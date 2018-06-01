Нужна помощь в ремонте квадрокоптера.

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Mitis Grek 01 Июня 2018 в 17:05:47
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Mitis Grek 01.06.2018 в 17:15:43 # 679598
Цитата: acid от 01.06.2018 17:11:50
возле камеры прям возле объектива скотчем магнит по сильнее примотай
возле камеры прям возле объектива скотчем магнит по сильнее примотай
Что то мне кажется это не тот способ, что бы вернулась стабилизация камеры))
по идее даже в выключенном состоянии когда квадрик крутишь, камера должна оставаться на местеУ меня в выключенном состоянии не стабилизирует Калибровать Gimbal пробовал?
Mitis Grek 01.06.2018 в 17:54:04 # 679610
Цитата: SPYKER X от 01.06.2018 17:49:31
Quote:
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по идее даже в выключенном состоянии когда квадрик крутишь, камера должна оставаться на местеУ меня в выключенном состоянии не стабилизирует Калибровать Gimbal пробовал?
Братан, салам! набери меня на старый номер, если он у тебя сохранился. я еще не особо шарю. из коробки стабилизация была.
Mitis Grek 01.06.2018 в 17:55:14 # 679612
Цитата: SPYKER X от 01.06.2018 17:49:31
Quote:
Quote:
по идее даже в выключенном состоянии когда квадрик крутишь, камера должна оставаться на местеУ меня в выключенном состоянии не стабилизирует Калибровать Gimbal пробовал?
он в выключенном состоянии тоже стабилизирует
Цитата: Mitis Grek от 01.06.2018 17:15:43
Что то мне кажется это не тот способ, что бы вернулась стабилизация камеры))
Что то мне кажется это не тот способ, что бы вернулась стабилизация камеры))
Поверьте это единственный способ))))). разобрать такую многослойную плату даже Линза с Гульжана не сможет
DReaMCatCHer 01.06.2018 в 18:54:34 # 679621