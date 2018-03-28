Посвящение ангелам "Зимней вишни"

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Dyakonoff 28 Марта 2018 в 09:48:01
Мы ангелы сгоревшей «Зимней вишни».
На скрепах одураченной страны,
На пепелище нас уже не слышат,
Бандиты, олигархи и попы.
Мы задыхались и в огне горели,
Но нас здесь заперли, никто нам не помог,
Мы шли на свет, увидев в нём спасенье,
Но там стена, а на двери замок.
Мы ангелы сгоревшей «зимней вишни».
Вам будем сниться до скончания лет,
Кто продал нас, об этом не напишут,
На правду как известно денег нет.
Сейчас цветами город наш завален,
А в ящике всё врут, само собой.
Хотим сказать, но как увы не знаем,
Услышь нас дядя Вова мы с тобой.
Вот жалко только мамы будут плакать,
Их слёзы поднимаются волной,
Мы ангелы сгоревшей зимней вишни,
Мы не вернемся засветло домой…..
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