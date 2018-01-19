Помощь по водомерным счетчикам

Цитата: Шмель от

Без вариантов.Пришлось тоже в своё время новые покупать.Так дешевле и срок до поверки больше.Только если будешь покупать,то только у них. Без вариантов.Пришлось тоже в своё время новые покупать.Так дешевле и срок до поверки больше.Только если будешь покупать,то только у них.

Новый счетчик с установкой - 9800. Мне в квартиру надо два. Итого почти 20 тысяч!