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Нужна помощь в ремонте квадрокоптера.
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Mitis Grek 01 Июня 2018 в 17:05:47
Добрый день!Такая проблема. квадрик после падения перестал стабилизировать видео. получается дрожащее видео. Все работает, видео и фото снимает, но стабилизации камеры нет. по идее даже в выключенном состоянии когда квадрик крутишь, камера должна оставаться на месте. Может кто знает, есть ли у нас в Шыме сервис по ремонту квадрокоптеров или может есть на сайте умельцы, кто сможет помочь. не бесплатно конечно. квадрик DJI Spark. Спасибо за ранее!
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  acid 01.06.2018 в 17:11:50   # 679595
возле камеры прям возле объектива скотчем магнит по сильнее примотай
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  Mitis Grek 01.06.2018 в 17:15:43   # 679598
Цитата: acid от 01.06.2018 17:11:50
возле камеры прям возле объектива скотчем магнит по сильнее примотай

Что то мне кажется это не тот способ, что бы вернулась стабилизация камеры))
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  SPYKER X 01.06.2018 в 17:49:31   # 679605
Quote:
по идее даже в выключенном состоянии когда квадрик крутишь, камера должна оставаться на месте
У меня в выключенном состоянии не стабилизирует Калибровать Gimbal пробовал?
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  Mitis Grek 01.06.2018 в 17:54:04   # 679610
Цитата: SPYKER X от 01.06.2018 17:49:31
Quote:
по идее даже в выключенном состоянии когда квадрик крутишь, камера должна оставаться на месте
У меня в выключенном состоянии не стабилизирует Калибровать Gimbal пробовал?

Братан, салам! набери меня на старый номер, если он у тебя сохранился. я еще не особо шарю. из коробки стабилизация была.
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  Mitis Grek 01.06.2018 в 17:55:14   # 679612
Цитата: SPYKER X от 01.06.2018 17:49:31
Quote:
по идее даже в выключенном состоянии когда квадрик крутишь, камера должна оставаться на месте
У меня в выключенном состоянии не стабилизирует Калибровать Gimbal пробовал?

он в выключенном состоянии тоже стабилизирует
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  acid 01.06.2018 в 17:56:09   # 679613
Цитата: Mitis Grek от 01.06.2018 17:15:43

Что то мне кажется это не тот способ, что бы вернулась стабилизация камеры))

Поверьте это единственный способ))))). разобрать такую многослойную плату даже Линза с Гульжана не сможет
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  Kol 01.06.2018 в 18:30:30   # 679620
Если камера была с оптическим стабом, то плавающие линзы врятли восстановишь. Электронный стаб есть шанс восстановить.
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  DReaMCatCHer 01.06.2018 в 18:54:34   # 679621
Только менять подвес, ремонтировать бесполезно, не раз сталкивался с такой проблемой (раньше заниматься ремонтом).
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