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1 июня День защиты детей
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Konstant 31 Мая 2018 в 14:54:24
Всем добра!Народ кто в курсе что в городе планируется мероприятия в честь Дня защиты детей?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Rusteatr 31.05.2018 в 15:15:35   # 679472
1 июня Детская сказка "Маленькая история о Маленьком Муке" начало в 11-00. Областной русский драматический театр, площадь Аль-Фараби 4/2
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  GoodZone 31.05.2018 в 15:58:45   # 679485
Народ! Был сбор средств для выпускников интерната сайрамского. Собирали по своим кто сколько может на стол праздничный (выпускной все же) и небольшие подарки. Уже не первый раз, такое неофициальное шефство. Там сироты в основном. Я это к чему? в следующий раз кто-то хочет поучаствовать? Если да, сообщу здесь у нас. Хотя наверное лучше с организатором переговорить сначала, а то как бы такое маленькое добро не превратилось в большую неприятность... Может кто сам из титусян замутит или замутил нечто подобное...
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  Zhycie est 31.05.2018 в 17:24:11   # 679504
Констант, подпишитесь в инста на сходим.Шымкент, и будете в курсе почти всех событий. Там много чего на 1 июня. Но лично из своего опыта- не советую в парки, на аттракционы и т.п. Толпы, давка, злые родичи и уставшие дети. Лучше на природу подайтесь.
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