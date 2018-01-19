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Помощь по водомерным счетчикам
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A5 19 Января 2018 в 12:27:02
Кто может подсказать о поверке водомерных счетчиков.
Принесли уведомление о поверке водяных счетчиков. Цена поверки одного - 4470. В квартире их два. Новые счетчики (без поверки) стоят от 2620 до 4 тысяч. От чего такая дорогая поверка, если я ещё и сам должен их отвезти на поверку? Кто может посоветовать, есть ли в этой сфере конкуренция? У кого есть опыт? ))
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  Шмель 19.01.2018 в 12:43:15   # 656014
Без вариантов.Пришлось тоже в своё время новые покупать.Так дешевле и срок до поверки больше.Только если будешь покупать,то только у них.
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  Fotinij 19.01.2018 в 12:44:47   # 656015
В эту цену входит акт установки и пломбировка (должны входить). Новый счётчик с установкой и пломбой так же выйдет.
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  Софруджу 19.01.2018 в 12:50:26   # 656018
Если счётчик такой дешёвый, то он и проверку у них не пройдёт. Лучше ставить дорогой счётчик у них же. Ставили что-то в районе 7-8 тысяч с установкой и всеми делами, а у родственников - даже 10. Говорили по телефону, что дешевле, а пришли - тут у вас трубы не так идут, то надо переделывать да это. В общем, спорить с ними, по-моему, бесполезно
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  Mikado 19.01.2018 в 12:50:28   # 656019
Цитата: Fotinij от 19.01.2018 12:44:47
В эту цену входит акт установки и пломбировка (должны входить). Новый счётчик с установкой и пломбой так же выйдет.


Судя по цене поверки, контролер на арендованном лимузине приедет актировать и пломбу ставить.

Получается, что поверить и изготовить счетчик стоит одинаково?
Несоизмеримые трудозатраты при сравнении будут. Но я и не удивлен.
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  Hairless 19.01.2018 в 13:17:02   # 656027
Я последний раз даже не заморачивался с поверкой - купил новые и сам поставил, потом вызвал контролера для опломбировки. По деньгам вышло чуть дороже, но несущественно, а геморроя намного меньше.
Хотя у вас на юге, может, все иначе.
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  Рамзес 19.01.2018 в 13:17:35   # 656028
Проще новый поставить поверку не пройдет,а бабосики время и нервы никто не вернет.
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  Fototur 19.01.2018 в 13:37:22   # 656034
Мне сразу сказали, что поверку уже не пройдут. 2 счётчика по 9200 каждый, итог 18400. Сам в шоке.
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  vvka 19.01.2018 в 13:40:41   # 656035
http://naceks.kz/ru/informirovan-vooruzhen/286-eshe-raz-o-poverke-priborov-ucheta-vody.html
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  A5 19.01.2018 в 13:46:33   # 656036
Цитата: Шмель от 19.01.2018 12:43:15
Без вариантов.Пришлось тоже в своё время новые покупать.Так дешевле и срок до поверки больше.Только если будешь покупать,то только у них.
Новый счетчик с установкой - 9800. Мне в квартиру надо два. Итого почти 20 тысяч!
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  Fototur 19.01.2018 в 13:47:21   # 656037
Цитата: A5 от 19.01.2018 13:46:33
Цитата: Шмель от 19.01.2018 12:43:15
Без вариантов.Пришлось тоже в своё время новые покупать.Так дешевле и срок до поверки больше.Только если будешь покупать,то только у них.
Новый счетчик с установкой - 9800. Мне в квартиру надо два. Итого почти 20 тысяч!
В ноябре были по 9200.
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  Прапор 19.01.2018 в 13:48:27   # 656039
Мне позвонили, попросили посмотреть какого года счетчики, если до 2011 то менять. Сам в квартире редко бываю, глянул - там 2007, пока тарюсь от контролеров, некогда заниматься.
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  Fototur 19.01.2018 в 13:55:43   # 656041
Цитата: Прапор от 19.01.2018 13:48:27
Мне позвонили, попросили посмотреть какого года счетчики, если до 2011 то менять. Сам в квартире редко бываю, глянул - там 2007, пока тарюсь от контролеров, некогда заниматься.
Не сделаешь вовремя поверку (или замену), все потери воды по дому повесят. Заколебаешься доказывать, а суммы будут очень приличными.
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  alpha_portal 19.01.2018 в 13:59:52   # 656043
Если на счетчик магниты не ставили то с ним ничегошеньки не должно случится
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  Fototur 19.01.2018 в 14:49:54   # 656047
Цитата: alpha_portal от 19.01.2018 13:59:52
Если на счетчик магниты не ставили то с ним ничегошеньки не должно случится
В квартире какой смысл. У нас на четверых максимум 25 кубов. При условии что за экономию никто не борется.
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  Милан 19.01.2018 в 14:57:06   # 656049
Со счетчиками случается и еще как,все зависит от качества воды.Они могут засоряться и перестать работать крыльчатка.
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  Милан 19.01.2018 в 14:59:41   # 656050
Цитата: Fototur от 19.01.2018 13:47:21
Цитата: A5 от 19.01.2018 13:46:33
Цитата: Шмель от 19.01.2018 12:43:15
Без вариантов.Пришлось тоже в своё время новые покупать.Так дешевле и срок до поверки больше.Только если будешь покупать,то только у них.
Новый счетчик с установкой - 9800. Мне в квартиру надо два. Итого почти 20 тысяч!
В ноябре были по 9200.
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  Милан 19.01.2018 в 15:15:45   # 656052
Странные в Шымкенте порядки,если РК впереди планеты всей ,то Шым впереди всего РК.Водомеры от завода изготовителя идут уже с поверкой,с датой, печатью и межповерочным интервалом.Зачем на поверку ещё одну поверку,чтобы деньги рубить таким образом? Неважно, в каком магазине купить водомеры,дело организации поставить пломбу и ввести в эксплуатацию.
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  Marvel 19.01.2018 в 15:16:40   # 656053
Когда мне такое уведомление принесли, правда по замене счетчиков, я забил на это. У меня 7 счетчиков. Теперь плачу установленную сумму по количеству проживающих. Зато воду могу не экономить. Ни горячую, ни холодную.
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  Рамзес 19.01.2018 в 15:17:42   # 656055
Quote:


Важно: использование, неповеренных средств измерений, является нарушением законодательства в области обеспечения единства измерений и влечет за собой штраф согласно Кодексу Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» в размерах:
30 месячных расчетных показателей - для граждан;
50 месячных расчетных показателей - для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей;
от 100 до 200 месячных расчетных показателей - для юридических лиц.

Это отсебятина ,где ссылка на соответствующий закон ?
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