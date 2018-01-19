Помощь по водомерным счетчикам

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A5 19 Января 2018 в 12:27:02
Принесли уведомление о поверке водяных счетчиков. Цена поверки одного - 4470. В квартире их два. Новые счетчики (без поверки) стоят от 2620 до 4 тысяч. От чего такая дорогая поверка, если я ещё и сам должен их отвезти на поверку? Кто может посоветовать, есть ли в этой сфере конкуренция? У кого есть опыт? ))
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Fotinij от 19.01.2018 12:44:47
В эту цену входит акт установки и пломбировка (должны входить). Новый счётчик с установкой и пломбой так же выйдет.
В эту цену входит акт установки и пломбировка (должны входить). Новый счётчик с установкой и пломбой так же выйдет.
Судя по цене поверки, контролер на арендованном лимузине приедет актировать и пломбу ставить.
Получается, что поверить и изготовить счетчик стоит одинаково?
Несоизмеримые трудозатраты при сравнении будут. Но я и не удивлен.
Хотя у вас на юге, может, все иначе.
Цитата: Шмель от 19.01.2018 12:43:15Новый счетчик с установкой - 9800. Мне в квартиру надо два. Итого почти 20 тысяч!
Без вариантов.Пришлось тоже в своё время новые покупать.Так дешевле и срок до поверки больше.Только если будешь покупать,то только у них.
Без вариантов.Пришлось тоже в своё время новые покупать.Так дешевле и срок до поверки больше.Только если будешь покупать,то только у них.
Цитата: A5 от 19.01.2018 13:46:33В ноябре были по 9200.
Цитата: Шмель от 19.01.2018 12:43:15Новый счетчик с установкой - 9800. Мне в квартиру надо два. Итого почти 20 тысяч!
Без вариантов.Пришлось тоже в своё время новые покупать.Так дешевле и срок до поверки больше.Только если будешь покупать,то только у них.
Без вариантов.Пришлось тоже в своё время новые покупать.Так дешевле и срок до поверки больше.Только если будешь покупать,то только у них.
Цитата: Прапор от 19.01.2018 13:48:27Не сделаешь вовремя поверку (или замену), все потери воды по дому повесят. Заколебаешься доказывать, а суммы будут очень приличными.
Мне позвонили, попросили посмотреть какого года счетчики, если до 2011 то менять. Сам в квартире редко бываю, глянул - там 2007, пока тарюсь от контролеров, некогда заниматься.
Мне позвонили, попросили посмотреть какого года счетчики, если до 2011 то менять. Сам в квартире редко бываю, глянул - там 2007, пока тарюсь от контролеров, некогда заниматься.
alpha_portal 19.01.2018 в 13:59:52 # 656043
Цитата: alpha_portal от 19.01.2018 13:59:52В квартире какой смысл. У нас на четверых максимум 25 кубов. При условии что за экономию никто не борется.
Если на счетчик магниты не ставили то с ним ничегошеньки не должно случится
Если на счетчик магниты не ставили то с ним ничегошеньки не должно случится
Цитата: Fototur от 19.01.2018 13:47:21
Цитата: A5 от 19.01.2018 13:46:33В ноябре были по 9200.
Цитата: Шмель от 19.01.2018 12:43:15Новый счетчик с установкой - 9800. Мне в квартиру надо два. Итого почти 20 тысяч!
Без вариантов.Пришлось тоже в своё время новые покупать.Так дешевле и срок до поверки больше.Только если будешь покупать,то только у них.
Без вариантов.Пришлось тоже в своё время новые покупать.Так дешевле и срок до поверки больше.Только если будешь покупать,то только у них.
Важно: использование, неповеренных средств измерений, является нарушением законодательства в области обеспечения единства измерений и влечет за собой штраф согласно Кодексу Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» в размерах:
30 месячных расчетных показателей - для граждан;
50 месячных расчетных показателей - для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей;
от 100 до 200 месячных расчетных показателей - для юридических лиц.
Это отсебятина ,где ссылка на соответствующий закон ?