одежды. Вроде как с носами и челюстями к нему идут.
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  ЛиКа 17.01.2018 в 12:09:55   # 655597
Шукпаров. За Цумом.
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  titus 17.01.2018 в 12:16:06   # 655599
Микадо прав, там турок принимает, не помню ФИО, могу уточнить если надо, есть и фио и сотовый телефон его, но конечно уровень обслуживания отвратительный, очереди, давка, дети плачат, кашляют, больные, все в одной куче
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  gliser 17.01.2018 в 12:23:43   # 655601
Да, за цумом шляпа по обслуживанию точно 0.

Хорошая челюстно лицевая в Диастом, у них есть даже палаты вроде там реабилитационные если что-то серьезное. Цены точно такие же как и за цумом где нет сервиса. И специалисты офигенные, не пожалеете. всей семьей проводим ТО зубов .
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  Samborz 17.01.2018 в 12:27:38   # 655602
Спасибо Всем за ответы.
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  Samborz 17.01.2018 в 12:33:04   # 655606
Цитата: titus от 17.01.2018 12:16:06
Микадо прав, там турок принимает, не помню ФИО, могу уточнить если надо, есть и фио и сотовый телефон его, но конечно уровень обслуживания отвратительный, очереди, давка, дети плачат, кашляют, больные, все в одной куче


Если не трудно скинь в личку
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  titus 17.01.2018 в 13:33:47   # 655615
челюстно-лицевой хирург Эйваз Латипов 87013975222
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  MишаМашкевич 17.01.2018 в 14:51:21   # 655620
есть у нас один. в то время в частном работал. руки без перчатки сует. в шлепках на босую ногу ходит в кабинете((((((( не знаю кому как, но если врач квалифицированный лезет к пациенту без перчатки, я лично сваливаю от таких.
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