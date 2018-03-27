Вороной. Часть 2

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walker 27 Марта 2018 в 18:04:01
Я, затаив дыхание, с трепетом от восторга и некоторого страха, протягивал раскрытые ладони к ноздрям скакуна, Сержант одернув поводья спросил:
-Мы же успеем на базар? Ты же мне поможешь продать? Я и дороги-то не знаю… Да не бойся, не кусается – усмехнулся и потянул поводьями морду коня ближе ко мне. Перебирая языком удила, жеребец искоса обмерил меня и дохнул на меня ароматом сочных трав.
Завороженный этим животным-зверем, не особо утруждая себя логическими связями между воинской дисциплиной и возможными последствиями его нарушения, я охотно согласился помочь в реализации. Тем более, накануне прапорщик уехал на выходные домой, оставив меня ответственным и гарантировав, что гостей из бригады (в.ч. 10216 бригада связи, офицеры приезжали на выходные отдыхать, иногда с семьями, иногда с боевыми подругами) не будет.
В казарме я переоделся в гражданку, назначил старшего и поспешил к вороному. Сержант ловко вскочил на жеребца, я с некоторым трудом через пень пристроился за ним. Два бойца для этого непарнокопытного зверя аки пушинка, удивительно! На жеребце не было седла, только вальтрап с потником и через полчаса его дерзкой иноходи моя пятая точка, вернее ощущения, немного гасили восторг скакуном. Еще через полчаса пути верхом пятая точка уже молила о пощаде, благо до точки назначения осталось километра два и мы спешились. Рассвет встречали на берегу Аксу неподалеку от базара и с первыми торговцами завели вороного к привязи.
Все кони, выставленные на торги в тот день абсолютно меркли перед вороным и, на мой взгляд не представляли никакого интереса. Эпицентром всеобщего внимания был наш айғыр. После двух-трех расспросов обнаружил большую заинтересованность один солидный дедок в непривычном для скотского базара пиджаке и хрущевской шляпе. Через пару заходов он уже расспрашивал причину продажи, чьих дети мы будем, откуда и т.д.
Сержант бойко, насколько позволяла его заикание объяснял ему, что жеребец после удара плетью по морде перестал входить в дода (это куча-мала в кокпаре), а скачет быстро, как метель. Вот по этой причине и хочет продать и купить другого. Некоторое замешательство во мне привнесло провозглашение им другого имени отца и другого аула из непонятно откуда, а когда дедок начал спрашивать меня, то продумывать было уже поздно и я назвался в полном соответствии со своими паспортными и биографическими данными. Через пару уточнений он уже знал чей я сын и чей внук.
После нескольких минут горячих торгов мы пересчитывали пачки советских купюр и складывали десятки тысяч рублей в полиэтиленовый пакет. Еще раз крепко пожав с покупателем друг другу руки, мы с Сержантом абсолютно довольные своей ношей покинули базар с видом невозмутимых миллиардеров с Уолл-стрит. Правда, картинку портила моя кавалерийскаяя походка: ноги колесом для снятия нагрузки с окончательно отбитых мышц таза, большого и малого)))
Денег хватало и на военный билет и на поляну прапорам и офицерам. Даже еще прилично оставалось. Сержанту вдруг приспичило купить нормальную одежду, а магазины в то время не блистали разнообразием ассортимента, зато на колхозном рынке уже появлялись первые ростки свободной торговли. Так, пара кроссовок «Адибас», джинсы –мальвины с курткой и футболкой и пластмассовые темные очки чудесно преобразили Сержанта: из обычного сына чабана он превратился в крутого мачо-супермена)))
Первые тревожные мысли у меня зародились еще на базаре, когда Сержант представлялся под другим именем. При покупке вещей, наблюдая «олигархический» размах его поведения, я стал беспокоиться.
-Да нормально, братан, деньги же остаются. Все равно мне батя таких вещей не купит. А конь? Да все нормально, не переживай – успокаивал меня Сержант. – А давай к тебе домой зайдем, А то по-человечески уже два дня не ел.
Купили к столу разной снеди, точно помню лишь яблоки килограмма три, они в те годы в апреле были большой редкостью и стоили дороже мяса и пошли ко мне домой. Мама через минут десять чаепития заинтересовалась происхождением проданного жеребца. Сержант повторил про своего сознательного дядьку, который помог для откупления от оставшегося срока в армии и предложил вместо денег коня.
-Да у него коней много, он сам не знает что с ними делать- смеясь и заикаясь говорил Сержант.
Тем не менее, перед выходом из дома мамка отозвала меня в сторону:
-Смотри сынок, не нравится мне это все. Будь осторожен.
-Да ладно, мам. Он не такой – скептически отмахнулся я.
Сейчас вот думаю, что мне просто самому не хотелось верить в нехорошие помыслы Сержанта.
Всю дорогу до части я не хотел думать об этом, но Сержант по пути до автостанции все чаще подтверждал мои подозрения: он готов был скупить буквально все, на чем цеплялся его взгляд.
Когда он начал присматривать игрушку-копию пистолета я буквально вырвал у него пакет с наличными и сказал, что отдам их завтра в присутствии правпорщика, а там дальше сам разбирайся.
-Б-б-б-ратан!!! –от волнения он заикался еще сильнее- З-з-з-ачем так? Я –я-я ж от-т-т-тблагодарю т-т-тебя!!! Ч-ч-ч-чо ку-купить т-т-т-тебе???
-Да пошел ты. Иди давай. В части поговорим- ткнул ему в бок и показал направление для шага.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Мура45 от 27.03.2018 19:45:01
Барымтач?
Барымтач?
Неопытный начинающий и сбывшийся барымтач))).
Цитата: Marvel от 27.03.2018 20:13:30
Несбывшийся барымтач)))
Несбывшийся барымтач)))
Но конягу умыкнул и "прОпил"!
Кароч, ждём либо коммент Валекена, либо часть третью
Будет и третья, и четвертая, и окончание.